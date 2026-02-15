భారత్ విజయవంతంగా వికసిస్తున్న ఆర్థిక వ్యవస్థ- ఏఐ సదస్సుకు అదే సరైన చోటు : ఐరాస చీఫ్
Published : February 15, 2026 at 10:03 AM IST
UN Chief On India AI Summit : భారత్ చాలా విజయవంతంగా వికసిస్తున్న ఆర్థిక వ్యవస్థ అని ఐక్యరాజ్యసమితి సెక్రెటరీ జనరల్ ఆంటోనియో గుటెరెస్ అభివర్ణించారు. అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలపై పెద్ద ప్రభావాన్ని చూపగల సత్తా భారత ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఉందన్నారు. ఏఐ ఇంపాక్ట్ సదస్సు- 2026ను నిర్వహించేందుకు భారత్ను ఎంపిక చేయడం సరైన నిర్ణయమని, ఇలాంటి కార్యక్రమానికి అదే సరైన చోటు అని ఆయన పేర్కొన్నారు. అమెరికాలోని న్యూయార్క్లో ఉన్న ఐక్యరాజ్యసమితి ప్రధాన కార్యాలయంలో ఓ వార్త సంస్థకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఆంటోనియో గుటెరెస్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఫిబ్రవరి 16 నుంచి 20 వరకు దిల్లీ వేదికగా ప్రతిష్ఠాత్మకమైన ఏఐ ఇంపాక్ట్ సదస్సు- 2026 జరగబోతోందనే విషయాన్ని ప్రస్తావిస్తూ ఆయన ఈ కామెంట్స్ చేశారు.