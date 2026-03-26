భారత్తో మా దేశ సంబంధాల మెరుగుదల సరైన దిశలోనే: చైనా విదేశాంగ మంత్రి
భారత ప్రధాని మోదీ, చైనా అధ్యక్షుడు షి జిన్పింగ్ల వ్యూహాత్మక మార్గదర్శకత్వంలో ఇరుదేశాలు సంబంధాలను బలోపేతం చేసుకుంటున్నాయన్న విదేశాంగ మంత్రి వాంగ్ యీ
Published : March 26, 2026 at 8:44 PM IST
India China Relations : భారత్, చైనా సంబంధాల మెరుగుదల అనేది సరైన దిశలోనే ఉందని చైనా విదేశాంగ మంత్రి వాంగ్ యీ అన్నారు. ఇరుదేశాల వైరుధ్యాల కంటే ఉమ్మడి ప్రయోజనాలే ఎక్కువగా ఉన్నాయని ఆయన తెలిపారు. భారత ప్రధాని మోదీ, చైనా అధ్యక్షుడు షి జిన్పింగ్ల వ్యూహాత్మక మార్గదర్శకత్వంలో ఇరుదేశాలు సంబంధాలను బలోపేతం చేసుకుంటున్నాయని చెప్పారు. గతంలో మోదీ, జిన్పింగ్లు అవగాహనకు వచ్చిన విధంగా భారత్, చైనాలు పరస్పరం ముప్పుగా చూసుకోవడానికి బదులుగా అభివృద్ధి అవకాశాలుగా పరిగణించాలని వాంగ్ యీ పేర్కొన్నారు. ఇరుదేశాలు పోటీదారులుగా భావించుకోవడానికి బదులుగా, భాగస్వాములుగా అనుకోవడం మంచిదన్నారు. గురువారం రోజు చైనాలోని భారత రాయబారి ప్రదీప్ రావత్ వీడ్కోలు సమావేశంలో వాంగ్ యీ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.