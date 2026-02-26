'పాకిస్థాన్ ఇంకా కలల్లోనే విహరిస్తోంది'- దాయాది అక్కసుపై ఐరాసలో భారత్ కౌంటర్
జమ్ముకశ్మీర్పై ఐరాస మానవ హక్కుల మండలిలో అక్కసు వెళ్లగక్కిన పాక్- జమ్ముకశ్మీర్లో అభివృద్ధిని చూడలేదంటే పాక్ కలల్లో విహరిస్తూ ఉండొచ్చని భారత్ కౌంటర్
India Slams Pakistan (ANI)
Published : February 26, 2026 at 10:39 AM IST
India Slams Pakistan : అంతర్జాతీయ వేదికపై పాకిస్థాన్కు మరోసారి భంగపాటు తగిలింది. ఐరాస మానవ హక్కుల మండలి సమావేశంలో భారత్పై అక్కసు వెళ్లగక్కాలని చూసిన దాయాది దేశానికి భారత్ గట్టి కౌంటర్ ఇచ్చింది. జమ్ముకశ్మీర్ ఎప్పటికీ భారత్లో అంతర్భాగమేనని స్పష్టం చేసింది. జమ్ముకశ్మీర్ గురించి ఇస్లామాబాద్ అసత్య ప్రచారాన్ని వ్యాప్తి చేస్తోందని మండిపడింది. జమ్ముకశ్మీర్ అభివృద్ధి పథం పాకిస్థాన్ ఆర్థిక ఇబ్బందులకు పూర్తి విరుద్ధంగా ఉందని ఎద్దేవా చేసింది. జమ్ముకశ్మీర్లో అభివృద్ధిని చూడలేదంటే పాక్ కలల్లో (లా లా ల్యాండ్లో) విహరిస్తూ ఉండొచ్చని వ్యంగ్యాస్త్రాలు సంధించింది.