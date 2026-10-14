ఐరాస పక్షపాత ధోరణి, రాజకీయ ప్రేరేపిత విమర్శలు మానుకోవాలి : భారత్ హితవు
దిల్లీ నిరసనలపై ఐరాస మానవహక్కుల హైకమిషనర్ కార్యాలయం చేసిన వ్యాఖ్యలపై భారత్ పరోక్షంగా స్పందించింది. ఐరాస హ్యూమన్ రైట్స్ యంత్రాంగాలు పక్షపాత ధోరణ, రాజకీయ ప్రేరేపిత విమర్శలను మానుకోవాలని సూచించింది.
Published : October 14, 2026 at 11:49 AM IST
India On UN Human Rights Mechanisms : ఐక్యరాజ్యసమితి మానవ హక్కుల యంత్రాంగాలు పక్షపాత ధోరణిని, రాజకీయ ప్రేరేపిత విమర్శలను మానుకోవాలని భారత్ కోరింది. ఆయా దేశాల సాంస్కృతిక, చారిత్రక నేపథ్యాలను గౌరవించాలని సూచించింది. ఎటువంటి పక్షపాతం, ద్వంద్వ ప్రమాణాలు లేకుండా అందరి మానవ హక్కులను ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి న్యూదిల్లీ కట్టుబడి ఉందని స్పష్టం చేసింది. సోమవారం నాడు ఐక్యరాజ్యసమితి సర్వసభ్య సమావేశం (UNGA) మూడో కమిటీ 81వ సమావేశంలో 'మానవ హక్కుల మండలి నివేదిక' అనే అంశంపై ఇండియా తరపున భారత శాశ్వత మిషన్ ప్రథమ కార్యదర్శి అనూజ్ స్వరూప్ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించారు.
"ఎలాంటి పక్షపాతం, ద్వంద్వ ప్రమాణాలు లేకుండా అందరి మానవ హక్కులను కాపాడడానికి భారత్ కట్టుబడి ఉంది. అందుకే ఐక్యరాజ్యసమితి మానవ హక్కుల హైకమిషనర్, ఆ కార్యాలయంతో (OHCHR) పరస్పర నమ్మకం, భాగస్వామ్య స్ఫూర్తితో భారత్ నిరంతరం కలిసి పనిచేస్తుంది. ఐరాస మానవ హక్కుల వ్యవస్థలు రాజకీయ ప్రేరేపిత విమర్శలు, పక్షపాత ధోరణికి అతీతంగా వ్యవహరిస్తూ ఆయా దేశాల సాంస్కృతిక, చారిత్రక నేపథ్యాలను గౌరవిస్తాయని ఆశిస్తున్నాం. తద్వారా ఐరాస మానవ హక్కుల యంత్రాంగాలు ప్రపంచానికి ఒక నిష్పక్షపాత నైతికతకు దిక్సూచిగా నిలుస్తాయి.
- అనూజ్ స్వరూప్, భారత శాశ్వత మిషన్ ప్రథమ కార్యదర్శి
'గత పదేళ్లలో 25 కోట్ల మంది పేదరికం నుంచి బయటపడ్డారు'
మానవ హక్కుల పట్ల భారతదేశ వైఖరి బహుళత్వం, శాంతియుత సహజీవనం అనే దాని నాగరిక స్ఫూర్తిలో పాతుకుపోయిందని స్వరూప్ అన్నారు. హ్యూమన్ రైట్స్ కౌన్సిల్ (మానవ హక్కుల మండలి) సభ్యురాలిగా భారత్ ఎల్లప్పుడూ చర్చలు, సహకార స్ఫూర్తితో నిర్మాణాత్మకంగా వ్యవహరిస్తుందని చెప్పారు. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశంగా, ప్రతి పౌరుడికి గౌరవాన్ని అందించేందుకు కట్టుబడి ఉందని వెల్లడించారు. భారత్లో గత దశాబ్ద కాలంలో 25కోట్ల మందికి పైగా ప్రజలు పేదరికం నుంచి బయటపడ్డారని స్పష్టం చేశారు. దేశ సామాజిక భద్రతా వ్యవస్థ వంద కోట్ల మందికి పైగా ప్రజలకు చేరిందని తెలిపారు. ఇందులో భాగంగా 8 కోట్ల మంది పౌరులకు ఉచిత ఆహార ధాన్యాలు, 6 కోట్ల మంది పౌరులకు ఉచిత ఆరోగ్య బీమా, మహిళల కోసం 32 కోట్ల బ్యాంకు ఖాతాలు ఓపెన్ చేయించడం వంటివి ఉన్నాయన్నారు. ఇవి భారతదేశ ప్రజల కేంద్రీకృత అభివృద్ధి నమూనాకు నిదర్శనమని నొక్కి చెప్పారు. అందరి మానవ హక్కుల పరిరక్షణకు, ప్రోత్సాహానికి భారత్ కట్టుబడి ఉందన్నారు. ఐరాస భద్రతా మండలిని సమర్థవంతమైన, నిష్పాక్షికమైన, విశ్వసనీయమైన సంస్థగా తీర్చిదిద్దేందుకు సభ్యులందరితో కలిసి భారత్ పనిచేస్తుందని వివరించారు.
అలాగే ఆదివాసీల భూములు, భూభాగాలు, సరిహద్దుల నిర్ధరణ, నమోదు, యాజమాన్య హక్కుల కల్పనపై ఐక్యరాజ్యసమితి ఓ నివేదిక విడుదల చేసింది. అందులో ఇండియా పేరును ప్రస్తావించింది. దీన్ని స్వరూప్ తీవ్రంగా వ్యతిరేకించారు. అటవీ హక్కుల చట్టం కింద లక్షలాది క్లెయిమ్లు దాఖలు చేసినప్పటికీ, అవి పరిష్కారం కాకుండా మిగిలిపోయాయని నివేదికలో చేసిన ఆరోపణలను తోసిపుచ్చారు. అటవీ హక్కుల చట్టం కింద గణనీయమైన సంఖ్యలో క్లెయిమ్లు పరిష్కారం కాకుండా మిగిలిపోయాయన్న వాదన ఒక వ్యక్తి సమర్పించిన ఒకే ఒక్క సమాచారంపై ఆధారపడి ఉందని మండిపడ్డారు. ధ్రువీకరించని సమాచారంపై ఆధారపడి ఈ నివేదికను రూపొందించారని మండిపడ్డారు. దీంతో ఈ నివేదిక నిష్పాక్షికతను ప్రశ్నించాల్సి వస్తుందని అభిప్రాయపడ్డారు.
"అటవీ హక్కుల చట్టం కింద భారత్లో 54 లక్షలకు పైగా క్లెయిమ్లు దాఖలయ్యాయి. వాటిలో 80 శాతానికి పైగా పరిష్కారమయ్యాయి. 25 లక్షలకు పైగా టైటిళ్లు పంపిణీ చేశాం. ధ్రువీకరించని సమర్పణల ఆధారంగా ఏర్పడిన ఇటువంటి వ్యత్యాసాలను సరిదిద్దేందుకు ప్రత్యేక ప్రతినిధికి నవీకరించిన డేటాను అందించడానికి భారత్ ముందుకొచ్చింది. ఏ వర్గాన్నీ వెనుకబడకుండా చూసే సుస్థిర, సంపూర్ణ అభివృద్ధికి భారత్ కట్టుబడి ఉంది. ఆదివాసీ ప్రజల హక్కుల పరిరక్షణకు, ప్రోత్సాహానికి భారత్ నిరంతరం మద్దతు ఇస్తోంది" అని స్వరూప్ చెప్పారు.
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