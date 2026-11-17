ఐరాస- ఓఐసీపై తీర్మానం నుంచి ఇండియా మినహాయింపు- తుర్కియేపై భారత్ ఆగ్రహం
India slams Turkiye at UN : భారత్ గురించి ప్రపంచ వేదికలపై అక్కసు వెళ్లగక్కుతున్న తుర్కియేపై భారత్ ఐరాస వేదికగా విరుచుకుపడింది.
ఐక్యరాజ్యసమితిలో భారత ఉప శాశ్వత ప్రతినిధి, రాయబారి యోజన పటేల్ (X@IndiaUNNewYork)
Published : November 17, 2026 at 11:58 AM IST
ఐక్యరాజ్యసమితి, ఇస్లామిక్ సహకార సంస్థ మధ్య సహకారానికి సంబంధించిన తీర్మాన ముసాయిదా చర్చల నుంచి తమను, ఇతర సభ్యదేశాలను తుర్కియే మినహాయించడంపై భారత్ తీవ్రంగా స్పందించింది. భారత్ను ఈ ముసాయిదా చర్చల నుంచి బహిరంగంగా, ఉద్దేశపూర్వకంగా మినహాయించడంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. ఈ క్రమంలో ఐరాస సర్వసభ్య సమావేశంలో ఈ ముసాయిదాకు వ్యతిరేకంగా ఓటు వేసింది. ఇరాక్ ప్రవేశపెట్టిన 'ఐక్యరాజ్యసమితి అండ్ ఇస్లామిక్ సహకార సంస్థ మధ్య సహకారం' అనే ముసాయిదా తీర్మానం సోమవారం జరిగిన ఓటింగ్ ద్వారా ఆమోదం పొందింది. ఈ తీర్మానానికి 112 దేశాలు అనుకూలంగా, ఆరు దేశాలు వ్యతిరేకంగా ఓటేశాయి. 39 దేశాలు ఓటింగ్కు దూరంగా ఉన్నాయి.