అఫ్గాన్ పరిస్థితిపై భారత్ ఆందోళన- యూఎన్ భద్రతా మండలిలో కీలక వ్యాఖ్యలు
అఫ్గానిస్థాన్లో మానవతా సంక్షోభం, సరిహద్దు దాడులపై భారత్ ఆందోళన- 34 ప్రావిన్సుల్లో 500కిపైగా అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులు అమలు చేస్తున్నామని వెల్లడి
Published : March 10, 2026 at 9:17 AM IST
India On Afghan Human Crisis : అఫ్గానిస్థాన్లో కొనసాగుతున్న మానవతా సంక్షోభం, సరిహద్దు దాడులు, వాణిజ్య ఆంక్షలు వంటి అంశాలపై భారత్ తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. ఐక్యరాజ్యసమితి భద్రతా మండలి (UNSC) సమావేశంలో ఆ విషయాలను భారత్ ప్రస్తావించింది. ఆ దేశంలో పరిస్థితులు మెరుగుపడేందుకు అంతర్జాతీయ సమాజం సమన్వయంతో చర్యలు తీసుకోవాలని భారత్ పిలుపునిచ్చింది.
యూఎన్ భద్రతా మండలి సమావేశంలో భారత తరఫున శాశ్వత ప్రతినిధి హరీశ్ పర్వతనేని ప్రసంగించారు. ఈ సందర్భంగా అఫ్గానిస్థాన్ భారత్కు ఉన్న చారిత్రాత్మక, స్నేహపూర్వక సంబంధాలను ఆయన గుర్తుచేశారు. అఫ్గాన్ ప్రజలకు మద్దతుగా భారత్ ఎప్పటికీ నిలుస్తుందని స్పష్టం చేశారు. అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు, ఆరోగ్య సేవలు, సామర్థ్య అభివృద్ధి కార్యక్రమాల ద్వారా భారత్ ఆ దేశ ప్రజలకు సహాయం కొనసాగిస్తోందని తెలిపారు.