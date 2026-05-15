అమెరికా-ఇరాన్ ఘర్షణలు- భారత్ సమర్థవంతమైన మధ్యవర్తి పాత్ర పోషించగలదు: సెర్గీ లావ్రోవ్
హర్మూజ్ను ఇరాన్ దిగ్బంధించలేదు- ఇరాన్ రెచ్చగొట్టకుండానే అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ దురాక్రణ చేయాలని చూశాయ్ - రష్యా విదేశాంగ మంత్రి సెర్గీ లావ్రోవ్ కీలక వ్యాఖ్యలు
Published : May 15, 2026 at 3:08 PM IST
Lavrov On Iran US Conflict : పశ్చిమాసియాలో ఇరాన్, అమెరికా మధ్య ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతున్న వేళ రష్యా విదేశాంగ మంత్రి సెర్గీ లావ్రోవ్ శుక్రవారం కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. భారత్ ఈ రెండు దేశాల మధ్య సమర్థవంతమైన మధ్యవర్తిగా సేవలు అందించగలదని పేర్కొన్నారు. దిల్లీకి ఈ విషయంలో అపారమైన దౌత్య అనుభవం, అంతర్జాతీయ ప్రతిష్ఠ ఉన్నాయని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
బ్రిక్స్ విదేశాంగ మంత్రుల సమావేశం అనంతరం లావ్రోవ్ మాట్లాడుతూ, ప్రస్తుతం ఇరాన్, అమెరికా మధ్య శాంతి చర్చల కోసం పాకిస్థాన్ ప్రయత్నిస్తోందని అన్నారు. అయితే పశ్చిమాసియాలో దీర్ఘకాలిక ఉద్రిక్తతలు, అస్థిరతను నివారించడంలో భారత్ కీలక పాత్ర పోషించగలదని లావ్రోవ్ పేర్కొన్నారు. భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ యూఏఈ పర్యటనలో ఉన్న సమయంలో ఆయన ఈ కీలక వ్యాఖ్యలు చేయడం గమనార్హం.
"అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య శాంతి చర్చలు జరిపించడానికి పాకిస్థాన్ కృషి చేస్తోంది. ఒకవేళ వారు ఇరాన్, దాని అరబ్ మిత్రదేశాల మధ్య దీర్ఘకాలిక మధ్యవర్తిని కోరుకుంటే, భారత్ తన అపారమైన దౌత్య అనుభవంతో సమర్థవంతమైన మధ్యవర్తి పాత్రను పోషించగలదు."
- సెర్గీ లావ్రోవ్, రష్యా విదేశాంగ మంత్రి
ఓ వైపు, ఇరాన్ ఘర్షణపై ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆందోళనలు పెరుగుతున్నాయి. మరోవైపు రష్యా, ఇరాన్ చమురుపై అమెరికా ఆంక్షల మినహాయింపు గడువు ముగియనుంది. ఈ నేపథ్యంలో రష్యా విదేశాంగ మంత్రి భారత్ పర్యటనకు రావడం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.
ఇరాన్పై అమెరికా చేసింది దురాక్రమణే!
పశ్చిమాసియా సంక్షోభం, హర్మూజ్ జలసంధి దిగ్బంధంపై లావ్రోవ్ ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇరాన్ ఏ విధంగానూ రెచ్చగొట్టకపోయినా, ఫిబ్రవరి 28న అమెరికా, ఇజ్రాయెల్లు దాడులు చేయాలని, ఇది దురాక్రమణేనని ఆయన పేర్కొన్నారు. పర్షియన్ గల్ఫ్ ప్రాంతంలో ప్రస్తుత అస్థిర వాతావరణానికి ఇరాన్ ఎంతమాత్రం బాధ్యురాలు కాదని ఆయన స్పష్టం చేశారు. బ్రిక్స్ సదస్సు తర్వాత ఆయన విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడుతూ, అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ దళాలు ఇరాన్పై దాడి చేయకముందు, హర్మూజ్ జలసంధిలో సురక్షితమైన నౌకాయానం ఉండేదని గుర్తు చేశారు.
"మనం ప్రతి ఘర్షణకు సంబంధించిన మూలకారణాలను అర్థం చేసుకోవాలి. ఇక్కడ మూలకారణం ఏమిటో మనకు తెలుసు. ఇరాన్ రెచ్చగొట్టకపోయినా, అమెరికా, ఇజ్రాయెల్లు దురాక్రమణకు పాల్పడ్డాయి. కానీ ఇప్పుడు అందరూ, ఇరాన్ను హర్మూజ్ జలసంధిని తెరవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఫిబ్రవరి 28 కంటే ముందు, అంటే దురాక్రమణ ప్రారంభం కాకముందు హర్మూజ్ జలసంధిలో ఎలాంటి సమస్యా లేదు. అసలు ఏ ఇబ్బందీ లేదు అని నేను మీకు గుర్తు చేయాలని అనుకుంటున్నాను. అప్పుడు అక్కడ నౌకాయానం పూర్తిగా 100 శాతం సురక్షితంగా సాగింది. కానీ తరువాత అమెరికా, ఇజ్రాయెల్లు దానిపై దాడి చేశారు. అయితే హర్మూజ్ జలసంధిని దిగ్బంధించింది ఇరాన్ కాదు. ఏదేమైనా ఈ యుద్ధానికి స్వస్తి పలకడం, కాల్పుల విరమణ చేపట్టడం ముఖ్యం" అని సెర్గీ లావ్రోవ్ పేర్కొన్నారు.
భారత్ మధ్యవర్తిత్వం
అయితే 'బ్రిక్స్ కూటమి ఇలాంటి చర్చల్లో నేరుగా మధ్యవర్తిత్వం వహించకపోవచ్చు. కానీ హర్మూజ్ జలసంధి స్థిరత్వాన్ని, అంతరాయం లేని నౌకాయానాన్ని నిర్ధరించడంలో ఆయా దేశాలు నిర్మాణాత్మక పాత్రను పోషించగలవు. ముఖ్యంగా భారత్ ఒక సమర్థవంతైన మధ్యవర్తి సేవలు అందించగలదు' అని లావ్రోవ్ పేర్కొన్నారు.
"ప్రస్తుతం బ్రిక్స్ అధ్యక్ష దేశంగా భారత్ ఉంది. పశ్చిమాసియా ప్రాంత స్థిరత్వంలో దానికి ప్రత్యక్ష ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. బ్రిక్స్ అధ్యక్ష దేశంలో భారత్కు ఈ ప్రాంతం నుంచి చమురును పొందడంలో ప్రత్యక్ష ఆసక్తి ఉంది. అందువల్ల వారు ఎందుకు మధ్యవర్తిత్వం చేయకూడదు? ఇరాన్, యూఏఈలను మొదటగా ఆహ్వానించి, ఇరుదేశాల మధ్య ఎలాంటి శత్రుత్వాలు రాకుండా ఎలా పరిష్కరించాలో చర్చించచ్చు కదా?" అని సెర్గీ లావ్రోవ్ అన్నారు. ప్రస్తుతం ఇరాన్, అరబ్ దేశాల మధ్య శత్రుత్వాన్ని పెంచేందుకు కొన్ని దేశాలు ప్రయత్నిస్తున్నాయని, అదే సమయంలో రష్యా ఉద్రిక్తతలను తగ్గించే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నట్లు ఆయన తెలిపారు.
భారత్ శాంతియత్నాలు
భారత్ గతంలో ప్రపంచంలోని ఎన్నో ఘర్షణలను ఆపుచేయడానికి తీవ్ర కృషి చేసింది. ముఖ్యంగా కొరియా యుద్ధం (1953)లో యుద్ధ ఖైదీల స్వదేశీ పునరావాసం విషయంపై భారత్ తన ప్రతిపాదనలు చేసింది. వియత్నాం (1950-60)ల్లో అంతర్జాతీయ పర్యవేక్షణ, నియంత్రణ కమిషన్ (ఐసీఎస్సీ)కు భారత్ అధ్యక్షత వహించి, ప్రాంతీయ స్థిరత్వాన్ని పెంపొందించింది. 1955లో ఆస్ట్రియా తటస్థంగా ఉంటున్నట్లు ప్రకటించడంలో భారత్ సహాయం ఎంతో ఉంది. ఇది సోవియట్ దళాల ఉపసంహరణకు వీలుకల్పించింది. ఇక ఆ తరువాత సూయజ్ కాలువ సంక్షోభం, కాంగో-ఇరాన్-ఇరాక్ యుద్ధ సమయంలో భారత్ శాంతి ప్రయత్నాలు చేసింది. ఇక జీ20 అధ్యక్షతను రష్యా-ఉక్రెయిన్ మధ్య ఘర్షణల వల్ల అభివృద్ధిపై పడుతున్న ప్రభావాన్ని భారత్ హైలెట్ చేసింది. ఈ విధంగా ప్రపంచంలో రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు పెరగకుండా భారత్ కృషి చేస్తోంది.
