వాణిజ్య నౌకలపై దాడులు ఆందోళనకరం- భారతీయుల భద్రతే మా ప్రథమ ప్రాధాన్యం : ఐరాసలో భారత్
వాణిజ్య నౌకలు, సముద్ర రవాణా మార్గాలపై దాడులను తీవ్రంగా ఖండించిన భారత్
Published : June 11, 2026 at 10:34 AM IST
India On Iran At UN : హర్మూజ్ జలసంధిలో వాణిజ్య నౌకలపై జరుగుతున్నదాడులను భారత్ ఖండించింది. ఈ దాడుల కారణంగా పలువురు భారతీయ నావికులు ప్రాణాలు కోల్పోయారని ఐరాస భద్రతా మండలిలో ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. పశ్చిమాసియా శాంతి, భద్రత నిర్వహణ అనే అంశంపై జరిగిన చర్చలో ఐరాసలో భారత శాశ్వత ప్రతినిధి పర్వతనేని హరీశ్ మాట్లాడారు. గల్ఫ్ ప్రాంతంలో దాదాపు కోటి మంది భారతీయులు నివసిస్తున్నారని వారి భద్రత తమకు అత్యంత ప్రాధాన్యమని తెలిపారు.
తమ దేశ వాణిజ్యం, ఇంధన సరఫరా పశ్చిమాసియా స్థిరత్వం ఆధారపడి ఉన్నాయని హరీశ్ చెప్పారు. అక్కడ చిన్న అంతరాయం ఏర్పడినా తమ ఆర్థిక వ్యవస్థపై తీవ్ర పరిణామాలను చూపుతుందని పేర్కొన్నారు. దౌత్యం, చర్చల ద్వారా సమస్యలను పరిష్కరించుకోవాలని సూచించారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా కొనసాగుతున్న ఘర్షణలను ఆపడంలో ఐరాస విఫలమవుతోందని, దీనివల్ల సంస్థ విశ్వసనీయతపై ప్రజల్లో ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయని పర్వతనేని హరీశ్ అన్నారు. ప్రస్తుత భౌగోళిక, రాజకీయ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా భద్రతా మండలిలో శాశ్వత, శాశ్వతయేతర సభ్య దేశాల సంఖ్యను పెంచాలని భారత్ తరఫున ఆయన డిమాండ్ చేశారు. ఒమన్ తీరంలో భారతీయ సిబ్బందితో ప్రయాణిస్తున్న వాణిజ్య నౌకపై అమెరికా నిన్న దాడి చేసింది. దాడి సమయంలో నౌకలో 24 మంది భారతీయ సిబ్బంది ఉండగా, 21 మంది సురక్షితంగా బయటపడ్డారు. ముగ్గురు గల్లంతయ్యారు.