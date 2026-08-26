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పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతల పరిష్కారానికి భారత్, చైనా సహాయపడగలవు : హిల్లరీ క్లింటన్​

ట్రంప్ బెదిరింపులకు బదులుగా దౌత్యం మార్గాలను పాటించాలనుకుంటే ఈ సమస్య పరిష్కారానికి భారత్, చైనా కీలక పాత్రలు పోషించవచ్చన్న క్లింటన్

Hillary Clinton on US Iran War
హిల్లరీ క్లింటన్ (AP)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 26, 2026 at 4:54 PM IST

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Hillary Clinton on US Iran War : పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న ఉద్రిక్తతలపై అమెరికా మాజీ విదేశాంగ మంత్రి హిల్లరీ క్లింటన్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ బెదిరింపులకు బదులుగా దౌత్యం మార్గాలను పాటించాలనుకుంటే ఈ సమస్య పరిష్కారానికి భారత్, చైనా కీలక పాత్రలు పోషించవచ్చని అభిప్రాయపడ్డారు. వ్యూహాత్మక స్థాయిలో ఉన్న అపోహలే మనల్ని ఈ దుస్థితికి తీసుకువచ్చాయని చెప్పారు. ఓ మీడియా సంస్థకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో క్లింటన్ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించారు. ఇరాన్ నుంచి చమురు, గ్యాస్‌ను కొనుగోలు చేసే అతిపెద్ద దేశాల్లో చైనా ఒకటి కాబట్టి, ముఖ్యంగా ఆ దేశం టెహ్రాన్‌పై ఒత్తిడి తీసుకురాగలదని క్లింటన్ అన్నారు.

"ట్రంప్ ఈ పరిస్థితి నుంచి ఎలా బయటపడగలరో మీరు తెలుసుకోవాలనుకుంటే, దానికి చైనా, భారతదేశం కీలకమని నేను భావిస్తున్నాను. ఎందుకంటే, ఇరాన్ నుంచి అత్యధికంగా చమురు, గ్యాస్‌ను ఎవరు కొనుగోలు చేస్తున్నారో చూస్తే అది చైనా, భారతదేశమే. ఈ విషయంలో చైనా చాలా ముందుంది. వారు ట్యాంకర్ల ద్వారా పొందిన శిలాజ ఇంధనాలను పెద్ద మొత్తంలో నిల్వ చేస్తున్నారు. వారు మరిన్ని నిల్వలను పెంచుకుంటున్నారు. కానీ వారికి ఇరాన్ అవసరం పడుతుంది. ట్రంప్ కేవలం బెదిరింపులకు బదులుగా నిజంగా దౌత్యనీతిని పాటించడానికి సిద్ధంగా ఉంటే అత్యుత్తమ ఒత్తిడి అక్కడి నుంచే వస్తుందని నాకు అనిపిస్తోంది."
--హిల్లరీ క్లింటన్, అమెరికా మాజీ విదేశాంగ మంత్రి

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HILLARY CLINTON ON US IRAN WAR
HILLARY CLINTON ON US IRAN WAR

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