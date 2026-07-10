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2030 కామన్వెల్త్ గేమ్స్‌కు ఆతిథ్యం ఇచ్చేందుకు సిద్ధం- 2036 ఒలింపిక్స్​కు కూడా!: మోదీ

2036లో భారత్​లో ఒలింపిక్స్ నిర్వహించడానికి తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్నామన్న మోదీ- క్రీడా మౌలిక సదుపాయాలను భారీ స్థాయిలో అభివృద్ధి చేయనున్నట్లు వెల్లడి- ఆస్ట్రేలియా ప్రతిపక్ష నాయకుడితో విస్తృత చర్చలు జరిపిన ప్రధాని

PM MODI
PM MODI (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 10, 2026 at 8:51 AM IST

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Updated : July 10, 2026 at 9:42 AM IST

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PM Modi Melbourne Cricket Ground Visit : 2030లో కామన్వెల్త్ క్రీడలకు భారతదేశం ఆతిథ్యం ఇవ్వనుందని ప్రధాని మోదీ పేర్కొన్నారు. 2036లో భారత్​లో ఒలింపిక్స్ నిర్వహించడానికి తాము తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్నామని మోదీ స్పష్టం చేశారు. ఈ ప్రపంచ స్థాయి ఈవెంట్‌లను నిర్వహించడానికి క్రీడా మౌలిక సదుపాయాలను భారీ స్థాయిలో అభివృద్ధి చేయనున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. 2032లో బ్రిస్బేన్ ఒలింపిక్స్‌కు ఆతిథ్యం ఇవ్వనుంది. చెన్నైలో బిగ్ బాష్ లీగ్ మ్యాచ్ జరగనుండటం తనకు చాలా సంతోషంగా ఉందన్నారు. ఏ క్రీడా లీగ్‌కైనా, భారతదేశంలో ఒక ఈవెంట్‌ను నిర్వహించడం విస్తృతమైన గుర్తింపు లభిస్తాయని చెప్పారు. ఆస్ట్రేలియా పర్యటనలో ఉన్న మోదీ, మెల్​బోర్న్ క్రికెట్ గ్రౌండ్ సందర్శించారు. అనంతరం ఆయన ఈ మేరకు మాట్లాడారు.

యువ క్రికెటర్లతో ముచ్చటించిన మోదీ
చరిత్రాత్మక క్రీడా వేదికను సందర్శించిన సందర్భంగా ప్రధాని మోదీ, యువ క్రికెటర్ల జెర్సీలపై సంతకాలు చేశారు. అనంతరం, క్రీడా ప్రతిభావంతులతో ముచ్చటించారు. ఆస్ట్రేలియా అధికారిక చిహ్నమైన "రూబీ ది రూ"తో ఫొటోలు దిగుతూ సరదాగా గడిపారు. ఈ కార్యక్రమానికి క్రికెట్ శోభను మరింత పెంచుతూ, ఆస్ట్రేలియా పురుషుల క్రికెట్ జట్టు దిగ్గజ మాజీ కెప్టెన్ స్టీవ్ వా స్టేడియంలో మోదీని కలిశారు. "MCGలోకి అడుగుపెట్టగానే ఏ భారతీయుడికైనా ఒకేసారి రెండు భావోద్వేగాలు కలుగుతాయి. మొదటిది, భారత్-ఆస్ట్రేలియా మ్యాచ్ ఉత్సాహం. రెండోది, మన రెండు దేశాల్లో క్రికెట్ కేవలం ఒక క్రీడ మాత్రమే కాదని, అది ఒక ఉమ్మడి అభిరుచి అనే వాస్తవం" అని ప్రధాని మోదీ పేర్కొన్నారు.

ఆస్ట్రేలియా ప్రతిపక్షనేతతో మోదీ చర్చలు
ఇక, స్టేడియం పర్యటనకు ముందు ఆస్ట్రేలియా ప్రతిపక్ష నేత అంగస్ టేలర్‌తో మోదీ సమావేశమయ్యారు. ఇరుదేశాల ద్వైపాక్షిక సంబంధాలపై ఇరువురు నేతలల విస్తృత చర్చలు జరిపారు. భారత్-ఆస్ట్రేలియా సంబంధాలు బలపడుతున్న తీరు, భవిష్యత్తు అవకాశాలపై తామిద్దరం ఆసక్తికరమైన చర్చలు జరిపినట్లు మోదీ తెలిపారు. ఆస్ట్రేలియావ్యాప్తంగా భారత్‌ భాగస్వామ్యానికి లభిస్తున్న ఆదరణకు, విస్తృత మద్దతుకు తానేంతో విలువ ఇస్తానని చెప్పారు. రెండు దేశాల సమగ్ర వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యం వృద్ధిపైనా నిర్మాణాత్మక చర్చలు జరిగినట్లు ఆయన వెల్లడించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన ఎక్స్​లో ఒక పోస్టు పెట్టారు.

"ఆస్ట్రేలియా ప్రతిపక్ష నాయకుడు అంగస్ టేలర్‌ను కలిశాను. భారత్-ఆస్ట్రేలియా సంబంధాలు బలపడుతున్న తీరు, ముందున్న అనేక అవకాశాలపై మేమిద్దరం విస్తృతంగా చర్చించాం. ఆస్ట్రేలియా వ్యాప్తంగా మన భాగస్వామ్యానికి లభిస్తున్న ఆదరణకు, విస్తృత మద్దతుకు నేను ఎంతో విలువ ఇస్తున్నాను" అని మోదీ ఎక్స్​ పోస్టులో పేర్కొన్నారు.

మరోవైపు, భారత్​, ఆస్ట్రేలియా దేశాల మధ్య గర్వించదగిన స్నేహం ఉందని ప్రతిపక్ష నాయకుడు అంగస్ టేలర్‌ పేర్కొన్నారు. ఇరుదేశాలు గొప్ప స్నేహాన్ని, గర్వించదగిన సమాజాన్ని, అవకాశాలతో నిండిన భవిష్యత్తును పంచుకుంటున్నాయని తెలుపుతూ, ఎక్స్​లో పోస్టు పెట్టారు.

భారత్‌కు యురేనియం ఎగుమతులు
అంతకుముందు, ప్రధాని మోదీ, ఆస్ట్రేలియా ప్రధాని ఆంథోనీ అల్బనీస్‌తో కీలక చర్చలు జరిపారు. ఇరుదేశాల మధ్య భద్రతా సహకారం, భారత్-ఆస్ట్రేలియా సముద్ర భద్రతా సహకార రోడ్‌మ్యాప్​లను ఆమోదించారు. అలాగే, భారత్‌కు యురేనియం ఎగుమతులను సులభతరం చేసే పౌర అణు ఒప్పందాన్ని అమలులోకి తీసుకురావడానికి కూడా ఇరు దేశాలు అంగీకరించాయి. దీనివల్ల ఆస్ట్రేలియా నుంచి భారత్​ యురేనియం ఎగుమతులు మరింత సులభతరం కానున్నాయి. ఇంధనం, సైబర్ భద్రత, అధునాతన సాంకేతికతలు, మైనింగ్, ఉన్నత విద్యా రంగం, శాస్త్రీయ పరిశోధన, సాంస్కృతిక మార్పిడి వంటి అనేక రంగాల్లో వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని విస్తరించారు. బొగ్గు, ద్రవ ఇంధనాలు, సహజవాయువు సరఫరా అంశం కూడా దీనిలో ఉంది.

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Last Updated : July 10, 2026 at 9:42 AM IST

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