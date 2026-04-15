UN ప్రధాన కార్యాలయంలో ఘనంగా అంబేడ్కర్ జయంతి

India commemorates 135th birth anniversary of BR Ambedkar AT UNO (X@IndiaUNNewYork)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 15, 2026 at 1:03 PM IST

Ambedkar Jayanti In UNO : భారత రాజ్యాంగ నిర్మాత డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ 135వ జయంతిని పురస్కరించుకుని ఐక్యరాజ్య సమితి ప్రధాన కార్యాలయంలో భారత శాశ్వత ప్రతినిధి బృందం ఘనంగా స్మారక కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించింది. 'అంబేడ్కర్ రాజ్యాంగ నైతికత దార్శనికత, బహుపాక్షికతలో దాని ప్రాసంగికత' అనే ఇతివృత్తంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని మంగళవారం నిర్వహించింది. ఈ మేరకు ఎక్స్​లో పోస్ట్ చేసింది.

రాజ్యాంగ నైతికతపై ప్రత్యేక దృష్టి
ఈ సందర్భంగా ఐక్యరాజ్యసమితిలో భారత శాశ్వత ప్రతినిధి హరీశ్ పర్వతనేని మాట్లాడుతూ, అంబేద్కర్ ప్రజల్లో రాజ్యాంగ నైతికతను పెంపొందించాలని చేసిన పిలుపు ప్రజాస్వామ్య చింతనలో విశిష్టమైనదని పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుత ప్రపంచ పరిస్థితుల్లో రాజకీయ విభజనలు, ఘర్షణలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఈ ఆలోచన మరింత ప్రాసంగికమైందని తెలిపారు. ఇది బహుపాక్షిక సహకారాన్ని బలోపేతం చేసి, ఐక్యరాజ్యసమితి వ్యవస్థలో సంస్కరణలకు దోహదపడుతుందని ఆయన అన్నారు.

