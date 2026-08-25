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చైనా ఉపాధ్యక్షుడితో అజిత్ ఢోబాల్ భేటీ- సరిహద్దులో శాంతిని బలోపేతం చేయడంపై చర్చలు

చైనాలో పర్యటిస్తున్న జాతీయ భద్రతా సలహాదారు అజిత్ ఢోబాల్- సరిహద్దు ప్రాంతాల సమస్యలు, ఇరు దేశాల సంబంధాల బలోపేతం కోసం కృషి- చైనా ఉపాధ్యక్షుడు హాన్ జెంగ్‌తో ద్వైపాక్షిక సమావేశం

NSA Ajit Doval China Visit
చైనా ఉపాధ్యక్షుడితో అజిత్ ఢోబాల్ ((Photo/X@EOIBeijing))
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 25, 2026 at 11:37 AM IST

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NSA Ajit Doval China Visit : రెండు రోజుల చైనా పర్యటనలో ఉన్న జాతీయ భద్రతా సలహాదారు అజిత్ ఢోబాల్ మంగళవారం చైనా ఉపాధ్యక్షుడు హాన్ జెంగ్‌తో ద్వైపాక్షిక సమావేశం నిర్వహించారు. సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో శాంతి, స్థిరత్వాన్ని ప్రోత్సహించడంతో పాటు ద్వైపాక్షిక భాగస్వామ్యాన్ని మరింత బలోపేతం చేయడంపై ఇరు దేశాల నాయకులు చర్చలు జరిపారు. జాతీయ భద్రతా సలహాదారు ఢోబాల్, చైనా విదేశాంగ మంత్రి వాంగ్ యిల మధ్య మంగళవారం 25వ విడత సరిహద్దు చర్చలు జరగనున్నాయి. అయితే అంతకుముందు అజిత్ ఢోబాల్, చైనా ఉపాధ్యక్షుడు హాన్ జెంగ్‌తో మధ్య ఈ సమావేశం జరిగింది. ఈ మీటింగ్ వివరాలను చైనాలోని భారత రాయబార కార్యాలయం సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్ ఎక్స్‌లో పోస్ట్ చేసింది.

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INDIA CHINA RELATIONS 2026
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NSA AJIT DOVAL CHINA VISIT

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