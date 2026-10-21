మానవ హక్కులను రాజకీయ ఒత్తిళ్లకు సాధనంగా వాడకూడదు : ఐరాసలో భారత్
మానవ హక్కుల గురించి ఐరాసలో భారత్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. హ్యూమన్ రైట్స్ను కొన్ని దేశాలను టార్గెట్గా చేసుకోవడానికి ఒక సాధనంగా ఉపయోగించకూడదని తెలిపింది.
భారత విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ డిప్యూటీ సెక్రటరీ బర్ఖా తమ్రకర్ (PTI)
Published : October 21, 2026 at 11:12 AM IST
India On Human Rights : ఐక్యరాజ్యసమితిలో ధ్రువీకరించని ఆరోపణలు, అసంపూర్ణ గణాంకాల ఆధారంగా ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశమైన ఇండియాను ప్రతికూలంగా చిత్రీకరించే ప్రయత్నాలను భారత్ తీవ్రంగా వ్యతిరేకించింది. మానవ హక్కులను రాజకీయ ఒత్తిళ్లకు లేదా కొన్ని దేశాలను లక్ష్యంగా చేసుకోవడానికి ఒక సాధనంగా ఉపయోగించకూడదని స్పష్టం చేసింది. ఐరాస జనరల్ అసెంబ్లీ చెందిన మూడో కమిటీలో 'ఎన్ఫోర్స్డ్ డిసప్పియరెన్సెస్ (బలవంతపు అదృశ్యాలు) వర్కింగ్ గ్రూప్' అనే అంశంపై చర్చ సందర్భంగా భారత విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ డిప్యూటీ సెక్రటరీ బర్ఖా తమ్రకర్ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించారు.