అమెరికా-ఇరాన్​ ఘర్షణలు- భారత్ సమర్థవంతమైన​ మధ్యవర్తి పాత్ర పోషించగలదు: సెర్గీ లావ్రోవ్​

హర్మూజ్​ను ఇరాన్​ దిగ్బంధించలేదు- ఇరాన్​ రెచ్చగొట్టకుండానే అమెరికా, ఇజ్రాయెల్​ దురాక్రణ చేయాలని చూశాయ్​ - రష్యా విదేశాంగ మంత్రి సెర్గీ లావ్రోవ్ కీలక వ్యాఖ్యలు

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 15, 2026 at 3:08 PM IST

Lavrov On Iran US Conflict : పశ్చిమాసియాలో ఇరాన్​, అమెరికా మధ్య ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతున్న వేళ రష్యా విదేశాంగ మంత్రి సెర్గీ లావ్రోవ్ శుక్రవారం కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. భారత్ ఈ రెండు దేశాల మధ్య సమర్థవంతమైన మధ్యవర్తిగా సేవలు అందించగలదని పేర్కొన్నారు. దిల్లీకి ఈ విషయంలో అపారమైన దౌత్య అనుభవం, అంతర్జాతీయ ప్రతిష్ఠ ఉన్నాయని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

బ్రిక్స్​ విదేశాంగ మంత్రుల సమావేశం అనంతరం లావ్రోవ్​ మాట్లాడుతూ, ప్రస్తుతం ఇరాన్​, అమెరికా మధ్య శాంతి చర్చల కోసం పాకిస్థాన్ ప్రయత్నిస్తోందని అన్నారు. అయితే పశ్చిమాసియాలో దీర్ఘకాలిక ఉద్రిక్తతలు, అస్థిరతను నివారించడంలో భారత్​ కీలక పాత్ర పోషించగలదని లావ్రోవ్ పేర్కొన్నారు. భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ యూఏఈ పర్యటనలో ఉన్న సమయంలో ఆయన ఈ కీలక వ్యాఖ్యలు చేయడం గమనార్హం.

"అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య శాంతి చర్చలు జరిపించడానికి పాకిస్థాన్ కృషి చేస్తోంది. ఒకవేళ వారు ఇరాన్​, దాని అరబ్​ మిత్రదేశాల మధ్య దీర్ఘకాలిక మధ్యవర్తిని కోరుకుంటే, భారత్​ తన అపారమైన దౌత్య అనుభవంతో సమర్థవంతమైన మధ్యవర్తి పాత్రను పోషించగలదు."
- సెర్గీ లావ్రోవ్​, రష్యా విదేశాంగ మంత్రి

ఓ వైపు, ఇరాన్ ఘర్షణపై ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆందోళనలు పెరుగుతున్నాయి. మరోవైపు రష్యా, ఇరాన్​ చమురుపై అమెరికా ఆంక్షల మినహాయింపు గడువు ముగియనుంది. ఈ నేపథ్యంలో రష్యా విదేశాంగ మంత్రి భారత్ పర్యటనకు రావడం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.

ఇరాన్​పై అమెరికా చేసింది దురాక్రమణే!
పశ్చిమాసియా సంక్షోభం, హర్మూజ్​ జలసంధి దిగ్బంధంపై లావ్రోవ్ ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇరాన్ ఏ విధంగానూ​ రెచ్చగొట్టకపోయినా, ఫిబ్రవరి 28న అమెరికా, ఇజ్రాయెల్​లు దాడులు చేయాలని, ఇది దురాక్రమణేనని ఆయన పేర్కొన్నారు. పర్షియన్ గల్ఫ్ ప్రాంతంలో ప్రస్తుత అస్థిర వాతావరణానికి ఇరాన్​ ఎంతమాత్రం బాధ్యురాలు కాదని ఆయన స్పష్టం చేశారు. బ్రిక్స్ సదస్సు తర్వాత ఆయన విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడుతూ, అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ దళాలు ఇరాన్​పై దాడి చేయకముందు, హర్మూజ్​ జలసంధిలో సురక్షితమైన నౌకాయానం ఉండేదని గుర్తు చేశారు.

"మనం ప్రతి ఘర్షణకు సంబంధించిన మూలకారణాలను అర్థం చేసుకోవాలి. ఇక్కడ మూలకారణం ఏమిటో మనకు తెలుసు. ఇరాన్ రెచ్చగొట్టకపోయినా, అమెరికా, ఇజ్రాయెల్​లు దురాక్రమణకు పాల్పడ్డాయి. కానీ ఇప్పుడు అందరూ, ఇరాన్​ను హర్మూజ్ జలసంధిని తెరవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఫిబ్రవరి 28 కంటే ముందు, అంటే దురాక్రమణ ప్రారంభం కాకముందు హర్మూజ్​ జలసంధిలో ఎలాంటి సమస్యా లేదు. అసలు ఏ ఇబ్బందీ లేదు అని నేను మీకు గుర్తు చేయాలని అనుకుంటున్నాను. అప్పుడు అక్కడ నౌకాయానం పూర్తిగా 100 శాతం సురక్షితంగా సాగింది. కానీ తరువాత అమెరికా, ఇజ్రాయెల్​లు దానిపై దాడి చేశారు. అయితే హర్మూజ్​ జలసంధిని దిగ్బంధించింది ఇరాన్​ కాదు. ఏదేమైనా ఈ యుద్ధానికి స్వస్తి పలకడం, కాల్పుల విరమణ చేపట్టడం ముఖ్యం" అని సెర్గీ లావ్రోవ్ పేర్కొన్నారు.

భారత్​ మధ్యవర్తిత్వం
అయితే 'బ్రిక్స్ కూటమి ఇలాంటి చర్చల్లో నేరుగా మధ్యవర్తిత్వం వహించకపోవచ్చు. కానీ హర్మూజ్​ జలసంధి స్థిరత్వాన్ని, అంతరాయం లేని నౌకాయానాన్ని నిర్ధరించడంలో ఆయా దేశాలు నిర్మాణాత్మక పాత్రను పోషించగలవు. ముఖ్యంగా భారత్​ ఒక సమర్థవంతైన మధ్యవర్తి సేవలు అందించగలదు' అని లావ్రోవ్ పేర్కొన్నారు.

"ప్రస్తుతం బ్రిక్స్ అధ్యక్ష దేశంగా భారత్ ఉంది. పశ్చిమాసియా ప్రాంత స్థిరత్వంలో దానికి ప్రత్యక్ష ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. బ్రిక్స్ అధ్యక్ష దేశంలో భారత్​కు ఈ ప్రాంతం నుంచి చమురును పొందడంలో ప్రత్యక్ష ఆసక్తి ఉంది. అందువల్ల వారు ఎందుకు మధ్యవర్తిత్వం చేయకూడదు? ఇరాన్, యూఏఈలను మొదటగా ఆహ్వానించి, ఇరుదేశాల మధ్య ఎలాంటి శత్రుత్వాలు రాకుండా ఎలా పరిష్కరించాలో చర్చించచ్చు కదా?" అని సెర్గీ లావ్రోవ్​ అన్నారు. ప్రస్తుతం ఇరాన్, అరబ్ దేశాల మధ్య శత్రుత్వాన్ని పెంచేందుకు కొన్ని దేశాలు ప్రయత్నిస్తున్నాయని, అదే సమయంలో రష్యా ఉద్రిక్తతలను తగ్గించే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నట్లు ఆయన తెలిపారు.

భారత్​ శాంతియత్నాలు
భారత్ గతంలో ప్రపంచంలోని ఎన్నో ఘర్షణలను ఆపుచేయడానికి తీవ్ర కృషి చేసింది. ముఖ్యంగా కొరియా యుద్ధం (1953)లో యుద్ధ ఖైదీల స్వదేశీ పునరావాసం విషయంపై భారత్​ తన ప్రతిపాదనలు చేసింది. వియత్నాం (1950-60)ల్లో అంతర్జాతీయ పర్యవేక్షణ, నియంత్రణ కమిషన్​ (ఐసీఎస్​సీ)కు భారత్ అధ్యక్షత వహించి, ప్రాంతీయ స్థిరత్వాన్ని పెంపొందించింది. 1955లో ఆస్ట్రియా తటస్థంగా ఉంటున్నట్లు ప్రకటించడంలో భారత్ సహాయం ఎంతో ఉంది. ఇది సోవియట్ దళాల ఉపసంహరణకు వీలుకల్పించింది. ఇక ఆ తరువాత సూయజ్​ కాలువ సంక్షోభం, కాంగో-ఇరాన్​-ఇరాక్​ యుద్ధ సమయంలో భారత్​ శాంతి ప్రయత్నాలు చేసింది. ఇక జీ20 అధ్యక్షతను రష్యా-ఉక్రెయిన్ మధ్య ఘర్షణల వల్ల అభివృద్ధిపై పడుతున్న ప్రభావాన్ని భారత్ హైలెట్ చేసింది. ఈ విధంగా ప్రపంచంలో రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు పెరగకుండా భారత్ కృషి చేస్తోంది.

