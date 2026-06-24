'జమ్ముకశ్మీర్ పూర్తిగా మా అంతర్గత వ్యవహారమే'- ఐరాసలో పాక్కు భారత్ గట్టి కౌంటర్
ఐరాస వేదికపై పాక్ వ్యాఖ్యలను తిప్పికొట్టిన భారత్- జమ్ముకశ్మీర్ అంశాన్ని రాజకీయ రంగు పులమేందుకు పాకిస్థాన్ ప్రయత్నిస్తోందని విమర్శ- కశ్మీర్ భారత్ అంతర్గత వ్యవహారమేనని మరోసారి స్పష్టం చేసిన భారత ప్రతినిధి
Published : June 24, 2026 at 11:18 AM IST
India Slams Pakistan At UN : ఐక్యరాజ్యసమితి భద్రతామండలి (యూఎన్ఎస్సీ)లో జమ్ముకశ్మీర్ అంశంపై పాకిస్థాన్ చేసిన వ్యాఖ్యలకు భారత్ గట్టి సమాధానం ఇచ్చింది. జమ్ముకశ్మీర్ కేంద్ర పాలిత ప్రాంతం పూర్తిగా భారతదేశ అంతర్గత వ్యవహారమని, ఈ విషయంలో ఎలాంటి సందేహానికీ తావులేదని ఐక్యరాజ్యసమితిలో భారత శాశ్వత ప్రతినిధి హరీశ్ పర్వతనేని స్పష్టం చేశారు. యూఎన్ఎస్సీ ఐరియా-ఫార్ములా సమావేశంలో పాకిస్థాన్ ప్రతినిధి చేసిన వ్యాఖ్యలను ఆయన తీవ్రంగా ఖండించారు.
జమ్ముకశ్మీర్ అంశంపై భారత్ ఎప్పటినుంచో ఒకే విధమైన వైఖరిని పాటిస్తోందని హరీశ్ పర్వతనేని అన్నారు. జమ్ముకశ్మీర్ ఎప్పటికీ భారత్ అంతర్గత అంశమేనని పునరుద్ఘాటించారు. గతంలో ఎలా ఉందో, ప్రస్తుతం కూడా అలాగే ఉందని, భవిష్యత్తులోనూ అదే కొనసాగుతుందని స్పష్టం చేశారు. సమావేశానికి సహ-అధ్యక్షత వహిస్తున్న దేశం తటస్థంగా వ్యవహరించాల్సిన బాధ్యత ఉన్నప్పటికీ, ఈ వేదికను రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగించుకోవడానికి ప్రయత్నించడం ఆశ్చర్యకరమని హరీశ్ పర్వతనేని వ్యాఖ్యానించారు. పాకిస్థాన్ ప్రతినిధి చేసిన వ్యాఖ్యలు పూర్తిగా రాజకీయ ప్రేరేపితమైనవని ఆయన విమర్శించారు.
Delivered India’s statement at the Arria formula meeting on “Bridging the implementation gap: UNSC resolutions and Maintenance of International Peace and Security”.— Parvathaneni Harish (@AmbHarishP) June 23, 2026
Highlighted the distinct nature of Chapter VI and Chapter VII of the UN charter in their applicability.
Chapter… pic.twitter.com/R90Jid5kSG