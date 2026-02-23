భారత్- ఇజ్రాయెల్ మధ్య 'స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం'- ఈ ఏడాదే డీల్ కుదిరే ఛాన్స్!
'భారత్-ఇజ్రాయెల్ ఎఫ్టీఏ డీల్- ఈ ఏడాదే సంతకాలు జరిగే అవకాశం'- భారత్లోని ఇజ్రాయెల్ రాయబారి వెల్లడి
Published : February 23, 2026 at 8:02 PM IST
India Israel FTA : భారత ప్రధాని మోదీ ఈ వారం ఇజ్రాయెల్లో పర్యటించనున్న నేపథ్యంలో, ఆ దేశ రాయబారి రూవెన్ అజార్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. మోదీ పర్యటనలో భాగంగా భారత్-ఇజ్రాయెల్లు స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం (ఎఫ్టీఏ)పై ఒక అవగాహనకు రావచ్చని, ఈ ఏడాది చివరి నాటికి ఇది ఖరారు కావచ్చని వెల్లడించారు.
రక్షణ, ఆర్థిక బంధాలు బలోపేతం
Here we begin! 🇮🇳🤝🇮🇱— Israel in India (@IsraelinIndia) February 23, 2026
Much-awaited visit is set to unfold as @narendramodi will head to Israel to meet his friend @netanyahu for high-level talks on defense, innovation, and strategic collaboration.
From Namaste to Shalom, a partnership growing stronger than ever.
Stay tuned! pic.twitter.com/HGo4J0vIDe
"నమస్తే! భారత్-ఇజ్రాయెల్ సంబంధాల్లో ఇది ఒక ఉద్వేగభరితమైన క్షణం. ప్రధాని మోదీని స్వాగతించడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం. ఇది కేవలం భేటీ మాత్రమే కాదు. పరస్పర విశ్వాసం, ఆవిష్కరణలతో కూడిన భాగస్వామ్యం."
- రూవెన్ అజర్, భారత్లోని ఇజ్రాయెల్ రాయబరి, ఎక్స్ వీడియో పోస్ట్
అజర్ ఈ వీడియోలో నాలుగు ప్రధాన అంశాలను ప్రస్తావించారు. అందులో మొదటిది మారుతున్న ప్రపంచ సవాళ్లకు అనుగుణంగా భద్రతా ఒప్పందాలను అప్డేట్ చేయడం. తద్వారా రక్షణ సంబంధాలన మరింత బలంగా పెంచుకోవడం. రెండోది ఇప్పటికే ద్వైపాక్షిక పెట్టబడి ఒప్పందాలపై సంతకాలు జరిగాయని, ఈ ఏడాది ఎఫ్టీఏపై కూడా సంతకాలు చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు ఆయన చెప్పారు. ఇక మూడోది ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ), క్వాంటం కంప్యూటింగ్, సైబర్ సెక్యూరిటీ రంగాల్లో భాగస్వామ్యం ఏర్పరుచుకోవడం కీలకమన్నారు. నాలుగోది భారతీయ ఇన్ఫ్రాస్ట్రెక్చర్ కంపెనీలు ఇజ్రాయెల్కు రావాలని ఆయన అహ్వానించారు. రవాణా, నీరు, వ్యవసాయం, విద్య మొదలగు రంగాల్లో పరస్పర సహకారాన్ని పెంచుకోవాలని చెప్పారు.
మోదీ పర్యటన విశేషాలు!
గడిచిన 9 ఏళ్లలో ప్రధాని మోదీ ఇజ్రాయెల్లో పర్యటించడం ఇది రెండోసారి. 2017 జులైలో ఆయన ఇజ్రాయెల్ పర్యటన ఇరుదేశాల సంబంధాలు వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యం స్థాయికి చేరాయి.
ఇక ఇటీవల ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజిమన్ నెతన్యాహు కేబినెట్ సమావేశంలో మాట్లాడుతూ, భారత ప్రధాని మోదీని తన ప్రియమిత్రుడిగా అభివర్ణించారు. మోదీ రాకను ఇరుదేశాల బంధంలో ఒక మైలురాయి అని కొనియాడారు. దీనికి స్పందనగా మోదీ కూడా ఇజ్రాయెల్ అచంచలమైన స్నేహానికి భారత్ ఎంతో విలువనిస్తుందని ఎక్స్ వేదికగా పేర్కొన్నారు.
మోదీ పర్యటన జరుగుతుందిలా!
మోదీ తన పర్యటనలో భాగంగా ఇజ్రాయెల్ పార్లమెంట్ను ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తారు. తరువాత జెరూసలెంలో జరిగే ఇన్నోవేషన్ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారు. హోలోకాస్ట్ బాధితుల స్మారకార్థం ఏర్పాటు చేసిన 'యాద్ వాసెమ్' (Yad Vahem)ను సందర్శిస్తారు. ఈ పర్యటన ద్వారా అటు రక్షణ రంగంలోనూ, ఇటు ఆర్థిక, సాంకేతిక రంగాల్లోనూ భారత్-ఇజ్రాయెల్ కీలక ఒప్పందాలు కుదుర్చుకునే అవకాశం ఉంది. కాగా, 2018లో నెతన్యాహు భారత్లో పర్యటించిన విషయం తెలిసిందే.
రక్షణ, వాణిజ్య ఒప్పందాలు
భారత్, ఇజ్రాయెల్ మధ్య మొదటి నుంచి బలమైన సంబంధాలు ఉన్నాయి. 2025 నవంబర్లో భారత రక్షణ కార్యదర్శి ఇజ్రాయెల్ పర్యటనలో భాగంగా 'రక్షణ సహకార అవగాహన ఒప్పందం' (ఎంవోయూ)పై సంతకం చేశారు. అదే నెల కేంద్ర మంత్రి పీయూష్ గోయెల్ ఇజ్రాయెల్ పర్యటనలో భాగంగా ఎఫ్టీఏ చర్చల ప్రారంభానికి సంబంధించిన 'టర్మ్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్' (టీఓఆర్)పై సంతకం చేశారు. ఇక 2025 సెప్టెంబర్లో ఇజ్రాయెల్ ఆర్థిక మంత్రి బెజాలెల్ స్మోట్రిచ్ భారత పర్యటనలో 'ద్వైపాక్షిక పెట్టుబడి ఒప్పందం' (బీఐఏ) కుదిరింది.
వ్యవసాయ రంగం విషయానికి వస్తే, భారత్-ఇజ్రాయెల్ మధ్య సుదీర్ఘ భాగస్వామ్యం ఉంది. భారత్లో వివిధ రాష్ట్రాల్లో 43 సెంటర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్లెన్స్ ఆమోదం పొందగా, ప్రస్తుతం 35 కేంద్రాలు పూర్తిస్థాయిలో పనిచేస్తూ ఆధునిక సాగు పద్ధతులు రైతులు అవలంభించేలా చేస్తున్నాయి. ఇక 2025 ఏప్రిల్లో జరిగిన ఒప్పందంతో 2024-26 కాలానికి 'జాయింట్ వర్క్ ప్లాన్' అమల్లోకి వచ్చింది.
ప్రస్తుతం ఇజ్రాయెల్లో 4వేల మందికి పైగా భారతీయులు నివసిస్తున్నారు. 2023 నవంబర్లో కుదిరిన ఒప్పందం ప్రకారం, సుమారు 20వేల మంది భారతీయ కార్మికులు సురక్షితంగా ఇజ్రాయెల్కు వెళ్లారు.
ప్రాంతీయ శాంతికి కృషి!
మరోవైపు 2025 అక్టోబర్ 13న అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ 'గాజా వివాద ముగింపు సమగ్ర ప్రణాళిక'ను ప్రకటించారు. దీనిని భారత్ స్వాగతించింది. ఈ విధంగా ప్రాంతీయ శాంతికి మద్దతు తెలుపుతూనే, మరోవైపు 'I2U2 కూటమి' (భారత్, ఇజ్రాయెల్, యూఏఈ, అమెరికా) ద్వారా ఆహార భద్రత, పునరుత్పాదక ఇంధనం, మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టులలో ఈ దేశాలు భాగస్వాములు అవుతున్నాయి.
'ఇరాన్ను వెంటనే వీడండి'- యుద్ధ భయాల వేళ భారత పౌరులకు కేంద్రం అడ్వైజరీ
ఫిబ్రవరి 24 నుంచి టారిఫ్ హాల్ట్- ట్రంప్ అధిక సుంకాల వసూలును ఆపనున్న అమెరికా