సౌదీలోని ఎయిర్పోర్టుపై దాడిలో భారతీయుడు మృతి- తీవ్రంగా ఖండించిన MEA
దమ్మామ్ విమానాశ్రయంపై జరిగిన హుతీల దాడిలో భారతీయుడు మృతి చెందాడు. ఈ ఘటనపై భారత్ తీవ్రంగా స్పందించింది.
Published : October 22, 2026 at 5:39 PM IST
India On Saudi Attack : సౌదీ అరేబియాపై జరుగుతున్న దాడులను భారత్ తీవ్రంగా ఖండించింది. పౌర, కీలక మౌలిక సదుపాయాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని జరుపుతున్న దాడులను తక్షణమే నిలిపివేయాలని వెల్లడించింది. దమ్మామ్లోని కింగ్ ఫహద్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంపై జరిగిన దాడిలో ఓ భారతీయుడు సహా ఇద్దరు మృతి చెందారు. మరో ఇద్దరు గాయపడ్డారు. అరామ్కోకు చెందిన షైబా చమురు క్షేత్రంపై జరిగిన దాడిలో మరో భారతీయుడు గాయపడ్డాడు. మరణించిన భారతీయుడి కుటుంబానికి ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తున్నట్లు విదేశాంగశాఖ తెలిపింది. గాయపడిన వారు త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షించింది. రియాద్లోని భారత రాయబార కార్యాలయం సౌదీ అధికారులతో ఎప్పటికప్పుడు సంప్రదింపులు జరుపుతోందని, బాధితులకు సాధ్యమైనంత మేర అన్ని రకాల సహాయ సహకారాలు అందిస్తామని తెలిపింది. సౌదీ అరేబియా సార్వభౌమాధికారాన్ని పరిరక్షించడంలో అక్కడి ప్రజలు, ప్రభుత్వానికి భారత్ అండగా నిలుస్తుందని తెలిపింది. ఈ ప్రాంతంలో వీలైనంత త్వరగా శాంతి, సాధారణ పరిస్థితులు తిరిగి నెలకొనాలని ఆశిస్తున్నట్లు విదేశాంగ శాఖ పేర్కొంది.