ట్రంప్‌ కఠిన వీసా విధానాలు- భారత్‌, చైనాపై ఎక్కువ ప్రభావం

2025 తొలి 8 నెలల్లో 2.5 లక్షల వీసాలు తగ్గింపు- విద్యార్థి, ఉద్యోగ వీసాల జారీ గణనీయంగా పడిపోవడం- కుటుంబ, ఎక్స్చేంజ్‌ ప్రోగ్రామ్‌ వీసాల్లో భారీ కోత

Published : March 23, 2026 at 12:30 PM IST

Trump Visa Policies Effect : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ అమలు చేస్తున్న కఠిన వీసా విధానాల ప్రభావం భారత్‌, చైనాపై ఎక్కువగా పడుతున్నట్లు తాజా నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు, కుటుంబ సభ్యుల వీసాల జారీ గణనీయంగా తగ్గినట్టు అమెరికా పత్రిక వాషింగ్టన్‌ పోస్టు వెల్లడించింది. 2024తో పోల్చితే 2025 తొలి ఎనిమిది నెలల్లో సుమారు 2.5 లక్షల వీసాలు తక్కువగా జారీ అయినట్లు ఆ నివేదిక పేర్కొంది.

అమెరికా విదేశాంగ శాఖ విడుదల చేసిన తాజా గణాంకాల ప్రకారం, 2025 జనవరి నుంచి ఆగస్టు వరకు శాశ్వత నివాసం (గ్రీన్‌కార్డ్‌), తాత్కాలిక వీసాల సంఖ్య గత సంవత్సరం ఇదే కాలంతో పోలిస్తే సుమారు 11 శాతం తగ్గింది. ఈ వీసాలు ప్రధానంగా విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు, అలాగే అమెరికాలో నివసిస్తున్న పౌరుల కుటుంబ సభ్యులకు జారీ చేస్తారు. ఈ తగ్గుదలలో పర్యాటక వీసాలను లెక్కలోకి తీసుకోలేదు. అయితే వాటి జారీ కూడా తగ్గినట్లు సమాచారం.

ముఖ్యంగా భారత్‌, చైనా దేశాలకు చెందిన అభ్యర్థుల విషయంలో ఈ ప్రభావం మరింత స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. ఈ రెండు దేశాలకు చెందిన పౌరులకు జారీ చేసిన వీసాల సంఖ్య 2024తో పోల్చితే సుమారు 84 వేల మేర తగ్గింది. అంతర్జాతీయ విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు అమెరికాకు వెళ్లే సంఖ్య తగ్గిపోవడం దీనికి ప్రధాన కారణంగా భావిస్తున్నారు.

