'ఉగ్రవాదుల నేరాలను మానవత్వంపై నేరాలుగా గుర్తించాలి'- ఐరాసలో భారత్
ఉగ్రవాదులు చేసే నేరాలు, దాడుల తీవ్రతను బట్టి వాటిని మానవత్వంపై జరిగే నేరాల పరిధిలోకి తీసుకురావాలని భారత్ ఐక్యరాజ్యసమితిలో స్పష్టం చేసింది.
Published : October 13, 2026 at 9:23 PM IST|
Updated : October 13, 2026 at 10:16 PM IST
India On Terrorism On UN : ఉగ్రవాదులు చేసే నేరాలు, దారుణాలను మానవత్వంపై జరిగే నేరాల పరిధిలోకి తీసుకురావాలని భారత్ స్పష్టం చేసింది. ఉగ్రవాద దాడులు ప్రజలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతున్నాయని, వాటి తీవ్రతను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని సూచించింది. ఆ నేరాలు మానవత్వంపై నేరాలుగా పరిగణించేందుకు అవసరమైన స్థాయిలో ఉంటే, వాటిని ఆ పరిధిలో తగిన విధంగా చేర్చాలని పేర్కొంది. ఈ మేరకు ఐక్యరాజ్యసమితి (ఐరాస)లో జరిగిన సమావేశంలో భారత్ తన అభిప్రాయాలను వెల్లడించింది. ఐరాస సర్వసభ్య సమావేశంలోని ఆరో కమిటీ 81వ సమావేశంలో సోమవారం భారత్ తరఫున శాశ్వత ప్రతినిధి బృందం కౌన్సెలర్ ఆర్. మిథిలి మాట్లాడారు. మానవత్వంపై జరిగే నేరాల నివారణ, శిక్షకు సంబంధించి ఐక్యరాజ్యసమితి ఆధ్వర్యంలో అంతర్జాతీయ ఒప్పందం రూపొందించే అంశంపై జరిగిన చర్చలో భారత్ వైఖరిని వివరించారు.
మానవ విలువలను కాపాడాలి
అంతర్జాతీయ చట్టాల ప్రధాన లక్ష్యం ప్రపంచవ్యాప్తంగా మానవ విలువలను కాపాడటమేనని మిథిలి పేర్కొన్నారు. అంతర్జాతీయ చట్టాలను తీవ్రంగా ఉల్లంఘించడం ఐక్యరాజ్యసమితి ప్రాథమిక లక్ష్యాలకు విరుద్ధమని చెప్పారు. తీవ్రమైన మానవ హక్కుల ఉల్లంఘనలు, ప్రజలపై జరిగే దారుణాలకు బాధ్యులైన వారిపై చర్యలు తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యమని స్పష్టం చేశారు.
తమ దేశాల పరిధిలో జరిగిన నేరాలకు, తమ దేశ పౌరులు పాల్పడిన దారుణాలకు న్యాయం జరిగేలా చూడాల్సిన బాధ్యత ఆయా దేశాలపై ఉంటుందని భారత్ పేర్కొంది. జాతీయ చట్టాలకు అనుగుణంగా నేరాలపై విచారణ జరిపి, బాధ్యులకు శిక్ష పడేలా చూడాలని సూచించింది. మానవత్వంపై జరిగే నేరాలను అరికట్టడానికి, వాటికి పాల్పడిన వారికి శిక్ష విధించడానికి ఇప్పటికే అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పలు చట్టాలు, ఒప్పందాలు ఉన్నాయని భారత్ గుర్తు చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో కొత్తగా రూపొందించే అంతర్జాతీయ ఒప్పందం ప్రస్తుతం ఉన్న వ్యవస్థలకు తోడ్పడేలా ఉండాలని తెలిపింది. ఇప్పటికే ఉన్న చట్టాలు, విధానాలను మళ్లీ అదే విధంగా రూపొందించడం వల్ల ప్రయోజనం ఉండదని అభిప్రాయపడింది.
ఉగ్రవాద నేరాలపై ప్రత్యేక దృష్టి
ఉగ్రవాదులు చేసే నేరాలు, దారుణాలను మానవత్వంపై జరిగే నేరాల పరిధిలో తగిన విధంగా చేర్చాల్సిన అవసరం ఉందని భారత్ స్పష్టం చేసింది. ఉగ్రవాద చర్యల తీవ్రత, అవి ప్రజల జీవితాలపై చూపించే ప్రభావాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకోవాలని సూచించింది. అయితే, ఉగ్రవాదానికి సంబంధించిన ఇప్పటికే ఉన్న చట్టాలను కొత్త ఒప్పందంలో యథాతథంగా చేర్చడం సరైన విధానం కాదని పేర్కొంది. మానవత్వంపై జరిగే నేరాలకు సంబంధించి రూపొందిస్తున్న నిబంధనల మొత్తం ఉద్దేశానికి అనుగుణంగా ఈ అంశాన్ని పరిశీలించాలని తెలిపింది. కొత్త ఒప్పందం రూపకల్పనలో అన్ని అంశాలను సమగ్రంగా చర్చించిన తర్వాతే నిర్ణయాలు తీసుకోవాలని సూచించింది.
దేశాల అధికారాలకు ప్రాధాన్యం
మానవత్వంపై జరిగే నేరాల విషయంలో ఏ దేశం విచారణ చేపట్టాలి, ఎక్కడ చర్యలు తీసుకోవాలనే అంశానికి స్పష్టమైన నిబంధనలు ఉండాలని భారత్ పేర్కొంది. నేరం జరిగిన దేశానికి, నేరానికి పాల్పడిన వ్యక్తి జాతీయతకు సంబంధించిన అధికారాలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని సూచించింది. సాధారణంగా నేరం జరిగిన దేశం లేదా నేరానికి పాల్పడిన వ్యక్తి పౌరసత్వం ఉన్న దేశం విచారణ జరిపి, బాధ్యులకు శిక్ష విధించేందుకు మెరుగైన అవకాశాలు కలిగి ఉంటాయని మిథిలి చెప్పారు. అందువల్ల ఆయా దేశాల అధికారాలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని పేర్కొన్నారు.
అయితే, ఈ విషయంలో న్యాయం జరిగే అంశంతోపాటు నిందితుల హక్కులు, బాధితుల ప్రయోజనాలను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని స్పష్టం చేశారు. తమ దేశ భూభాగంలో జరిగిన నేరాలపై, తమ పౌరులు పాల్పడిన నేరాలపై జాతీయ న్యాయస్థానాల ద్వారా చర్యలు తీసుకునే అధికారం దేశాలకు ఉంటుందని వివరించారు. ఇది అంతర్జాతీయ చట్టాల్లోని ప్రాథమిక సూత్రాలకు అనుగుణంగా ఉంటుందని పేర్కొన్నారు.
దేశాల సామర్థ్యాలను పెంచాలి
మానవత్వంపై జరిగే నేరాలను నివారించడం, వాటిపై దర్యాప్తు చేయడం, నేరస్థులకు శిక్ష విధించడం వంటి అంశాల్లో దేశాల సామర్థ్యాలను మరింత పెంచాల్సిన అవసరం ఉందని భారత్ తెలిపింది. ఇందుకోసం అంతర్జాతీయ సహకారం, సాంకేతిక సాయం ఉపయోగపడాలని సూచించింది. అయితే, అంతర్జాతీయ సహకారం అనేది దేశాల్లో ఇప్పటికే ఉన్న వ్యవస్థలకు తోడ్పడేలా ఉండాలి తప్ప, వాటికి సమాంతరంగా మరో వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసేలా ఉండకూడదని స్పష్టం చేసింది. కొత్త అంతర్జాతీయ ఒప్పందం ఎలా ఉండాలి, దాని పరిధి ఎంతవరకు ఉండాలి, ఏ రూపంలో రూపొందించాలి అనే అంశాలను ముందుగానే నిర్ణయించకూడదని భారత్ అభిప్రాయపడింది. ముసాయిదాలోని అన్ని అంశాలపై సమగ్రంగా, అర్థవంతంగా చర్చించిన తర్వాతే తుది నిర్ణయానికి రావాలని సూచించింది.
ఇప్పటికే ఉన్న అంతర్జాతీయ ఒప్పందాల్లో భాగస్వాములు కాని దేశాలతోపాటు ఐరాస సభ్య దేశాలన్నింటి అభిప్రాయాలను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని తెలిపింది. ఇందుకోసం సన్నాహక కమిటీ సమావేశాల్లో పారదర్శకంగా, అందరికీ అవకాశం కల్పించే విధంగా చర్చలు జరగాలని భారత్ స్పష్టం చేసింది.
లద్దాఖ్లో 28 ప్రాంతాలకు పేర్లు- భారత్ నిర్ణయంపై చైనా అభ్యంతరం
సంపన్నుల పాలనకు ముగింపు పలకాలి- మస్క్పై బెర్నీ శాండర్స్ విమర్శలు