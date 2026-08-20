భారత్ తలుచుకుంటే ఇరాన్ - అమెరికా ఒప్పందం కొలిక్కి వస్తుంది: టెహ్రాన్ రాయబారి
ఇరాన్-అమెరికా మధ్య శాంతి ఒప్పందంపై ఇరాన్ ముంబైలోని ఇరాన్ కాన్సుల్ జనరల్ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్- ఇరు దేశాల మధ్య ఒప్పందం కుదుర్చే సత్తా భారత్కు ఉందని స్పష్టీకరణ
Published : August 20, 2026 at 10:12 PM IST
Iran US agreement : ఇరాన్- అమెరికా ఉద్రిక్తతలతో కొంతకాలంగా పశ్చిమాసియాలో అనిశ్చితి నెలకొంది. ఈ క్రమంలో రెండు దేశాల మధ్య శాంతి ఒప్పందాన్ని కుదుర్చేందుకు పాకిస్థాన్ సహా పలు దేశాలు విఫలయత్నం చేశాయి. అయితే, ఈ ఒప్పందాన్ని కుదుర్చే శక్తి ఏ దేశానికి లేదన్న ఊహాగానాలు వ్యక్తమవుతున్న నేపథ్యంలో ముంబయిలోని ఇరాన్ కాన్సుల్ జనరల్ సైద్ రజా మొసయెబ్ మొతగ్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. పశ్చిమాసియాలో శాంతి, స్థిరత్వాన్ని పునరుద్ధరించే దిశగా ఇరాన్ - అమెరికా దేశాల మధ్య ఒప్పందం కుదుర్చడంలో భారత్ కీలక పాత్ర పోషించగలదన్నారు. భారత్ తలుచుకుంటే ఒప్పందం ఒక కొలిక్కి వస్తుందన్న విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు.
భారత్ భాగస్వామ్యం కావాలి
ముంబయిలో గురువారం సైద్ రజా మీడియాతో మాట్లాడారు. భారత్ గొప్ప దేశమని, ఇక్కడి ప్రజలు ఎంతో శాంతికాముకలని కొనియాడారు. ఇరాన్ - అమెరికాల మధ్య సయోధ్య కుదిర్చేందుకు ఇప్పటికే కొన్ని దేశాలు మధ్యవర్తిత్వం వహిస్తున్నాయని గుర్తుచేశారు. ఈ క్రమంలోనే ప్రపంచ శాంతిని కోరుకునే దేశమైన భారత్ కూడా ఇందులో భాగస్వామ్యం కావాలని టెహ్రాన్ కోరుకుంటున్నట్లు తెలిపారు. ఇరాన్, అమెరికా మధ్య ఒకవేళ చరిత్రాత్మక ఒప్పందం కనుక కుదిరితే, దాని ప్రభావం కేవలం ఆ రెండు దేశాలపైనే కాకుండా యావత్ పశ్చిమాసియా ప్రాంతంపై పడుతుందని, అది ప్రాంతీయ శాంతికి, ఆర్థిక స్థిరత్వానికి గట్టి పునాది వేస్తుందన్నారు.
అంతర్జాతీయ వివాదాలను పరిష్కరించుకోవడానికి కేవలం చర్చలు, దౌత్యమే సరైన మార్గమని భారత్ మొదటి నుంచీ గట్టిగా నమ్ముతోంది. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ కూడా ఈ విషయాన్ని పలు అంతర్జాతీయ వేదికలపై అనేకసార్లు పునరుద్ఘాటించారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎక్కడ ఏ రూపంలో ఘర్షణలు తలెత్తినా, వాటికి దౌత్యపరమైన సంప్రదింపుల ద్వారానే శాశ్వత పరిష్కారం లభిస్తుందని ప్రధాని మోదీ ఇటీవల ఆస్ట్రేలియా పర్యటనలోనూ స్పష్టం చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ప్రపంచవ్యాప్తంగా జియోపొలిటికల్ ఉద్రిక్తతలు పెరుగుతున్న ప్రస్తుత తరుణంలో గ్లోబల్ పీస్ కోసం భారత్ చేస్తున్న నిరంతర ప్రయత్నాలను ఇరాన్ దౌత్యవేత్త ప్రత్యేకంగా అభినందించారు.
ఇరాన్ నియంత్రణలోనే హర్మూజ్
హర్మూజ్ జలసంధిపై అమెరికాకు పూర్తి నియంత్రణ ఉందంటూ డొనాల్డ్ ట్రంప్ చేసిన ప్రకటనను కూడా జనరల్ సైద్ రజా మొసయెబ్ మొతగ్ తీవ్రంగా ఖండించారు. ఈ వ్యూహాత్మక జలమార్గం పూర్తిగా ఇరాన్ నియంత్రణలోనే ఉందని స్పష్టం చేశారు. అమెరికా తన వాగ్దానాలను నెరవేర్చి, ఇరాన్ షరతులను అంగీకరిస్తేనే జలసంధిని మళ్లీ తెరిచే అవకాశం ఉంటుందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
హార్ముజ్ జలసంధి తమ కంట్రోల్ లో ఉందని, ఇరాన్ నావిక, క్షిపణి బలగాలను అమెరికా ధ్వంసం చేసిందంటూ ట్రంప్ చేసిన ప్రకటనలు పూర్తిగా అవాస్తవమని మొతగ్ పేర్కొన్నారు. ఈ జలమార్గానికి సంబంధించి భవిష్యత్తులో తీసుకునే ఏ నిర్ణయమైనా ఇరాన్తో పాటు పెర్షియన్ గల్ఫ్, ఒమన్ గల్ఫ్ తీర ప్రాంత దేశాల భద్రతకు భంగం కలగకుండా ఉండాలని ఆయన నొక్కిచెప్పారు. ఇరాన్ భూభాగానికి గానీ, దక్షిణ తీర దేశాలకు గానీ ఎలాంటి హాని జరగకూడదని స్పష్టం చేశారు. 14 అంశాలతో కూడిన అవగాహనా ఒప్పందం కింద ఇరాన్ పెట్టిన షరతులు పూర్తిగా నెరవేరిప్పుడే హార్ముజ్ జలసంధిని తిరిగి తెరుస్తామని మొతగ్ పునరుద్ఘాటించారు.
ట్రంప్, ఇరాన్ మధ్య డైలాగ్ వార్
హర్మూజ్ జలసంధిపై పట్టు కోసం అమెరికా, ఇరాన్ల మధ్య మాటల యుద్ధం రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది. హర్మూజ్ దిగ్బంధం ద్వారా జలసంధి పూర్తిగా తమ నియంత్రణలోనే ఉందని ట్రంప్ పునరుద్ఘాటించారు. ఈ వ్యూహాత్మక జలమార్గాన్ని అమెరికా భూభాగంగా కూడా ఆయన ప్రకటించారు. అయితే, అమెరికా వాదనలను ఇరాన్ తీవ్రంగా ఖండించింది. ఇరాన్ పార్లమెంట్ స్పీకర్ మొహమ్మద్ బఘర్ గలిబాఫ్ దీనిపై తీవ్రంగాస్పందించారు. 14 అంశాల అవగాహనా ఒప్పందం ప్రకారం అమెరికా తన హామీలను అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు.
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