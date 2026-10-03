షేక్ హసీనా అప్పగింతపై భారత్ కీలక వ్యాఖ్యలు- గడువు చెప్పలేమన్న బంగ్లాదేశ్లోని భారత హైకమిషనర్
షేక్ హసీనాను బంగ్లాదేశ్కు అప్పగించే అంశంపై భారత్ కీలక ప్రకటన- అప్పగింతకు సంబంధించి ఎలాంటి గడువును చెప్పలేమన్న అక్కడి భారత హైకమిషనర్- మాజీ ప్రధానిని అప్పగించాలని కోరుతున్న బంగ్లాదేశ్ ప్రభుత్వం
Published : October 3, 2026 at 9:48 PM IST
Sheikh Hasina Extradition Deadline : భారత్లో ఆశ్రయం పొందుతున్న బంగ్లాదేశ్ మాజీ ప్రధాని షేక్ హసీనాను బంగ్లాదేశ్కు అప్పగించే అంశంపై అక్కడి భారత హైకమిషనర్ దినేష్ త్రివేది కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. హసీనా అప్పగింతకు సంబంధించి ఎలాంటి నిర్దిష్ట గడువు చెప్పలేమని ఆయన స్పష్టం చేశారు. హసీనాను తమకు అప్పగించాలని బంగ్లాదేశ్ ప్రభుత్వం పదేపదే చేస్తున్న డిమాండ్లపై శనివారం స్పందించిన ఆయన- ఈ వ్యవహారం ప్రస్తుతం చట్టపరమైన ప్రక్రియలో, న్యాయవ్యవస్థ పరిధిలో ఉందని స్పష్టం చేశారు. బంగ్లాదేశ్ రాజధాని ఢాకాలో శనివారం జరిగిన బే ఆఫ్ బెంగాల్ కన్వర్జేషన్ 2026 కార్యక్రమంలో చర్చ సందర్బంగా త్రివేది ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు. హసీనాను ఎప్పుడు బంగ్లాదేశ్కు తిరిగి పంపిస్తారని ఒక ప్రశ్న ఎదురుకాగా, ఈ అంశంలో న్యాయస్థానాలు కూడా భాగమై ఉన్నందున నిర్దిష్ట కాల పరిమితి చెప్పలేరని క్లారిటీ ఇచ్చారు.
చట్టపరమైన ప్రక్రియ నడుస్తోంది- అప్పగింత ఎప్పుడో చెప్పడం కష్టం
హసీనాను భారత్ నుంచి తిరిగి బంగ్లాదేశ్కు అప్పగించే అంశంపై భారత ప్రభుత్వం ఇప్పటికే పలుమార్లు తన వైఖరిని స్పష్టం చేసిందని త్రివేది గుర్తుచేశారు. ఈ వ్యవహారం అంతా ఒక ప్రక్రియ ప్రకారం నడుస్తుందని, చట్టాలకు అనుగుణంగా తాము నడుచుకుంటామని స్పష్టం చేశారు. క్రమబద్ధమైన ప్రక్రియ అనంతరమే ఆమె అప్పగింతపై ప్రకటన ఉంటుందని వెల్లడించారు. బంగ్లాదేశ్ ప్రభుత్వం పంపిన అప్పగింత అభ్యర్థనను భారత్- సంబంధిత చట్టాలు, ఏర్పాటు చేసిన విధానాల ప్రకారం పరిశీలిస్తోందని భారత విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ గతంలోనే తెలిపింది. ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఆందోళనల నేపథ్యంలో 2024 ఆగస్టులో తన ప్రభుత్వం కూలిపోవడంతో అప్పుడు బంగ్లాదేశ్ ప్రధానిగా ఉన్న షేక్ హసీనా, ఢాకా నుంచి పారిపోయి భారతదేశానికి వచ్చి ఇక్కడే నివసిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఆమెను అప్పగించాలని అక్కడి ప్రభుత్వం ఎప్పటినుంచో కోరుతోంది.
ఇక 2024 ఆగస్టులో బంగ్లాదేశ్లో తీవ్ర ఆందోళనల నేపథ్యంలో హసీనా భారతదేశానికి వచ్చారని, అప్పటికి ఆమె ఇంకా బంగ్లాదేశ్ ప్రధాన మంత్రిగానే ఉన్నారని త్రివేది ఈ సందర్భంగా మరోసారి గుర్తుచేశారు. హసీనాను భారత వాయుసేన గానీ లేదా భారత సైన్యం గానీ ఇండియాకు తీసుకురాలేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు. బంగ్లాదేశ్ వాయుసేనకు చెందిన విమానంలోనే ఆమె భారత్కు వచ్చినట్లు తెలిపారు. అప్పటి పరిస్థితుల్లో ఆమె విమానానికి భారత్లో ల్యాండింగ్కు అనుమతి ఇవ్వకపోతే పరిస్థితి మరింత క్లిష్టంగా మారే అవకాశం ఉండేదని త్రివేది వివరించారు. ఆ సమయంలో పరిస్థితులు ఒక్కసారిగా మారాయని, పొరుగు దేశంగా భారత్కు అప్పుడు వాస్తవ పరిస్థితులను అంగీకరించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడిందని చెప్పారు. బంగ్లాదేశ్లో అప్పుడు జరిగిన పరిణామాలు విషాదకరమైనవని, ఇలాంటి పరిస్థితులు ప్రపంచంలో ఎక్కడా మళ్లీ రావొద్దని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు.
హసీనాపై బంగ్లాదేశ్లో కేసులు
2024 ఆగస్టులోనే హసీనా ప్రభుత్వం కూలిపోయాక మహ్మద్ యూనస్ నేతృత్వంలో తాత్కాలిక ప్రభుత్వం ఏర్పడింది. అప్పట్లో భారత్- బంగ్లాదేశ్ సంబంధాలు క్షీణించాయి. ఇరు దేశాల మధ్య ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. హసీనాపై కేసులు కూడా నమోదయ్యాయి. అయితే ఆమె గైర్హాజరీలోనే బంగ్లాదేశ్లో ప్రత్యేక ట్రైబ్యునల్ విచారణ జరిపి హసీనాకు మరణశిక్ష విధించింది. తర్వాత ఆమె నాయకత్వంలోని అవామీ లీగ్ పార్టీపైనా నిషేధం విధించారు. అప్పుడే ఆమె అప్పగింత కోరుతూ భారత్ను బంగ్లాదేశ్ తాత్కాలిక ప్రభుత్వం అభ్యర్థించింది. తర్వాత ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి 12న జరిగిన ఎన్నికల్లో గెలిచి అధికారంలోకి వచ్చిన బంగ్లాదేశ్ నేషనలిస్ట్ పార్టీ (BNP) నాయకుడు, ప్రస్తుత ప్రధాని తారిఖ్ రెహ్మాన్ నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వం కూడా హసీనా అప్పగింత డిమాండ్ను కొనసాగిస్తోంది.
ప్రధాని పర్యటనపై అనిశ్చితి
హసీనా అప్పగింత అంశం వల్ల రెండు దేశాల మధ్య దౌత్య సంబంధాలు క్షీణిస్తూ వస్తున్నాయి. గత నెలలో బ్రిక్స్ సదస్సుతో పాటు, భారత ద్వైపాక్షిక ఆహ్వానాన్ని కూడా బంగ్లాదేశ్ ప్రధాని తిరస్కరించడం గమనార్హం. దిల్లీ నుంచి షేక్ హసీనా ఆగస్ట్ 5న వర్చువల్ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించడం కూడా రెండు దేశాల మధ్య ఉద్రిక్తతలను మరింత పెంచింది. అయితే ఆ ప్రసంగంతో తమకేం సంబంధం లేదని భారత్ స్పష్టం చేసింది. అందులోని వ్యాఖ్యలను, ప్రకటనలను తాము సమర్థించబోమని తెలిపింది.
FCRA బిల్లుపై అమెరికాకు ఎందుకు?- షేక్ హసీనా ఈవెంట్తో సంబంధం లేదు- విదేశాంగ శాఖ కీలక ప్రకటనలు
షేక్ హసీనా మీడియా సమావేశంపై బంగ్లాదేశ్ ఆగ్రహం- షకీబ్ అల్ హసన్ ఇంటిపై పెట్రోల్ బాంబు దాడి