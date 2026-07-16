ఇండియాతో సంబంధాలు ఎంతో బలంగా ఉన్నాయి- అనేక రంగాల్లో భారత్ అగ్రగామి: అమెరికా రాయబారి
అమెరికాలో భారత్ గణనీయమైన పెట్టుబడులు పెట్టిందన్న డాన్ నెగ్రియా- రెండు దేశాల మధ్య అన్ని కీలక రంగాల్లో సన్నిహిత సహకారం కొనసాగుతోందని వెల్లడి
Published : July 16, 2026 at 11:58 AM IST
India Investment In America : భారత్తో అమెరికా సంబంధాలు అత్యంత బలంగా ఉన్నాయని, ప్రపంచంలోని అనేక కీలక రంగాల్లో భారత్ అగ్రగామిగా ఎదిగిందని అమెరికా సీనియర్ దౌత్యవేత్త డాన్ నెగ్రియా పేర్కొన్నారు. అమెరికాలో భారత్ భారీగా పెట్టుబడులు పెట్టడమే కాకుండా, ఇరు దేశాల మధ్య దాదాపు అన్ని రంగాల్లోనూ సన్నిహిత సహకారం కొనసాగుతోందని ఆయన చెప్పారు. భారత్ అమెరికాకు అత్యంత ముఖ్యమైన భాగస్వామి అని స్పష్టం చేశారు.
ఐక్యరాజ్యసమితి ఆర్థిక, సామాజిక మండలిలో అమెరికా ప్రతినిధి, సర్వసభ్య సమావేశాలకు అమెరికా ప్రత్యామ్నాయ ప్రతినిధిగా వ్యవహరిస్తున్న రాయబారి డాన్ నెగ్రియా, న్యూయార్క్ ఫారిన్ ప్రెస్ సెంటర్ నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. 'అమెరికాపై ఉన్నత స్థాయి సదస్సు ఫలితాలు' అంశంపై మాట్లాడిన ఆయన, భారత్-అమెరికా ద్వైపాక్షిక సంబంధాలు మరింత బలోపేతం అవుతున్నాయని తెలిపారు. భారత్ ప్రపంచానికి ఎంతో అందించగల సామర్థ్యం ఉన్న దేశమని, పలు రంగాల్లో ఇప్పటికే అగ్రగామిగా ఉందని నెగ్రియా అన్నారు. ఐక్యరాజ్యసమితిలో సహకారానికి భారత్ అందిస్తున్న సేవలు ప్రశంసనీయమని పేర్కొన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఇరు దేశాల మధ్య సహకారానికి మరింత విస్తృత అవకాశాలు ఉన్నాయని అభిప్రాయపడ్డారు.
'మేమూ భారత్లో పెట్టుబడులు పెడుతున్నాం'
భారత్తో ద్వైపాక్షిక సంబంధాల బలాన్ని వివరిస్తూ, అమెరికాలో భారత పెట్టుబడులు గణనీయంగా పెరిగాయని నెగ్రియా తెలిపారు. "భారత్ వద్ద అదనపు మూలధనం ఉంది. అమెరికాలో భారత్ పెట్టుబడులు పెడుతోంది. అదే సమయంలో మేమూ భారత్లో అభివృద్ధి చెందుతున్న రంగాల్లో పెట్టుబడులు పెడుతున్నాం. ఇది ఇరు దేశాలకు ప్రయోజనం చేకూర్చే భాగస్వామ్యం. అందుకే దాదాపు ప్రతి రంగంలోనూ మా సహకారం కొనసాగుతోంది" అని వివరించారు. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తన సన్నిహితుల్లో ఒకరైన సెర్గియో గోర్ను భారతదేశానికి రాయబారిగా ఎంపిక చేయడం కూడా ఇరు దేశాల సంబంధాల ప్రాధాన్యాన్ని తెలియజేస్తోందని నెగ్రియా చెప్పారు. ఒక రాయబారికి ఆతిథ్య దేశంలోని అత్యున్నత నిర్ణయాధికారులను కలిసే అవకాశం ఉండటం అత్యంత కీలకమని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. మధ్య ఆసియాకు ప్రత్యేక రాయబారిగానూ పనిచేస్తున్న సెర్గియో గోర్కు అపారమైన అనుభవం, శక్తి ఉందని ప్రశంసించారు.
'శాంతిభద్రతలు లేకపోతే అభివృద్ధి సాధ్యం కాదు'
పాకిస్థాన్కు అమెరికా సహాయం, అక్కడ ఉగ్రవాద సంస్థలకు ఆశ్రయం లభిస్తోందన్న ప్రశ్నకు కూడా నెగ్రియా స్పందించారు. శాంతిభద్రతలు లేని దేశాల్లో అభివృద్ధి సాధ్యం కాదని స్పష్టం చేశారు. దేశీయ అశాంతి లేదా పొరుగు దేశాలతో ఘర్షణలు కొనసాగితే అక్కడ పెట్టుబడులు రావని అన్నారు. అందుకే పెట్టుబడులకు అనుకూలమైన వాతావరణం కల్పించడంపైనే అమెరికా దృష్టి సారిస్తోందని తెలిపారు. ఏ దేశంలోనైనా పెట్టుబడులు పెరగాలంటే చట్టబద్ధమైన పాలన, స్వతంత్ర న్యాయవ్యవస్థ, పెట్టుబడిదారుల హక్కులకు రక్షణ ఉండాలని నెగ్రియా వివరించారు. పెట్టుబడి చేసిన సొమ్ము సురక్షితంగా తిరిగి పొందే అవకాశం ఉన్నప్పుడే విదేశీ సంస్థలు ముందుకు వస్తాయని చెప్పారు. అలాగే యుద్ధాలు, ఘర్షణలు లేని ప్రశాంత వాతావరణం కూడా పెట్టుబడులను ఆకర్షించే కీలక అంశమని పేర్కొన్నారు.
అంతర్జాతీయ ఆర్థికాభివృద్ధిలో అమెరికా కొత్త విధానాన్ని కూడా ఆయన వివరించారు. సంప్రదాయ విదేశీ సహాయ కార్యక్రమాల కంటే స్వేచ్ఛా వాణిజ్యం, ప్రత్యక్ష విదేశీ పెట్టుబడులు, పరస్పర ప్రయోజనకరమైన వ్యాపార భాగస్వామ్యాలకే ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఈ దిశగా ఐక్యరాజ్యసమితి వేదికగా నిర్వహించిన 'ట్రేడ్ ఓవర్ ఎయిడ్ ఫోరమ్' అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల్లో పెట్టుబడులకు అనుకూల వాతావరణాన్ని సృష్టించేందుకు ఉపయోగపడుతుందని చెప్పారు.
ఈ సందర్భంగా 'ట్రేడ్ ఓవర్ ఎయిడ్ లైబ్రరీ'ని కూడా నెగ్రియా ప్రారంభించారు. స్వేచ్ఛా మార్కెట్ సంస్కరణలను అమలు చేయాలనుకునే దేశాలకు ఇది సమాచార కేంద్రంగా ఉపయోగపడుతుందని తెలిపారు. సుస్థిర అభివృద్ధికి ప్రభుత్వ సహాయం కంటే వాణిజ్యం, పెట్టుబడులు, ఆర్థిక భాగస్వామ్యాలే దీర్ఘకాలిక పరిష్కారమని అమెరికా విశ్వసిస్తోందని వివరించారు. విదేశాంగ కార్యదర్శి మార్కో రూబియో ప్రతిపాదించిన కొత్త విదేశీ సహాయ విధానాన్ని ఈ కార్యక్రమం అమలు చేస్తోందని నెగ్రియా తెలిపారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా విదేశీ సహాయం తగ్గుతున్న నేపథ్యంలో, ఆ లోటును వాణిజ్యం ద్వారా భర్తీ చేయాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. అయితే దీనర్థం మానవతా సహాయాన్ని నిలిపివేయడం కాదని స్పష్టం చేశారు.
3.8 బిలియన్ డాలర్ల విరాళం
మానవతా సంక్షోభాలు ఎదుర్కొంటున్న దేశాలకు అమెరికా సహాయం కొనసాగుతుందని నెగ్రియా చెప్పారు. ఐక్యరాజ్యసమితి మానవతా వ్యవహారాల సమన్వయ కార్యాలయానికి అమెరికా 3.8 బిలియన్ డాలర్ల విరాళం ప్రకటించిన విషయాన్ని గుర్తు చేశారు. అలాగే ఇండో-పసిఫిక్ ప్రాంత దేశాలతో ఆర్థిక భాగస్వామ్యాలను మరింత విస్తరించేందుకు అమెరికా కట్టుబడి ఉందని తెలిపారు. సహాయం కంటే వాణిజ్యానికే అధిక ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం అమెరికా విదేశాంగ విధానంలో కీలక మార్పుగా ఆయన అభివర్ణించారు. "సహాయం పూర్తిగా నిలిపివేయడం కాదు. దీర్ఘకాలిక అభివృద్ధికి వాణిజ్యమే మరింత సమర్థవంతమైన మార్గమనే మా నమ్మకం" అని డాన్ నెగ్రియా స్పష్టం చేశారు.
ట్రంప్ చిత్రంతో బంగారు నాణెం- డిజైన్ ఎలా ఉందంటే?
భారత్పై 100శాతం సుంకాలు- రష్యా ఆంక్షల బిల్లుకు అమెరికా సవరణ