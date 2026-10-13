ఉగ్రవాద చర్యలను 'మానవాళికి వ్యతిరేకంగా జరిగిన నేరాలు'గా గుర్తించాలి: భారత్
India On Terrorist Acts : ఐక్యరాజ్యసమితిలో, ఒక నిర్దిష్ట స్థాయిని దాటిన ఉగ్రవాద చర్యలను మానవాళికి వ్యతిరేకంగా జరిగిన నేరాలుగా పరిగణించాలని భారత్ పిలుపునిచ్చింది.
Published : October 13, 2026 at 11:05 AM IST
India On Terrorist Acts : ఒక నిర్దిష్ట స్థాయిని దాటే ఉగ్రవాద చర్యలను ఐక్యరాజ్యసమితి 'మానవాళికి వ్యతిరేకంగా జరిగిన నేరాలు' అనే చట్ట పరిధిలోకి తీసుకురావాలని భారతదేశం పిలుపునిచ్చింది. అదే సమయంలో ఇలాంటి ఉగ్రవాద చర్యలను, నేరాలను నిరోధించడం, దర్యాప్తు చేయడం, నిందితులను శిక్షించడం అనేవి ప్రాథమికంగా ఆయా దేశాల జాతీయ చట్టాలు, న్యాయవ్యవస్థల బాధ్యత అని పేర్కొంది. ఐరాసలో భారత పర్మినెంట్ మిషన్ కౌన్సిలర్ (లీగల్ అడ్వైజర్) ఆర్. మైథిలి సోమవారం ఈ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
యూఎన్ జనరల్ అసెంబ్లీ 81వ సెషన్, ఆరో కమిటీ సమావేశంలో "మానవాళికి వ్యతిరేకంగా జరిగే నేరాల నివారణ, శిక్షలపై ఐరాస సర్వ సభ్య ప్రతినిధుల సమావేశం" అనే అంశంపై ఆర్.మైథిలి ప్రసగిస్తూ ఈ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఐరాసలో భారత శాశ్వత మిషన్ తన అధికారిక ఎక్స్ ఖాతాలో పోస్టు చేసినదాని ప్రకారం, నిర్దిష్ట స్థాయిని దాటిన ఉగ్రవాద చర్చలను మానవాళికి వ్యతిరేకంగా జరిగే నేరాల చట్రంలో చేర్చాల్సిన అవసరాన్ని భారత్ బలంగా వినిపించింది.
సార్వభౌమత్వానికే ప్రధాన్యత!
ఉగ్రవాద చర్యలను, నేరాలను అరికట్టడం, విచారణ చేయడం కోసం ఆయా దేశాల ప్రాథమిక బాధ్యత అని భారతదేశం స్పష్టం చేసింది. అదే సమయంలో ఇతర దేశాల అంతర్గత వ్యవహారాల్లో జోక్యం చేసుకోకూడదనే ప్రాథమిక సూత్రానికి గౌరవం ఇవ్వాలని తేల్చిచెప్పింది. అంతేకాదు ఇలాంటి నేరాలను అరికట్టేందుకు ఆయా దేశాల జాతీయ, ప్రాంతీయ చట్టాలు, న్యాయస్థానాలకే అగ్రతాంబూలం ఇవ్వాలని భారత్ నొక్కి చెప్పింది. మానవాళికి వ్యతిరేకంగా జరిగే నేరాలపై తీసుకువచ్చే ఏ నూతన అంతర్జాతీయ ఒప్పందమైనా, ప్రస్తుతం ఉన్న అంతర్జాతీయ చట్టాలకు అదనపు బలాన్ని ఇవ్వాలే తప్ప, వాటి విధులను మళ్లీ పునరావృతం చేసేలా ఉండకూడదని స్పష్టం చేసింది. ఇప్పటికే ఉన్న అంతర్జాతీయ నిబంధనలను యథాతథంగా కొత్త ఒప్పందంలోకి మార్చడాన్ని భారత్ వ్యతిరేకించింది. ఉగ్రవాద చర్యలు, నేరాల నివారణ చట్టాలను రూపొందించడం కోసం, ప్రపంచ దేశాలన్నీ అంగీకరించే సూత్రాలను అందులో పొందుపరచాలని భారత్ పేర్కొంది. ఇందుకోసం పారదర్శకంగా, అందరినీ కలుపుకుపోయే చర్చలు జరగాలని స్పష్టం చేసింది.
భారత్ 'జీరో టాలరెన్స్'
ఐరాసలో భారత్ అనుసరిస్తున్న ఈ వైఖరి, గత 12 ఏళ్లుగా మన దేశంలో ఉద్కవాదం పట్ల అనుసరిస్తున్న జీరో టాలరెన్స్ విధానానికి అద్దంపడుతోంది. ఉగ్రవాద నిర్మూలన కోసం భారత్ ఇప్పటికే తన చట్టాలను బలోపేతం చేసింది. సంస్థాగత సంస్కరణలు తీసుకొచ్చింది. నిఘా వర్గాలను అనుసంధానించింది. దీని వల్ల కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల భద్రతా సంస్థల మధ్య సమన్వయం గణనీయంగా పెరిగింది.
భారత్ ప్రధానంగా సరిహద్దు ఉగ్రవాదంపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంది ఉగ్రవాదులకు, సంస్థలకు నిధులు అందకుండా, వాటి నెట్వర్క్లను ధ్వంసం చేసింది. పోలీసు, భద్రతా దళాలను ఆధునికీకరించింది. ఈ విధంగా భారత్ తన జాతీయ భద్రతను మరింత పటిష్టం చేసుకుంది. సైబక్ సెక్యూరిటీ సామర్థ్యాలను పెంచుకోవడం ద్వారా డిజిటల్ రూపంలో పొంచి ఉన్న డిజిటల్ ముప్పులను సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొనేందుకు సర్వసన్నద్ధంగా ఉంది. ఈ నిరంతర ప్రయత్నాల వల్ల, దేశ అంతర్గత భద్రతా వ్యవస్థలో సానుకూల మార్పులు వచ్చాయి. ఉగ్రవాద ఘటనలు తగ్గడమే కాకుండా, పౌరుల, భద్రతా సిబ్బంది ప్రాణనష్టం బాగా తగ్గింది. ఇది దేశాభివృద్ధికి దోహదం చేస్తోంది.
పాక్కు స్ట్రాంగ్ కౌంటర్
ఇంతకు ముందు, మైనారిటీల హక్కుల విషయంలో భారత్పై పాక్ చేసిన ఆరోపణలను ఐరాస వేదికగా భారత్ తీవ్రంగా ఖండించింది. తమ దేశంలోని మైనారిటీల హక్కులు, పత్రికా స్వేచ్ఛకు సంబంధించిన దారుణ పరిస్థితుల నుంచి దృష్టి మళ్లించడానికే భారత్పై పాకిస్థాన్ ఆరోపణలు చేస్తోందని విమర్శించింది. పాకిస్థాన్లో సైన్యమే పాలన చేస్తోందని, సైన్యం చేతిలోనే చట్టం ఉందని పేర్కొంది.
'సైన్యానిదే పాలన- సైన్యమే చట్టం'- మైనారిటీల హక్కులపై పాక్కు ఐరాస వేదికగా భారత్ కౌంటర్