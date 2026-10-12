హర్మూజ్లో వాణిజ్య నౌకలపై దాడులు- ఇద్దరు భారతీయ నావికులు గల్లంతు- తీవ్రంగా ఖండించిన భారత్
Hormuz Ship Attack : హర్మూజ్ జలసంధిలో రెండు వాణిజ్య నౌకలపై దాడులు జరిగాయి. పెట్రో డాల్ఫిన్లోని 11 మంది భారతీయ సిబ్బందిలో ఇద్దరు గల్లంతయ్యారు.
హర్మూజ్ జలసంధి (Associated Press File Photo)
Published : October 12, 2026 at 8:41 AM IST
India On Hormuz Ship Attack : హర్మూజ్ జలసంధి ప్రాంతంలో రెండు వాణిజ్య నౌకలపై జరిగిన దాడులను భారత్ తీవ్రంగా ఖండించింది. ఈ దాడుల్లో ఎంటీ పెట్రో డాల్ఫిన్ నౌకలోని ఇద్దరు భారతీయ నావికులు గల్లంతయ్యారు. మరో నౌక ఎంటీ వాల్తేరాపై గుర్తుతెలియని క్షిపణి పడటంతో మంటలు చెలరేగాయి. ఈ ఘటనలపై భారత్ తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. తక్షణమే ఉద్రిక్తతలు తగ్గించాలని విదేశాంగ శాఖ పిలుపునిచ్చింది. చర్చలు, దౌత్య మార్గాల ద్వారా కొనసాగుతున్న ఈ ఘర్షణలకు పరిష్కారం కనుగొనాలని తెలిపింది. వాణిజ్య నౌకలు, నావికులు, పౌర మౌలిక సదుపాయాలపై దాడులను తక్షణమే నిలిపివేయాలని స్పష్టం చేసింది.