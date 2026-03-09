ETV Bharat / international

ప్రపంచంలోనే రెండో అతిపెద్ద ఆయుధ దిగుమతిదారుగా భారత్- అనూహ్యంగా దూసుకొచ్చిన ఉక్రెయిన్

ప్రపంచంలోనే రెండో అతిపెద్ద ఆయుధ దిగుమతిదారుగా భారత్- స్వీడన్‌కు చెందిన పరిశోధనా సంస్థ కీలక నివేదిక- భారీగా పెరిగిన పాకిస్థాన్ ఆయుధాల దిగుమతి

India Arms Imports
India Arms Imports (Representative Image (AP))
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 9, 2026 at 9:49 PM IST

India Arms Imports : విదేశీ ఆయుధాలపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించుకున్నప్పటికీ భారత్ ప్రపంచంలోనే రెండో అతిపెద్ద ఆయుధ దిగుమతిదారుగా నిలిచింది. ఈమేరకు స్వీడన్‌కు చెందిన ప్రముఖ స్వతంత్ర పరిశోధనా సంస్థ ‘స్టాక్‌హోమ్ ఇంటర్నేషనల్ పీస్ రీసెర్చ్ ఇన్‌స్టిట్యూట్’ (ఎస్ఐపీఆర్ఐ) తన నివేదికలో పేర్కొంది. ‘ట్రెండ్స్ ఇన్ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్మ్స్ ట్రాన్స్‌ఫర్స్’ పేరుతో ఎస్ఐపీఆర్ఐ ఈ నివేదికను వెల్లడించింది. ఇందులో కీలక విషయాలను వెల్లడించింది. 2021-2025 కాలానికి గాను ప్రపంచంలోనే రెండో అతిపెద్ద ఆయుధ దిగుమతిదారుగా భారత్ నిలిచిందని చెప్పింది. రష్యాపై ఆధారపడటం క్రమంగా తగ్గుతున్నప్పటికీ, ఇప్పటికీ భారత్‌కు రష్యాయే అతిపెద్ద సరఫరాదారుగా కొనసాగుతుందని ఎస్ఐపీఆర్ఐ స్పష్టం చేసింది.

ఉక్రెయిన్ అగ్రస్థానం
ఎస్ఐపీఆర్ఐ నివేదికలో ఆసక్తికర విషయం ఏంటంటే, డిఫెన్స్ దిగుమతుల్లో ఉక్రెయిన్ మొదటి స్థానంలో నిలవడం గమనార్హం. రష్యాతో సాగుతున్న యుద్ధం కారణంగా ఉక్రెయిన్ తన రక్షణ వ్యవస్థను పటిష్టం చేసుకోవడానికి పాశ్చాత్య దేశాల నుంచి భారీగా ఆయుధాలను సేకరించింది. 2021-25 కాలంలో ప్రపంచం మొత్తం ఆయుధ దిగుమతుల్లో 9.7 శాతంతో ఉక్రెయిన్ అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. ఒక దేశం ఇంత తక్కువ కాలంలో అగ్రస్థానానికి చేరుకోవడం అంతర్జాతీయంగా రక్షణ రంగంలో యుద్ధ తీవ్రత ఏ స్థాయిలో ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు.

రక్షణలో ఆత్మ నిర్భర భారత్
భారత్ ప్రపంచంలోనే రెండో అతిపెద్ద దిగుమతిదారుగా ఉన్నప్పటికీ, అంతకుముందు ఐదేళ్ల కాలం (2016-20)తో పోలిస్తే ఇండియా దిగుమతులు 4 శాతం తగ్గాయి. ఇది భారత్ చేపట్టిన ‘ఆత్మనిర్భర్ భారత్’ వల్లే సాధ్యమైంది. ఒకప్పుడు భారత్ తన ఆయుధాల కోసం దాదాపు 70 శాతం రష్యాపైనే ఆధారపడేది. 2011-15లో భారత్ దిగుమతుల్లో రష్యా వాటా 70 శాతంగా ఉండగా, 2016-20 నాటికి అది 51 శాతానికి తగ్గింది.

తాజా నివేదిక (2021-25) ప్రకారం, ఇది మరింత తగ్గి 40 శాతానికి చేరుకుంది. రష్యా నుంచి సరఫరాలో అంతరాయాలు, యుద్ధం కారణంగా రష్యా తన సొంత అవసరాలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం వంటి కారణాలతో భారత్ పాశ్చాత్య దేశాలతో ఆయుధాల డీల్ చేసుకోవడం పెంచింది. రష్యాపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించుకుంటూ భారత్ ఇప్పుడు ఫ్రాన్స్, ఇజ్రాయెల్, అమెరికా వంటి దేశాల వైపు మొగ్గు చూపుతోంది. ముఖ్యంగా ఫ్రాన్స్ నుంచి రఫెల్ యుద్ధ విమానాలు, స్కార్పీన్ జలాంతర్గాములు వంటి కీలక ఒప్పందాలు చేసుకుంది.

భారీగా పెరిగిన పాకిస్థాన్ దిగుమతులు
గత మూడు దశాబ్దాలుగా ఆయుధ దిగుమతుల్లో అగ్రస్థానంలో ఉంటూ వచ్చిన చైనా, ఈసారి మొదటి 10 దేశాల జాబితా నుంచి అనూహ్యంగా నిష్క్రమించింది. 1991-95 తర్వాత చైనా ఈ జాబితాలో లేకపోవడం ఇదే తొలిసారి. చైనా తన స్వదేశీ రక్షణ పరిశ్రమను పటిష్టం చేసుకోవడమే ఇందుకు కారణం. ప్రస్తుతం చైనా తన అవసరాలకు కావాల్సిన 90 శాతానికి పైగా ఆయుధాలను సొంతంగానే తయారు చేసుకుంటోంది.

పాకిస్థాన్ ఆయుధ దిగుమతులు భారీగా పెరగడం ఆందోళన కలిగిస్తున్న విషయం. 2016-20 కాలంతో పోలిస్తే 2021-25 మధ్య పాక్ దిగుమతులు 66 శాతం వృద్ధి చెందాయి. పాకిస్థాన్ తన ఆయుధ అవసరాల కోసం దాదాపు పూర్తిగా చైనాపైనే ఆధారపడుతోంది. పాక్ దిగుమతి చేసుకుంటున్న ఆయుధాలలో 80 శాతం చైనా నుంచే వస్తున్నాయి.

ఎగుమతుల్లో అమెరికాదే ఆధిపత్యం
ఆయుధ ఎగుమతుల్లో అమెరికా తన ఆధిపత్యాన్ని మరింత చాటుకుంది. ప్రపంచ మొత్తం ఆయుధ ఎగుమతుల్లో అమెరికా వాటా 36 శాతం నుంచి 42 శాతానికి పెరిగింది. అమెరికా ఆయుధాల ఎగుమతులు 27 శాతం పెరగగా, అందులో యూరప్ దేశాలకు జరిగే ఎగుమతులు ఏకంగా 217 శాతం పెరగడం గమనార్హం. నాటో దేశాలు రష్యా భయం కారణంగా అమెరికా నుంచి అత్యాధునిక ఎఫ్-35 యుద్ధ విమానాలు, క్షిపణి వ్యవస్థలను కొనుగోలు చేస్తున్నాయి.

ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆయుధాలు దిగుమతి చేసుకుంటున్న ప్రాంతాల్లో ఆసియా, ఓషియానియా ప్రాంతం ప్రధాన కేంద్రంగా మారింది. టాప్-10 దేశాల్లో భారత్, పాకిస్థాన్, జపాన్, ఆస్ట్రేలియా ఉండటం ఈ ప్రాంతానికి చెందినవే. ఈ ప్రాంతానికి అమెరికా (35శాతం), రష్యా (17శాతం), చైనా (14శాతం) ప్రధాన ఎగుమతిదారుగా ఉన్నాయి. దక్షిణ చైనా సముద్రంలో ఉద్రిక్తతలు, తైవాన్ అంశం, చైనా దూకుడు వైఖరి కారణంగా జపాన్,ఆస్ట్రేలియా దేశాలు కూడా తమ రక్షణ వ్యయాన్ని భారీగా పెంచాయి.

SIPRI REPORT 2026
INDIA ARMS IMPORTS FROM RUSSIA
INDIA ARMS IMPORTS BY YEAR
WORLD LARGEST ARMS IMPORTER COUNTRY
SIPRI

