శాంతి పరిరక్షణ దళాలకు వనరులు, రక్షణ కల్పించాలి: ఐరాసలో భారత్ విజ్ఞప్తి
UN Annual Debate Peacekeeping : ఐరాస వార్షిక చర్చల్లో భారత్ తరఫున మిలిటరీ అడ్వైజర్ కర్నల్ తరుణేంద్ర ప్రతాప్ సింగ్ పాల్గొని కీలక ప్రసంగం చేశారు. శాంతి పరిరక్షణలో భారత్దే అగ్రస్థానమని వెల్లడి
Published : November 6, 2026 at 8:53 AM IST
ప్రపంచస్థాయిలో శాంతిని నెలకొల్పేందుకు ఐరాస చేపడుతున్న 'శాంతి పరిరక్షక దళాల' సిస్టమ్లో సమూల మార్పులు రావాల్సిన అవసరం ఉందని భారత్ స్పష్టం చేసింది. ప్రస్తుత సవాళ్లను ఎదుర్కొనేలా దళాలకు మెరుగైన వనరులు, రక్షణ కల్పించడంతో పాటు, సైన్యాన్ని పంపే దేశాలకు సముచిత ప్రాతినిధ్యం కల్పించాలని పిలుపునిచ్చింది. ఐరాస వార్షిక సమావేశాల్లో భాగంగా జరిగిన శాంతి పరిరక్షణ చర్యల సమగ్ర సమీక్ష చర్చలో భారత్ తరఫున మిలిటరీ అడ్వైజర్ కర్నల్ తరుణేంద్ర ప్రతాప్ సింగ్ మాట్లాడారు. నాన్-అలైన్డ్ మూవ్మెంట్ కూటమి తరఫున మొరాకో సమర్పించిన నివేదికకు ప్రతాప్ సింగ్ మద్దతు ప్రకటించారు.
ఐరాస శాంతి పరిరక్షణ ఆపరేషన్స్లో భారత్కు 7దశాబ్దాల బలమైన అనుబంధం ఉందని కర్నల్ సింగ్ గుర్తుచేశారు. విశ్వశాంతి కోసం కృషి చేసిన దేశాల్లో భారత్ అగ్రస్థానంలో ఉందని పేర్కొన్నారు. ఇప్పటివరకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరిగిన 50కి పైగా ఐరాస మిషన్లలో 3 లక్షల మందికి పైగా భారతీయ సైనికులు, పోలీసు సిబ్బంది పాల్గొన్నారని గుర్తు చేశారు. అత్యధిక దళాలను అందించిన ఏకైక దేశంగా భారత్ నిలిచిందన్నారు. ప్రపంచ శాంతి కోసం భారత్ విలువైన సేవలతో పాటు, ప్రాణత్యాగాలను కూడా చేసిందన్నారు. వివిధ దేశాల్లో విధి నిర్వహణలో ఉంటూ ఇప్పటివరకు 184 మంది భారత శాంతి పరిరక్షకులు తమ ప్రాణాలను అర్పించి వీరమరణం పొందారన్నారు.
పరిమిత వనరులతో శాంతి పరిరక్షకుల నుంచి అద్భుతమైన ఫలితాలను ఆశించడం సరికాదని కర్నల్ తరుణేంద్ర ప్రతాప్ సింగ్ సూచించారు. దళాల సమర్థతను పెంచేందుకు భారత్ తరఫున ఆయన కీలక సూచనలు చేశారు. శాంతి పరిరక్షక దళాల నిబంధనలు ఖరారు చేసేటప్పుడు లేదా మార్పులు చేసేటప్పుడు, క్షేత్రస్థాయిలోకి సైనిక, పోలీసు బలగాలను పంపే దేశాలతో ఐరాస భద్రతా మండలి నిరంతరం సంప్రదింపులు జరపాలని చెప్పారు. శాంతి దళాలపై దాడులు చేసే మూకలను, తీవ్రవాదులను జవాబుదారీ చేయాలని, శాంతి పరిరక్షకులపై జరిగే నేరాలకు జవాబుదారీతనం వహించేందుకు భారత్ నేతృత్వంలోనిభద్రతా మండలి చేసిన 'తీర్మానం 2589'ను సమర్థవంతంగా అమలు చేయాలని సూచించారు. నిర్దిష్టమైన రాజకీయ లక్ష్యం, స్పష్టమైన ప్రణాళిక లేని మిషన్లను కొనసాగించడం వల్ల ఐరాస వనరులు వృథా కావడమే కాకుండా, శాంతి పరిరక్షణ వ్యవస్థ నమ్మకాన్ని దెబ్బతీస్తాయని ఆయన చెప్పుకొచ్చారు.
భారత్ ఎల్లప్పుడూ ఆదర్శమే
శాంతి భద్రతల నిర్వహణలో మహిళల పాత్రను పెంచడంలో భారత్ ఎల్లప్పుడూ ఆదర్శంగా నిలిచిందని కర్నల్ సింగ్ వివరించారు. 1960 నుంచే భారత్ శాంతి దళాల్లోకి మహిళలను పంపుతోందని, 2007లో లైబీరియా ఉద్రిక్తతల సమయంలో ఐరాస చరిత్రలోనే తొలిసారిగా పూర్తిస్థాయి 'మహిళా పోలీసు ప్లాటూన్'ను పంపిన ఘనత భారత్కే దక్కుతుందన్నారు. ప్రస్తుతం వివిధ మిషన్లలో 160 మంది భారతీయ మహిళా సైనికులు సేవలందిస్తున్నారని పేర్కొన్నారు. సమాచార మార్పిడి, రక్షణ పెంచడం కోసం ఆధునిక సాంకేతికత మరియు పునరుత్పాదక ఇంధనాన్ని మిషన్లలో వేగంగా అనుసంధానించాలని ఆయన కోరారు.
భద్రతా మండలి పోటీకి ప్రాధాన్యం
2028-29 కాలానికి ఐక్యరాజ్యసమితి భద్రతా మండలి తాత్కాలిక సభ్యత్వానికి భారత్ పోటీపడుతున్న విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా భారత్ ప్రతినిధి పునరుద్ఘాటించారు. శాంతి పరిరక్షక వ్యవస్థను మరింత పటిష్ఠం చేయడం తమ ప్రధాన అజెండాలో ఒకటిగా ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు. ఐరాస శాంతి పరిరక్షణకు సంబంధించిన అన్ని రకాల నిర్ణయాలు, చర్చలు జరపడానికి 'సీ-34' కమిటీయే సరైన దిశానిర్దేశక వేదిక అని కొనియాడారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల ప్రతినిధిగా భారత్, శాంతి భద్రతల పరిరక్షణలో తన వంతు పాత్రను భవిష్యత్తులోనూ బాధ్యతాయుతంగా నిర్వహిస్తుందన్నారు.
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