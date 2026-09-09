భారత్- చైనా మైత్రి బలపడుతుందా? బ్రిక్స్ సమిట్ వేదికగా మోదీ- జిన్పింగ్ భేటీపైనే ఆశలు!
2020 గాల్వన్ ఘర్షణల తర్వాత క్రమంగా మెరుగుపడుతున్న భారత్- చైనా సంబంధాలు- వాస్తవాధీన రేఖ వెంబడి పూర్తి స్థాయిలో సాధారణ పరిస్థితులు నెలకొనడానికి మరికొంత సమయం- బ్రిక్స్ సదస్సు వేదికగా జరిగే భేటీపై ఆసక్తి!
Published : September 9, 2026 at 7:36 PM IST
India China Ties 2026 : దిల్లీలో జరగనున్న బ్రిక్స్ (BRICS) శిఖరాగ్ర సదస్సుకు చైనా అధ్యక్షుడు షి జిన్పింగ్ హాజరుకానున్న నేపథ్యంలో భారత్- చైనా ద్వైపాక్షిక సంబంధాలపై మరోసారి ప్రపంచం దృష్టి సారించింది. ఈ వేదికగా భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీతో జిన్పింగ్ భేటీ అవుతారన్న అంచనాలు మరింత చర్చనీయాంశంగా మారాయి. 2020 గాల్వన్ లోయలో ఘర్షణల తర్వాత ఇరు దేశాల మధ్య సంబంధాలు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయి. అవి ఇప్పుడే క్రమక్రమంగా మెరుగుపడుతున్నప్పటికీ మరింత పూర్థి స్థాయిలో సత్సంబంధాల పునరుద్ధరణకు ఇంకా సమయం పడుతుందని జవహర్లాల్ నెహ్రూ యూనివర్సిటీ (JNU) ప్రొఫెసర్, చైనా వ్యవహారాల నిపుణులు శ్రీకాంత్ కొండపల్లి బుధవారం ఒక ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూలో వెల్లడించారు. 2024 అక్టోబరులో రష్యాలోని కజాన్లో మోదీ, జిన్పింగ్ భేటీ అయిన తర్వాతి నుంచే సరిహద్దుల్లో శాంతిని నెలకొల్పే ప్రక్రియ వేగం పుంజుకుందని ఆయన గుర్తుచేశారు.
అయితే ఇప్పటివరకు డిస్ఎంగేజ్మెంట్ (ఎదురెదురుగా ఉండే స్థానాల నుంచి వెనక్కి తగ్గడం), పెట్రోలింగ్ పునరుద్ధరణ వంటి చర్యలే ముందుకు సాగాయని, సైనిక దళాల డీ- ఎస్కలేషన్ (ఉద్రిక్తతలు తగ్గించేందుకు చర్యలు తీసుకోవడం/ఆయుధ వ్యవస్థల్ని తొలగించడం), డీ- ఇండక్షన్ (సైన్యాన్ని పూర్తిగా వెనక్కి పిలవడం) ప్రక్రియ పూర్తికాలేదని వెల్లడించారు. భారత్, చైనా సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో ఇంకా డ్రోన్లు, మల్టిపుల్ రాకెట్ లాంచర్లు, ఆర్మ్డ్ పర్సనల్ క్యారియర్లు వంటి దాడి చేసే సామర్థ్యం ఉన్న ఆయుధ వ్యవస్థలు ఉన్నట్లు చెప్పుకొచ్చారు. ఇదే సమయంలో చాలా ఎత్తులో ఉన్న సరిహద్దు ప్రాంతాల నుంచి ఇరు దేశాల బలగాలను పూర్తిగా వెనక్కి పంపించడం అంత సులభం కాదని కొండపల్లి వివరించారు. ప్రస్తుతం వాస్తవాధీన రేఖ (LAC) వెంట కాస్త స్థిరత్వం నెలకొన్నా, భవిష్యత్తులో మళ్లీ సంఘర్షణ జరగదన్న గ్యారెంటీ ఏం ఉండదని హెచ్చరించారు.
'ఇరుదేశాల మధ్య సంబంధాలు పూర్తిగా సాధారణ స్థితికి చేరలేదు'
భారత్- చైనా మధ్య పలు స్థాయిల్లో చర్చలు జరగాల్సి ఉన్నప్పటికీ కేవలం కార్ప్స్ కమాండర్, ప్రత్యేక ప్రతినిధులు, వ్యూహాత్మక సంప్రదింపులు, WMCC స్థాయిలో మాత్రమే చర్చలు జరుగుతున్నాయని శ్రీకాంత్ కొండపల్లి చెప్పారు. ఇదే రెండు దేశాల మధ్య సంబంధాలు పూర్తిగా సాధారణ స్థితికి చేరలేదనడానికి నిదర్శనం అన్నారు. అయితే సరిహద్దు వెంట ప్రశాంతత కోసం భారత్, చైనా దౌత్య మార్గాల్ని కొనసాగిస్తున్నాయని చెప్పుకొచ్చారు. రాజకీయ, సైనిక ఉద్రిక్తతలు నెలకొన్నా ఇరు దేశాల మధ్య వాణిజ్యం మాత్రం గణనీయంగా పెరిగింది. శ్రీకాంత్ కొండపల్లి వివరాల ప్రకారం, 2025లో భారత్- చైనా ద్వైపాక్షిక వాణిజ్యం సుమారు 155 బిలియన్ డాలర్లకు చేరుకుంది. ఇదే సమయంలో చైనాతో భారత్ వాణిజ్య లోటు దాదాపు 99 బిలియన్ డాలర్లకు పెరగడం ఆందోళనకరమని గుర్తుచేశారు. ఈ అంతరాన్ని తగ్గించేందుకు భారత్లో చైనా పెట్టుబడులు పెంచడం, చైనా తన మార్కెట్ను భారత ఉత్పత్తుల కోసం తెరవడం వంటి చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు.
మోదీ- జిన్పింగ్ భేటీపై ఆసక్తి
ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో బ్రిక్స్ సదస్సు సందర్భంగా మోదీ- జిన్పింగ్ సమావేశమైతే, ద్వైపాక్షిక సంబంధాలు మరింత మెరుగుపడటానికి దోహదపడుతుందని శ్రీకాంత్ కొండపల్లి వివరించారు. ఈ భేటీ జరిగితే సరిహద్దు సమస్యే భారత ప్రధాన అంశంగా ఉండే అవకాశం ఉంటుందని ఆయన చెప్పారు. బ్రిక్స్ సైడ్లైన్స్లో జరిగే ఈ భేటీలోనే భారీ స్థాయిలో పురోగతి ఆశించడం కూడా సరికాదని అన్నారు.
బ్రిక్స్ సదస్సు కోసం దిల్లీ హైఅలర్ట్
దిల్లీలో సెప్టెంబర్ 11- 13 మధ్య బ్రిక్స్ సదస్సు నిర్వహించనున్న నేపథ్యంలో భద్రతను మరింత కట్టుదిట్టం చేశారు. దిల్లీ పోలీసులు సహా ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో, పారామిలిటరీ బలగాలు, NSG, SPG వంటి సంస్థలకు చెందిన మొత్తం 7 వేల మంది వరకు భద్రతా సిబ్బందిని మోహరిస్తున్నారు. ఈ గ్లోబల్ సమిట్కు దేశవిదేశాల నుంచి ప్రతినిధులు, వీవీఐపీలు హాజరుకానుండగా ట్రాఫిక్ పోలీసులు ఎలాంటి అవాంతరాలు జరగకుండా, ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు లేకుండా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. పలు ప్రధాన మార్గాల్లో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు అమలు చేస్తున్నారు. శాంతిభద్రతలు, యాంటీ టెర్రర్ చర్యలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించినట్లు దిల్లీ డీసీపీ సచిన్ శర్మ వ్యాఖ్యానించారు.
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