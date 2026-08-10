UN ఆవరణలో భారత 'మయూరాలు'- 45 సంవత్సరాల తర్వాత జెనీవాకు ఐదు నెమళ్లు
జెనీవాలోని ఐక్యరాజ్యసమితి కార్యాలయానికి భారత్ ఐదు నెమళ్ల బహూకరణ- నాలుగు నీలి నెమళ్లు-ఒక తెల్ల నెమలి అందజేత
Published : August 10, 2026 at 11:43 AM IST
Indian Peacocks To UN : మన జాతీయ పక్షి నెమలి ఇక ఐక్యరాజ్యసమితి జెనీవా కార్యాలయ ప్రాంగణంలో సందడి చేయనుంది. ఐదు భారతీయ నెమళ్లను జెనీవాలోని ఐక్యరాజ్యసమితి కార్యాలయానికి భారత్ బహూకరించింది. వీటిలో అరుదైన తెల్లని ఈకలతో ఉన్న మగ నెమలి కూడా ఉంది. దశాబ్దాలుగా కొనసాగుతున్న సంప్రదాయానికి పునరుజ్జీవం కల్పిస్తూ భారత్ ఈ కానుకను అందించింది. శుక్రవారం జరిగిన ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో యూఎన్ఓజీ డైరెక్టర్ జనరల్ టాటియానా వలోవాయాకు భారత శాశ్వత ప్రతినిధి అరిందమ్ బాగ్చీ, ఐదు నెమళ్లను అధికారికంగా అందజేశారు.
నీలం, తెలుపు రంగుల్లో భారత కానుక
ఈ ఐదు మయూరాల్లో నాలుగు నీలి నెమళ్లు కాగా, మరొకటి తెల్లని ఈకలతో ఉన్న మగ నెమలి. ఐక్యరాజ్యసమితికి ప్రతీకగా నిలిచే నీలం, తెలుపు రంగులను ప్రతిబింబించేలా ఈ నెమళ్లను అందించడం ప్రత్యేకతను సంతరించుకుంది. నెమలి భారత ప్రకృతి వైభవానికి ప్రతీక మాత్రమే కాకుండా, జీవ వైవిధ్య పరిరక్షణ, పర్యావరణ పరిరక్షణ పట్ల దేశ నిబద్ధతను ప్రతిబింబిస్తుందని జెనీవాలోని భారత మిషన్ పేర్కొంది. అలాగే భారత్, ఐక్యరాజ్యసమితి మధ్య ఉన్న స్నేహపూర్వక సంబంధాలను ప్రతిబింబిస్తోందని తెలిపారు.
🦚🇮🇳 A vibrant symbol of India's commitment to multilateralism! 🦚🇮🇳— India at UN, Geneva (@IndiaUNGeneva) August 7, 2026
Adding to @UNGeneva's biodiversity, PR @abagchimea, on behalf of 🇮🇳, presented five Indian Peacocks 🦚 (Pavo cristatus), the National Bird of India, in UN colours to DG @UN_Valovaya.
The symbolic gift… pic.twitter.com/B7GG100kGp
భారత్కు కృతజ్ఞతలు
భారత తాజా కానుకపై యూఎన్ఓజీ డైరెక్టర్ జనరల్ టాటియానా వలోవాయా కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఇది భారత్ జాతీయ పక్షికి, 19వ శతాబ్దం నాటి సంప్రదాయానికి ఒక గౌవర సూచకమని పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు. అయితే నెమళ్ల సంరక్షణ బాధ్యతల్లో యూఎన్ సిబ్బందితో కలిసి జెనీవా బయోపార్క్ జూ డైరెక్టర్ టోబియాస్ బ్లాహా పనిచేయనున్నారు. నెమళ్లకు అరియానా పార్క్ ఎంతో అనువైన నివాసమని ఆయన పేర్కొన్నారు.
Today, @IndiaUNGeneva gifted 5 peacocks 🦚 to @ungeneva: a nod to India's national bird and to a tradition going back to the 19th century.— United Nations Geneva (@UNGeneva) August 7, 2026
Grateful to India for the newest members of the flock!
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ఇదే మొదటిసారి కాదు
కాగా, ఐక్యరాజ్యసమితి జెనీవా కార్యాలయానికి భారత్ నెమళ్లను బహూకరించడం ఇదే తొలిసారి కాదు. 1981లో అప్పటి ప్రధానమంత్రి ఇందిరాగాంధీ దిల్లీ జూ నుంచి ఒక జత నెమళ్లను పంపించారు. 45 సంతవ్సరాల తర్వాత ఇప్పుడు మరోసారి భారత్ నుంచి నెమళ్లు జెనీవాకు చేరాయి. అయితే మొదట ఈ ఐదు నెమళ్లను సుమారు మూడు నెలల పాటు ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన రక్షిత ప్రదేశంలో ఉంచనున్నారు. అనంతరం అవి ఐక్యరాజ్యసమితి యూరోపియన్ ప్రధాన కార్యాలయం ఉన్న అరియానా పార్కులో స్వేచ్ఛగా తిరిగేందుకు అనుమతించనున్నారు.
శతాబ్దానికి పైగా కొనసాగుతున్న సంప్రదాయం
జెనీవాలోని 46 హెక్టార్ల విస్తీర్ణంలో ఉన్న అరియానా పార్క్ నగరంలోని ప్రముఖ, విశాలమైన ఉద్యానవనాల్లో ఒకటి. ఈ ప్రదేశాన్ని మొదట లీగ్ ఆఫ్ నేషన్స్కు, అనంతరం ఐక్యరాజ్యసమితికి జెనీవా నగరం అందించింది. అయితే ఈ పార్కులో నెమళ్లు ఉండే సంప్రదాయం ఐక్యరాజ్యసమితి ఏర్పాటుకంటే కూడా ముందునాటిదే కావడం విశేషం. స్విస్ పురావస్తు శాస్త్రవేత్త, కళా సేకరణకర్త గుస్తావ్ రెవిలియోడ్ దీనికి సంబంధించిన సంప్రదాయానికి పునాది వేశారు. ఆయన 1890లో తన ఎస్టేట్ను జెనీవా నగరానికి అందించారు. ఆ ప్రాంతంలోనే ప్రస్తుతం ఐక్యరాజ్యసమితి కార్యాలయం ఉంది.
జపాన్ జూ నుంచి వచ్చిన నెమళ్లూ
అరియానా పార్కులో నెమళ్లు శతాబ్దానికి పైగా సందడి చేస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం అక్కడ కనిపించే చాలా నెమళ్లను 1997లో జపాన్లోని ఓ జూ యూఎన్ఓజీకి అందజేసింది. ఇప్పుడు భారత్ నుంచి వచ్చిన ఐదు కొత్త మయూరాలు ఆ గుంపులో చేరనున్నాయి. భారత జాతీయ పక్షిగా గుర్తింపు పొందిన నెమలి.. ఇక జెనీవాలోని ఐక్యరాజ్యసమితి ప్రాంగణంలో భారత ప్రకృతి వైభవానికి ప్రతీకగా నిలవనుంది. భారత బహుమతి దౌత్య సంబంధాలతో పాటు జీవ వైవిధ్య పరిరక్షణకు దేశం ఇస్తున్న ప్రాధాన్యాన్ని చాటుతోంది.
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