భారత్, చైనాలు ప్రత్యర్థులుగా కాదు- సహకార భాగస్వాములుగా ఉండాలి: బీజింగ్
ప్రస్తుతం చైనా-భారత్ సరిహద్దుల్లో పరిస్థితి సాధారణంగా ఉందన్న డ్రాగన్- ఇరుపక్షాల మధ్య సజావుగా సమాచార మార్పిడి జరుగుతోందని వెల్లడి- భారత్, చైనాలు ప్రత్యర్థులు కాదని వ్యాఖ్యలు
Published : June 8, 2026 at 5:04 PM IST
India China Relations : భారత్, చైనా సంబంధాలపై బీజింగ్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. భారత్, చైనాలు ప్రత్యర్థులు కాదని, సహకార భాగస్వాములని తెలిపింది. ఒక దేశ అభివృద్ధికి మరొక దేశం ముప్పు కాదని అభిప్రాయపడింది. ఇరు దేశాలు సరైన వ్యూహాత్మక దృక్పథానికి కట్టుబడి ఉండాలని పేర్కొంది. ప్రస్తుతం చైనా-భారత్ సరిహద్దుల్లో పరిస్థితి సాధారణంగా ఉందని స్పష్టం చేసింది. ఇరుపక్షాల మధ్య సజావుగా సమాచార మార్పిడి జరుగుతోందని వెల్లడించింది. ఈ మేరకు చైనా విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రతినిధి లిన్ జియాన్ మీడియా సమావేశంలో వ్యాఖ్యానించారు.
"చైనా, భారత్లు పోటీదారులుగా, ప్రత్యర్థులుగా కాకుండా సహకార భాగస్వాములుగా ఉండాలి. ఒకరి అభివృద్ధికి మరొకరు ముప్పు కాకూడదు. పరస్పర అవకాశాలు కల్పించుకునే దృక్పథానికి కట్టుబడి ఉండాలి. ఇరు పక్షాలు ద్వైపాక్షిక సంబంధాలను వ్యూహాత్మకంగా దీర్ఘకాలిక దృక్పథంతో పెంపొందించుకోవాలి. పరస్పర విశ్వాసాన్ని పెంపొందించుకుని, సహకారాన్ని విస్తరించుకోవాలి. విభేదాలను క్రమంగా పరిష్కరించుకోవాలి. చైనా-భారత్ సంబంధాలు పటిష్టమైన, స్థిరమైన అభివృద్ధిని ప్రోత్సహించాలి. "
- లిన్ జియాన్, చైనా విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రతినిధి