'భారత్ గొప్ప దేశం- మోదీ నాకు మంచి స్నేహితుడు'- ట్రంప్ ద్వంద్వ వైఖరి
మరోసారి ద్వంద్వ వైఖరిని బయటపెట్టిన ట్రంప్- అంతకుముందు మైఖేల్ సావేజ్ చేసిన జాత్యహంకార వ్యాఖ్యలను సమర్థించిన ట్రంప్
Published : April 23, 2026 at 8:16 PM IST
Trump on India : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మరోసారి తన ద్వంద్వ వైఖరిని బయటపెట్టారు. భారత్ను కించపరుస్తూ అమెరికన్ రేడియో వ్యాఖ్యాత చేసిన జాత్యహంకార వ్యాఖ్యలను సమర్థించిన ట్రంప్ కొద్ది గంటల్లోనే భారత్పై ప్రశంసలు కురిపించారు. భారత్ చాలా గొప్ప దేశమని ట్రంప్ చెప్పినట్లు దిల్లీలోని అమెరికా రాయబార కార్యాలయం ప్రతినిధి క్రిస్టోపర్ ఎల్మ్స్ చెప్పారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ తనకు మంచి స్నేహితుడిని ట్రంప్ మరోసారి తెలిపారు. భారత్, చైనా దేశాలను కించపరుస్తూ అమెరికన్ రేడియా వ్యాఖ్యాత మైఖేల్ సావేజ్ చేసిన జాత్యహంకార వ్యాఖ్యలను రీపోస్టు చేసి విమర్శలు పాలైన నేపథ్యంలో ట్రంప్ నివారణ చర్యలకు దిగినట్లు తెలుస్తోంది. అటు ఈ వ్యాఖ్యలపై స్పందించిన విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ అధికార ప్రతినిధి రణ్ధీర్ జైస్వాల్ ఆ వ్యాఖ్యలను తాము చూశామని, వాటిని అక్కడితోనే వదిలేశామని వెల్లడించారు. ఆ తర్వాతేే ట్రంప్ స్పందించడం గమనార్హం.
అసలేం జరిగిందంటే?
భారత్, చైనా సహా ఇతర దేశాలను నరకాలతో పోలుస్తూ అమెరికన్ రేడియో హోస్ట్ మైఖెల్ సావేజ్ షేర్ చేసిన లేఖను ట్రంప్ రీపోస్ట్ చేశారు. జన్మతహ పౌరసత్వం అంశాన్ని ప్రస్తావిస్తూ మైఖెల్ జాత్యహంకార వ్యాఖ్యలు చేశారు. "ఆసియా దేశాల నుంచి మహిళలు తొమ్మిదో నెలలో అమెరికాకు వచ్చి బిడ్డకు జన్మనిస్తారు. ఇక్కడ ఉన్న చట్టాలేమో ఆ బిడ్డకు వెంటనే అమెరికా సిటిజన్షిప్ ఇస్తాయి. ఆ తర్వాత వారు తమ కుటుంబసభ్యులందరినీ చైనా, భారత్ లేదా మరేదైనా నరకం నుంచి ఇక్కడికి తీసుకొస్తారు" అంటూ అనుచితంగా ఆ లేఖలో రాసుకొచ్చారు. ఇలా అమెరికా పౌరసత్వం లేనివారికి జన్మించిన పిల్లలకు ఆటోమేటిక్గా సిటిజన్షిప్ రావడాన్ని మైఖెల్ వ్యతిరేకించారు. ఈ అంశాన్ని కోర్టులకు వదిలేయకుండా ప్రజాభిప్రాయాన్ని సేకరించాలని డిమాండ్ చేశారు. ఆ లేఖనే ట్రంప్ రీపోస్టు చేశారు. ప్రపంచంలో ఏ దేశమూ అమెరికా దేశంలా జన్మతః పౌరసత్వాన్ని కల్పించడం లేదని ఇప్పటికే ట్రంప్ వ్యాఖ్యలు చేశారు. అయితే అందులో వాస్తవం లేదు. 30కి పైగా దేశాలు ఈ హక్కును కల్పిస్తున్నాయి. కెనడా, మెక్సికో సహా పలు దక్షిణ అమెరికా దేశాలు ఈ పౌరసత్వాన్ని అందిస్తున్నాయి. ఆ తర్వాత ట్రంప్ భారత్ను నరకంతో పోల్చడంపై విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ అధికార ప్రతినిధి రణధీర్ స్పందించారు. "ఆ కథనాలను మేం చూశాం. వాటిని అక్కడితో వదిలేస్తున్నాం" అని మీడియా అడిగిన ప్రశ్నకు బదులిచ్చారు. ఇప్పుడు ట్రంప్ మళ్లీ స్పందించారు.