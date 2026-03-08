భారత్, చైనాలు ప్రత్యర్థులు కాదు- పార్ట్నర్స్లాగా ఉండాలి: వాంగ్ యీ
భారత్తో సంబంధాల గురించి కీలక వ్యాఖ్యలు చేసిన చైనా- ఇరు దేశాల మధ్య సంబంధాలు బలపడాలని ఆశాభావం
China Foreign Minister Wang Yi (IANS)
Published : March 8, 2026 at 3:40 PM IST
China On India Relations : భారత్తో సంబంధాల గురించి చైనా విదేశాంగ మంత్రి వాంగ్ యీ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. భారత్, చైనాలు ఒక దేశాన్ని మరొక దేశం ప్రత్యర్థులుగా కాకుండా భాగస్వాములుగా చూడాలని కోరారు. గతేడాది ఆగస్టులో భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, చైనా అధ్యక్షుడు జిన్పింగ్ టియాంజిన్లో సమావేశమయ్యారని, ఆ మీటింగ్ విజయవంతమైందని పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు బీజింగ్లో జరిగిన 14వ జాతీయ పీపుల్స్ కాంగ్రెస్ నాలుగో సెషన్ తర్వాత ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో వ్యాఖ్యానించారు.