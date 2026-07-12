వాణిజ్య నౌకలను లక్ష్యంగా చేసుకుని దాడులు చేయడం సరికాదు: విదేశాంగ శాఖ
ఒమన్ తీరంలో వాణిజ్య నౌకపై దాడిని తీవ్రంగా ఖండించిన భారత్- నౌకలో ఉన్న 11 మంది భారతీయుల్లో 10 మంది సురక్షితం
Published : July 12, 2026 at 2:24 PM IST
India On Iran Attack Ship : హర్మూజ్ జలసంధిలో వాణిజ్య నౌక జీఎఫ్ఎస్ గెలాక్సీపై జరిగిన దాడిని భారత్ తీవ్రంగా ఖండించింది. దాడికి గురైన నౌకలో 11 మంది భారతీయలు ఉన్నారని విదేశాంగ శాఖ తెలిపింది. వారిలో 10 మందిని రెస్క్యూ బృందాలు రక్షించాయని వెల్లడించింది. మరొకరు గల్లంతయ్యాడని అతడి కోసం గాలిస్తున్నామని పేర్కొంది. ఈ మేరకు విదేశాంగశాఖ ప్రకటన విడుదల చేసింది. ఒమన్లోని భారత రాయబార కార్యాలయం అక్కడి పరిస్థితిని నిరంతరం సమీక్షిస్తోందని వివరించింది. ఈ విపత్కర పరిస్థితుల్లో అండగా నిలిచిన ఒమన్కు భారత్ కృతజ్ఞతలు తెలిపింది. వాణిజ్య నౌకలు, పౌర మౌలిక సదుపాయాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని దాడులు చేయడం సరికాదని పునరుద్ఘాటించింది. అంతర్జాతీయ చట్టాలకు లోబడి, స్వేచ్ఛాయుత నౌకాయానాన్ని వీలైనంత త్వరగా పునరుద్ధరించాలని డిమాండ్ చేసింది. చర్చల ద్వారా సమస్యలను పరిష్కరించుకోవాలని సూచించింది.