భారత్ మాకు గొప్ప మిత్రపక్షం, భాగస్వామి- ఇంధన ఎగుమతులను పెంచడానికి రెడీ : అమెరికా
భారతదేశంతో ఇంధన సహకారాన్ని గణనీయంగా విస్తరించాలని, క్వాడ్ కూటమి ద్వారా సంబంధాలను మరింత బలోపేతం చేసుకోవాలని కోరుకుంటున్నామన్న అమెరికా మంత్రి
Secretary of State Marco Rubio speaks to reporters before boarding a plane at Joint Base Andrews, Md., Thursday, March 26, 2026. (AP)
Published : May 22, 2026 at 9:53 AM IST
US On India : భారత్ తమకు గొప్ప మిత్రపక్షం, గొప్ప భాగస్వామి అని అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రూబియో అన్నారు. పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతలు, హర్మూజ్ జలసంధి మూసివేతతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా సరఫరాలకు అంతరాయం కలుగుతున్న నేపథ్యంలో భారత్కు ఇంధన ఎగుమతులను పెంచడానికి తాము సిద్ధంగా ఉన్నామని ఆయన వెల్లడించారు. భారతదేశంతో ఇంధన సహకారాన్ని గణనీయంగా విస్తరించాలని, క్వాడ్ కూటమి ద్వారా సంబంధాలను మరింత బలోపేతం చేసుకోవాలని అమెరికా కోరుకుంటోందని చెప్పారు. స్వీడన్, భారత్ పర్యటనకు బయలుదేరే ముందు అమెరికాలోని మియామి నగరంలో విలేకరులతో మాట్లాడుతూ మార్కో రూబియో ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.