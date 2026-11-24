'వాణిజ్య నౌకలపై దాడులు ఆపండి- యుద్దం ముగింపు వైపు అడుగులు వేయాలి'- భద్రతా మండలిలో భారత్
నల్ల సముద్రంలో వాణిజ్య నౌకలు, నావికులపై జరుగుతున్న దాడులను తక్షణమే ఆపాలని ఐరాసలో భారత్ డిమాండ్ చేసింది. యుద్ధాల నష్టాన్ని గ్లోబల్ సౌత్ దేశాలు ఎక్కువగా భరిస్తున్నాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది.
Published : November 24, 2026 at 7:55 AM IST
రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధం నేపథ్యంలో నల్ల సముద్రం మీదుగా ప్రయాణించే వాణిజ్య నౌకలు, నావికులపై జరుగుతున్న దాడులను తక్షణమే నిలిపివేయాలని భారత్ డిమాండ్ చేసింది. అంతర్జాతీయ జలమార్గాల్లో సురక్షితమైన నౌకాయానాన్ని పునరుద్ధరించాలని ఐక్యరాజ్యసమితి భద్రతా మండలి వేదికగా స్పష్టం చేసింది. సోమవారం ఐరాస భద్రతా మండలిలో జరిగిన ఉన్నత స్థాయి సమావేశంలో ఐక్యరాజ్యసమితిలో భారత శాశ్వత రాయబారి హరీశ్ పర్వతనేని మాట్లాడాారు. రష్యా-ఉక్రెయిన్ మధ్య యుద్ధం ఐదేళ్లు అవుతున్న నేపథ్యంలో ప్రపంచ సరఫరా గొలుసులపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
'ప్రపంచ దేశాలన్నీ పరస్పరం ఆధారపడి ఉన్నాయి. యుద్ధం జరిగే ప్రతిరోజూ మానవాళిని వెనక్కి నెడుతోంది. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అన్నట్లుగా ప్రపంచం యుద్ధం ముగింపు వైపు అడుగులు వేయాలి. శాంతియుత పరిష్కారం కోసం జరిగే అన్ని ప్రయత్నాలకు సహకరించడానికి భారత్ ఎల్లప్పుడూ సిద్ధంగా ఉంది' అని పర్వతనేని పేర్కొన్నారు. యుద్ధం వల్ల వ్యవసాయం దెబ్బతినడంతో పాటు ఇంధనం, ఎరువులు, రవాణా, వ్యవసాయ వాణిజ్య రంగాలకు ఆటంకం కలుగుతోందన్నారు. భద్రతా మండలి తక్షణమే మానవతా సాయం అందేలా చూడటంతో పాటు పౌర మౌలిక సదుపాయాల రక్షణ, నౌకాయాన స్వేచ్ఛకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని సూచించారు.
నల్ల సముద్రం కీలకం
ప్రపంచ ఆహార భద్రతకు నల్ల సముద్ర ప్రాంతం ఎంతో కీలకమని భారత రాయబారి వివరించారు. ప్రపంచ తృణధాన్యాల ఉత్పత్తిలో నల్ల సముద్ర ప్రాంతం, భారత్ కలిసి దాదాపు ఐదో వంతు వాటాను కలిగి ఉన్నాయని గుర్తుచేశారు. ముఖ్యంగా గోధుమలు, మొక్కజొన్న, బార్లీ ఎగుమతుల్లో రష్యా, ఉక్రెయిన్ వాటా దాదాపు పావు వంతు ఉందన్నారు. అందుకే నల్ల సముద్ర ఆహార సరఫరా మార్గాల రక్షణకు భారత్ అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తోందని చెప్పారు. ఆహార కొరత ఎదుర్కొంటున్న అఫ్ఘాన్కు గోధుమలు, సూడాన్కు బియ్యం, పాలస్తీనాకు మానవతా సాయం అందించడం ద్వారా భారత్ తన అంతర్జాతీయ బాధ్యతను నిర్వర్తిస్తోందని తెలిపారు.
యుద్ధాల వల్ల తలెత్తుతున్న ఆహార, ఇంధన, ఎరువుల సంక్షోభ భారం అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలపై (గ్లోబల్ సౌత్) అధికంగా పడుతోందని హరీశ్ పర్వతనేని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. గత నెలలో జరిగిన జీ20 విదేశాంగ మంత్రుల సమావేశంలో భారత విదేశాంగ మంత్రి డాక్టర్ ఎస్. జైశంకర్ ప్రస్తావించిన అంశాలను ఆయన గుర్తు చేశారు. నల్ల సముద్రం, గల్ఫ్, ఎర్ర సముద్ర ప్రాంతాల్లోని ఉద్రిక్తతల వల్ల ఎరువుల కొరత, ఇంధన సంక్షోభం తీవ్రమయ్యాయన్నారు. వీటి నివారణకు చర్చలు, దౌత్యం, సురక్షిత నౌకాయానం, ఆటంకం లేని ధాన్యం-ఇంధన సరఫరా అత్యవసరమని స్పష్టం చేశారు. సుదూర ప్రాంతాల్లో జరిగే యుద్ధాల వల్ల కలిగే మానవతా విపత్తులకు 1943 నాటి బెంగాల్ కరువు ఒక చారిత్రక నిదర్శనమని, నాడు యుద్ధ ప్రాధాన్యతల వల్ల భారత్లో 30 లక్షల మందికి పైగా ప్రాణాలు కోల్పోయారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
భారత నావికుల మరణాలపై తీవ్ర ఆందోళన
నల్ల సముద్రంలో వాణిజ్య నౌకలపై జరిగిన దాడుల్లో భారతీయ నావికులు ప్రాణాలు కోల్పోవడంపై పర్వతనేని తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. నాలుగు నౌకలపై జరిగిన దాడుల వివరాలను మండలి దృష్టికి తెచ్చారు. జులై 18న 'ఎంవీ ఒమోర్ఫీ' నౌకపై జరిగిన దాడిలో ఒక భారతీయ సిబ్బంది మరణించారని, అక్టోబర్లో 'ఎంవీ రాయడ్ మమ్మడోవ్' నౌకపై దాడి జరిగినప్పుడు అందులో ముగ్గురు భారతీయులు ఉన్నారని, 'ఎంవీ గోల్డెన్ లియో', 'ఎంవీ ఏజీఎన్ రాగ్నార్' నౌకలపై జరిగిన దాడుల్లో నలుగురు భారతీయ నావికులు మరణించగా, ఇద్దరు గల్లంతయ్యారని చెప్పారు. వాణిజ్య నౌకలు, నావికుల భద్రత కోసం ఈ నెల ప్రారంభంలో ఐక్యరాజ్యసమితిలో భారత్, లైబీరియా కలిసి 'గ్రూప్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ ఆన్ సేఫ్టీ అండ్ సెక్యూరిటీ ఆఫ్ షిప్పింగ్ అండ్ సీఫేరర్స్' అనే వేదికను ప్రారంభించినట్లు వెల్లడించారు. ఇది అంతర్జాతీయ మారిటైమ్ ఆర్గనైజేషన్ (ఐఎంఓ), అంతర్జాతీయ కార్మిక సంస్థ (ఐఎల్ఓ) లకు మద్దతుగా పనిచేస్తుందన్నారు.