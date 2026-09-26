ఐరాస వేదికగా భారత్ గ్లోబల్ సౌత్ గళం - ఇష్యూ బేస్డ్ కూటములతో సరికొత్త దౌత్యం
ఐరాస జనరల్ అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో భారత్ 'గ్లోబల్ సౌత్' దౌత్య వ్యూహంలో సరికొత్త కోణం- కొత్త కూటమూల ఏర్పాటుపై ఫోకస్- గ్లోబల్ స్థాయిలో భారత్కు పెరుగుతున్న మద్దతు
Published : September 26, 2026 at 8:44 PM IST
Jaishankar On UN Sessions 2026 : ఐక్యరాజ్యసమితి వేదికగా భారత్ తన విదేశాంగ విధానంలో వ్యూహాత్మకంగా అడుగులు వేస్తోంది. దశాబ్దాలుగా పాతుకుపోయిన పాత పద్ధతులకు స్వస్తి పలికి, గ్లోబల్ సౌత్(అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలు) దేశాల గళాన్ని ప్రపంచ వేదికలపై మరింత బలంగా వినిపిస్తోంది. 81వ ఐరాస జనరల్ అసెంబ్లీ సమావేశాలు భారత్ అనుసరిస్తున్న గ్లోబల్ సౌత్ దౌత్యంలో సరికొత్త కోణాన్ని ఆవిష్కరించాయి. పెద్ద కూటవిగా కాకుండా నిర్దిష్టమైన అంశాల ప్రాతిపదికన 'ఇష్యూ-బేస్డ్ కూటములను' ఏర్పాటు చేస్తూ భారత్ ముందుకు సాగడం ఈ సమావేశాల్లో స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.
ప్రపంచ విధానాల్లో గ్లోబల్ సౌత్ దేశాల భాగస్వామ్యం ఉండాలని భారత్ తన గళాన్ని బలంగా వినిపించింది. ఇన్నాళ్లు ఇతర దేశాలు చేసిన నిర్ణయాలను అనుసరించిన గ్లోబల్ సౌత్ దేశాలు వాటిని అనసరించేవి. అయితే, ఆ విధానాలను స్వయంగా రూపొందించడంలో గ్లోబల్ సౌత్ దేశాలు క్రియాశీలక భాగస్వాములుగా మారాలని ఐరాస జనరల్ అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో భారత్ బల్లగుద్ది చెప్పింది. ఈ దిశగా న్యూయార్క్ వేదికగా జరిగిన ప్రతి సమావేశంలోనూ విదేశాంగ మంత్రి డాక్టర్ ఎస్. జైశంకర్ ఐరాస సంస్కరణల అంశాన్ని పదే పదే నొక్కి చెప్పారు. వాతావరణ మార్పులు, అభివృద్ధి నిధులు, అత్యాధునిక సాంకేతికత, ఇంధన భద్రత, సరఫరా గొలుసు వంటి అంశాల్లో సమావేశాల్లో దీన్ని ప్రధానంగా ప్రస్తావించారు.
ప్రపంచ దేశాల మధ్య ఎలాంటి గొడవలు, ఆర్థిక సమస్యలు ఉన్నప్పటికీ గ్లోబల్ సౌత్ ఎవరికీ భయపడి బలవంతంగా ఏ ఒక్కరి వైపు ఉండాల్సిన అవసరం లేదని జైశంకర్ తేల్చిచెప్పారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా నెలకొన్న భౌగోళిక ఘర్షణలు, ఆర్థిక అనిశ్చితులు, సాంకేతిక అంతరాల నడుమ గ్లోబల్ సౌత్ గొంతుక ఎప్పటికీ అత్యంత కీలకమని ఆయన ఉద్ఘాటించారు. దేశాలు ఏ నిర్ణయమైనా సరే ఏవో ఒత్తిళ్లకు తలవంచకుండా తమ స్వంత జాతీయ ప్రయోజనాలు, పరస్పర విశ్వాసం ఆధారంగానే తీసుకుంటాయని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
భారత్ ప్రతిపాదించిన ఎజెండా ఇదే!
ఐరాస సమావేశాల సందర్భంగా జైశంకర్ కేవలం మాటలకే పరిమితం కాకుండా అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల కోసం ఒక సమగ్రమైన, ఆచరణాత్మకమైన అజెండాను ప్రపంచం ముందుంచారు. గ్లోబల్ సౌత్ దేశాలు అంతర్జాతీయ ఘర్షణలు, ఆహార, ఇంధన అభద్రత, వాతావరణ విపత్తులు, అప్పుల ఊబి, సరఫరా గొలుసు అంతరాలతో తీవ్రంగా నష్టపోతున్నాయని ఆయన ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. అయినప్పటికీ, ఈ సంక్షోభాలకు కారణమయ్యే లేదా వాటిని పరిష్కరించే సంస్థల్లో వీటికి తగిన ప్రాతినిధ్యం లేకపోవడం అన్యాయమన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో భారత్ కింది అంశాలతో కూడిన ప్రణాళికను ప్రతిపాదించింది.
• సరఫరా, ఆర్థిక వ్యవస్థలు, కనెక్టివిటీలలోని లోపాలను తొలగించి వాటిని పటిష్ఠం చేయాల్సిన అంశాన్ని భారత్ నొక్కి చెప్పింది.
• ఇంధన భద్రతకు పూర్తి భరోసా కల్పించడం, ఆహార ధాన్యాలు, ఎరువుల సరఫరాల్లో అంతరాయాలు లేకుండా చూడాలని భారత్ చెప్పింది.
• అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల పారిశ్రామికీకరణ హక్కును కాపాడుకోవడం, సముద్ర మార్గాల భద్రతపైన స్పష్టమైన వైఖరిని వెల్లడించింది.
• కృత్రిమ మేధస్సు వంటి సాంకేతికతలను అందరికీ అందుబాటులోకి తీసుకురావల్సిన అవసరాన్ని చాటిచెప్పింది.
• అంతర్జాతీయ నిర్ణాయక సంస్థల్లో గ్లోబల్ సౌత్ ప్రాతినిధ్యాన్ని గణనీయంగా పెంచాలని డిమాండ్ చేసింది.
మండలి సంస్కరణలపై లక్ష్యంగా
భారత విదేశాంగ దౌత్యంలో అత్యంత కీలకమైన అంశం ఐరాస భద్రతా మండలి సంస్కరణలు. ఈ దిశగా సంస్థాగత మద్దతును కూడగట్టేందుకు భారత్ తీవ్రంగా కృషి చేస్తోంది. సెప్టెంబర్ 23న ఆఫ్రికా, లాటిన్ అమెరికా, కరేబియన్, ఆసియా, పసిఫిక్ ప్రాంతాల అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలతో కూడిన 'ఎల్69' గ్రూప్ సంప్రదింపుల సమావేశానికి సెయింట్ లూసియా విదేశాంగ మంత్రితో కలిసి జైశంకర్ సహ అధ్యక్షత వహించారు.
భద్రతా మండలి సంస్కరణల కోసం ఆఫ్రికన్ యూనియన్కు చెందిన 'సీ-10' (కమిటీ ఆఫ్ టెన్)తో కూడా భారత్ అత్యంత సన్నిహితంగా సమన్వయం చేసుకుంటోంది. రెండో ప్రపంచ యుద్ధం నాటి పాత శక్తుల సమీకరణాల ఆధారంగా కాకుండా, 21వ శతాబ్దపు ఆర్థిక, భౌగోళిక వాస్తవాల ఆధారంగా భద్రతా మండలి స్వరూపం మారాలని భారత్ గట్టిగా వాదిస్తోంది. ఈ సంప్రదింపుల్లో భాగంగా సంప్రదాయేతర మిత్రదేశాల నుంచి కూడా భారత్ అనూహ్య మద్దతును సాధిస్తోంది. తొలిసారిగా జరిగిన విసెగ్రాడ్ గ్రూప్ ప్లస్ ఇండియా (వీ4+ఇండియా) సమావేశంలో పోలాండ్, హంగేరీ, స్లొవేకియా, చెచియా దేశాలు ఐరాస భద్రతా మండలిలో భారత్ శాశ్వత సభ్యత్వానికి తమ సంపూర్ణ మద్దతును ప్రకటించాయి. ముఖ్యంగా స్లొవేకియా దేశం భారత్ను గ్లోబల్ సౌత్కు నిజమైన లీడర్ అభివర్ణించడం విశేషం.
ఆ దేశాలతో బలపడుతున్న బంధం
భారత్ తన గ్లోబల్ సౌత్ అవుట్రీచ్లో భాగంగా వివిధ ప్రాంతీయ కూటములతో బంధాన్ని మరింత బలోపేతం చేసుకుంటోంది. లాటిన్ అమెరికా, కరేబియన్ దేశాల కూటమైన 'సెలాక్'తో ఇటీవల భారత్ కీలక ఒప్పందాలు చేసుకుంది. ఈ కూటమిలో మొత్తం 33 దేశాలు ఉండగా, ఏకంగా 30 దేశాల ఉన్నత స్థాయి నేతలు కూటమి సమావేశానికి హాజరై భారత్తో ఒప్పందానికి తమ మద్దతును ప్రకటించారు. భారత్ ఫార్మా, డిజిటల్ టెక్నాలజీ, నిపుణులైన మానవ వనరులను ఆ దేశాలతో పంచుకుంటోంది. బదులుగా లాటిన్ అమెరికా దేశాలు భారత్కు అవసరమైన అరుదైన ఖనిజాలు, వ్యవసాయ ఉత్పత్తులను అందిస్తున్నాయి. ఈ మేరకు ఇరు ప్రాంతాల మధ్య వార్షిక వాణిజ్యం ఇప్పటికే 50 బిలియన్ డాలర్ల మైలురాయిని దాటింది.
కరేబియన్ దేశాల్లో సౌర విద్యుత్ ప్రాజెక్టులు, చిన్న పరిశ్రమల ఏర్పాటు, తక్షణమే లబ్ధి చేకూర్చే అభివృద్ధి పనుల ద్వారా భారత్ ప్రత్యక్షంగా సహాయం చేస్తోంది. అక్కడి ప్రజల ఆరోగ్యానికి పెద్దపీట వేస్తూ క్షణాల్లో వైద్యం అందించే అత్యాధునిక 'భీష్మ్ క్యూబ్' మెడికల్ యూనిట్లతో పాటు, కిడ్నీ బాధితుల కోసం డయాలసిస్ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసి నేరుగా అక్కడి ప్రజలకు వైద్య సేవలు అందిస్తోంది. పసిఫిక్ ద్వీప దేశాలతో భారత్ భాగస్వామ్యాన్ని పెంచుకుంటోంది. రెండో ఇండియా- పసిఫిక్ ఐలాండ్స్ కోఆపరేషన్ సమావేశంలో గ్రీన్ ఎనర్జీ, వాతావరణ మార్పులను ఎదుర్కోవడం, విపత్తులను తట్టుకోవడం, ఆరోగ్యం, విద్యపై ప్రధానంగా చర్చించారు. పసిఫిక్ దేశాలు ఏది కోరుకుంటున్నాయో గమనించి, పూర్తిగా అక్కడి ప్రజల సంక్షేమాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకునే భారత్ ఈ సహాయ సహకారాలు అందిస్తున్నట్లు స్పష్టం చేసింది.
భారత్ వ్యూహాన్ని భేష్ అంటున్న నిపుణులు
గ్లోబల్ స్థాయిలో ప్రస్తుతం భారత్ అనుసరిస్తున్న దౌత్య వ్యూహాన్ని నిపుణులు కూడా కొనియాడుతున్నారు. ఆఫ్రికా, ఆసియా, లాటిన్ అమెరికా దేశాల ఆకాంక్షలకు నిలువెత్తు రూపంగా భారత్ నిలుస్తోందని వివేకానంద ఇంటర్నేషనల్ ఫౌండేషన్ సీనియర్ ఫెలో రుచితా బెరీ పేర్కొన్నారు. ఎస్. జైశంకర్ వేర్వేరు ప్రాంతీయ గ్రూపులతో జరుపుతున్న చర్చలు కేవలం మాటలకే పరిమితం కాకుండా గ్లోబల్ గవర్నెన్స్లో శాశ్వత మార్పులకు బాటలు వేస్తున్నాయనన్నారు. కేవలం ఐరాసలో కొన్ని సీట్లు పెంచాలని కోరడం మాత్రమే కాకుండా, అంతర్జాతీయ సంస్థల్లో నియమ నిబంధనల రూపకల్పన, అభివృద్ధి నిధులు ఎవరికి అందుతున్నాయి? అత్యవసర సమయాల్లో ఎవరి ప్రయోజనాలకు ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు? అనే కీలక అంశాలపై భారత్ ప్రపంచస్థాయిలో చర్చను లేవనెత్తింది.
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