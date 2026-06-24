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'జమ్ముకశ్మీర్‌ పూర్తిగా మా అంతర్గత వ్యవహారమే'- ఐరాసలో పాక్‌కు భారత్‌ గట్టి కౌంటర్‌

ఐరాస వేదికపై పాక్‌ వ్యాఖ్యలను తిప్పికొట్టిన భారత్‌- జమ్ముకశ్మీర్ అంశాన్ని రాజకీయ రంగు పులమేందుకు పాకిస్థాన్ ప్రయత్నిస్తోందని విమర్శ- కశ్మీర్ భారత్ అంతర్గత వ్యవహారమేనని మరోసారి స్పష్టం చేసిన భారత ప్రతినిధి

India Slams Pakistan At UN
India's Permanent Representative to the UN, Parvathaneni Harish (@IndiaUNNewYork)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 24, 2026 at 11:18 AM IST

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India Slams Pakistan At UN : ఐక్యరాజ్యసమితి భద్రతామండలి (యూఎన్‌ఎస్‌సీ)లో జమ్ముకశ్మీర్‌ అంశంపై పాకిస్థాన్ చేసిన వ్యాఖ్యలకు భారత్ గట్టి సమాధానం ఇచ్చింది. జమ్ముకశ్మీర్‌ కేంద్ర పాలిత ప్రాంతం పూర్తిగా భారతదేశ అంతర్గత వ్యవహారమని, ఈ విషయంలో ఎలాంటి సందేహానికీ తావులేదని ఐక్యరాజ్యసమితిలో భారత శాశ్వత ప్రతినిధి హరీశ్‌ పర్వతనేని స్పష్టం చేశారు. యూఎన్‌ఎస్‌సీ ఐరియా-ఫార్ములా సమావేశంలో పాకిస్థాన్‌ ప్రతినిధి చేసిన వ్యాఖ్యలను ఆయన తీవ్రంగా ఖండించారు.

జమ్ముకశ్మీర్‌ అంశంపై భారత్‌ ఎప్పటినుంచో ఒకే విధమైన వైఖరిని పాటిస్తోందని హరీశ్‌ పర్వతనేని అన్నారు. జమ్ముకశ్మీర్​ ఎప్పటికీ భారత్​ అంతర్గత అంశమేనని పునరుద్ఘాటించారు. గతంలో ఎలా ఉందో, ప్రస్తుతం కూడా అలాగే ఉందని, భవిష్యత్తులోనూ అదే కొనసాగుతుందని స్పష్టం చేశారు. సమావేశానికి సహ-అధ్యక్షత వహిస్తున్న దేశం తటస్థంగా వ్యవహరించాల్సిన బాధ్యత ఉన్నప్పటికీ, ఈ వేదికను రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగించుకోవడానికి ప్రయత్నించడం ఆశ్చర్యకరమని హరీశ్‌ పర్వతనేని వ్యాఖ్యానించారు. పాకిస్థాన్‌ ప్రతినిధి చేసిన వ్యాఖ్యలు పూర్తిగా రాజకీయ ప్రేరేపితమైనవని ఆయన విమర్శించారు.

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INDIA SLAMS PAKISTAN AT UN
INDIA SLAMS PAKISTAN AT UN

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