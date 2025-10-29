సరిహద్దు నిర్వహణపై మరోసారి భారత్తో చర్చలు: చైనా
సరిహద్దుల నిర్వహణపై చర్చలు జరిపిన భారత్-చైనా
Published : October 29, 2025 at 9:02 AM IST
India China Talks On Western Border : వివాదాస్పద సరిహద్దు ప్రాంతాల నిర్వహణపై చైనా- భారత్ సైన్యాలు మరోసారి చర్చలు జరిపాయి. ఈ విషయాన్ని చైనా రక్షణ శాఖ బుధవారం వెల్లడించింది. సరిహద్దుల్లోని పశ్చిమ ప్రాంత భాగాల నిర్వహణ, నియంత్రణ గురించి ఇరుదేశాల సైనిక ప్రతినిధులు చర్చించారని తెలిపింది. గత శనివారం (అక్టోబరు 25న) భారత్ వైపునున్న మోల్దో - చుశుల్ సరిహద్దు పాయింట్ వద్ద ఈ చర్చలు జరిగాయని పేర్కొంది.
సరిహద్దు అంశాలపై సైనిక, దౌత్య మార్గాల ద్వారా నిత్యం సమన్వయం చేసుకోవాలని, కూలంకషంగా సంప్రదింపులను కొనసాగించాలని ఇరుదేశాలు నిర్ణయించినట్లు చైనా రక్షణ శాఖ తెలిపింది. పశ్చిమ సరిహద్దుల్లోని వాస్తవ నియంత్రణ రేఖ (ఎల్ఏసీ) వెంటనున్న వివాదాస్పద ప్రాంతాల్లో సైనిక ఉద్రిక్తతలను తగ్గిస్తూ, కలిసికట్టుగా ముందుకు సాగుతామని పేర్కొంది. అపార్ధాలకు తావు ఇవ్వకుండా, సరిహద్దుల్లోని పశ్చిమ సెక్టార్లో సుస్థిరతను సాధించాలని సమావేశంలో సంయుక్తంగా తీర్మానించినట్లు చైనా రక్షణ శాఖ తెలిపింది. అయితే ఈ చర్చలపై భారత విదేశాంగ శాఖ అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేయాల్సి ఉంది.
జులై చర్చల నిర్ణయం ప్రకారమే సంప్రదింపులు
తూర్పు లద్ధాఖ్లోని ఎల్ఏసీ వెంటనున్న సరిహద్దుల్లో నెలకొన్న పరిస్థితులపై ఈ ఏడాది జులైలోనూ భారత్ - చైనా చర్చలు జరిపాయి. భారత్ - చైనా సరిహద్దు వ్యవహారాలపై ఏర్పాటైన వర్కింగ్ మెకానిజం ఫర్ కన్సల్టేషన్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ (డబ్ల్యూఎంసీసీ) ఆధ్వర్యంలో ఆ సమావేశం జరిగింది. ఆ సందర్భంగా చాలా సానుకూల వాతావరణంలో చర్చలు జరిగాయని చైనా ప్రకటన విడుదల చేసింది. సరిహద్దుల్లో శాంతి నెలకొందని, చైనాతో సంబంధాలు బలోపేతం అయ్యాయని అప్పట్లో భారత విదేశాంగ శాఖ పేర్కొంది. ఈ ఏడాది చివర్లోగా మరోసారి ఇరుదేశాల సైన్యాలు సంప్రదింపులు జరుపుతాయని చైనా విదేశాంగ శాఖ వెల్లడించింది. ఈ క్రమంలోనే అక్టోబరు 25న భారత్ - చైనా సైనిక ప్రతినిధులు చర్చలు జరిపారు.
భారత్ - చైనా బంధం బలోపేతం
2024 అక్టోబరు నుంచే తూర్పు లద్ధాఖ్లోని ఎల్ఏసీ వద్ద సైనిక ఉద్రిక్తతలు తగ్గాయి. దీంతో ఇరుదేశాల ద్వైపాక్షిక సంబంధాల బలోపేతం దిశగా అడుగులు పడే ప్రక్రియ మొదలైంది. ఈ ఏడాది ఆగస్టులో రష్యాలోని టియాంజిన్ వేదికగా జరిగిన షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ (ఎస్సీఓ) సదస్సులో భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ పాల్గొన్నారు. గత ఏడేళ్లలో భారత ప్రధాని చైనాలో పర్యటించడం ఇదే తొలిసారి. ఇరుదేశాల సంబంధాలు బలపడుతున్న తీరుకు ఈ పరిణామం నిదర్శనమని పరిశీలకులు అంటున్నారు. ఇప్పటికీ భారత్కు నంబర్ 2 వాణిజ్య భాగస్వామిగా చైనా ఉంది. నంబర్ 1 వాణిజ్య భాగస్వామిగా అమెరికా ఉంది. 2024 సంవత్సరంలో చైనాతో భారత్ 127 బిలియన్ డాలర్ల ద్వైపాక్షిక వాణిజ్యం జరిపింది. ఇందులో 109 బిలియన్ డాలర్లు చైనా ఎగుమతుల నుంచే వచ్చింది. ఓ వైపు సరిహద్దులపై విభేదాలున్నా, మరోవైపు వాణిజ్యపరంగా భారత్ - చైనా బంధం కొనసాగుతున్న తీరుకు ఈ గణాంకాలే సాక్ష్యాలు.
ఎల్ఏసీకి ఇరువైపులా పెద్దసంఖ్యలో సైన్యాలు
సరిహద్దుల్లో సైనిక ఉద్రిక్తతలను తగ్గించాలనే ఏకాభిప్రాయానికి భారత్ - చైనా వచ్చాయి. అయితే ఇప్పటిదాకా వివాదాస్పద సరిహద్దు ప్రాంతాల నుంచి ఇరుదేశాలు సైన్యాలను పూర్తిస్థాయిలో వెనక్కి పిలుచుకోకపోవడం గమనార్హం. ఇప్పటికీ తూర్పు లద్ధాఖ్లోని ఎల్ఏసీ వెంట భారత్, చైనాలకు చెందిన చెరో 50వేల మంది సైనికులు ఉన్నారు. 2020 సంవత్సరంలో తూర్పు లడఖ్లోని గల్వాన్ లోయలో భారత్, చైనా సైన్యాల మధ్య భీకర ఘర్షణ జరిగింది. ఈ ఘటనలో 20 మంది భారత సైనికులు అమరులయ్యారు. చైనా సైనికులూ పెద్ద సంఖ్యలోనే చనిపోయారు.