హర్మూజ్లో వాణిజ్య నౌకపై దాడి- 11 మంది భారతీయులకు గాయాలు- ఖండించిన విదేశాంగశాఖ
హర్మూజ్ జలసంధిలో వాణిజ్య నౌకపై దాడి- పనామా జెండాతో వెళ్తున్న ఎమ్టీ ఆన్ పీస్ నౌకపై ప్రొజెక్టైల్ దాడి- 11 మంది భారతీయ నావికులకు తీవ్ర గాయాలు
Published : October 6, 2026 at 5:03 PM IST
Ship Attack In Hormuz Indians : హర్మూజ్ జలసంధిలో మళ్లీ ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. జలసంధిలో ప్రయాణిస్తున్న ఓ వాణిజ్య నౌకపై క్షిపణి దాడి జరిగింది. ఈ ఘటనలో 11 మంది భారతీయ నావికులతో సహా మొత్తం 12 మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ఈ దాడిని భారత విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ తీవ్రంగా ఖండించింది. అంతర్జాతీయ జలాల్లో వాణిజ్య నౌకలు, నావికులపై దాడులను తక్షణమే నిలిపివేయాలని డిమాండ్ చేసింది. ఈ మేరకు ఎక్స్లో పోస్ట్ చేసింది.
మంగళవారం హర్మూజ్లో పనామా జెండాతో ప్రయాణిస్తున్న ఎంటీ ఆన్ పీస్ (IMO 9893804) అనే నౌకపై క్షిపణి దాడి జరిగింది. దాడి జరిగిన సమయంలో నౌకలో మొత్తం 19 మంది సిబ్బంది ఉన్నారని విదేశాంగ శాఖ తెలిపింది. వీరిలో 17 మంది భారతీయులేనని పేర్కొంది. ఘటనలో 12 మంది గాయపడగా 11 మంది భారతీయ నావికులు చెప్పింది. గాయపడిన వారిని ఒమన్ అధికారుల సహకారంతో సురక్షితంగా తరలించి ఖసబ్లో వైద్య చికిత్స అందిస్తున్నట్లు విదేశాంగ శాఖ వెల్లడించింది. క్షతగాత్రులను సకాలంలో స్పందించి సహాయం అందించిన ఒమన్ ప్రభుత్వానికి భారత విదేశాంగ శాఖ ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలిపింది.
'వెంటనే దాడులు ఆపాలి'
మరోవైపు వాణిజ్య నౌకలపై జరుగుతున్న వరుస దాడులపై కూడా విదేశాంగ శాఖ తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. పౌర మౌలిక సదుపాయాలు, వాణిజ్య నౌకలు, నావికులను లక్ష్యంగా చేసుకోవడం తక్షణమే నిలిపివేయాలని స్పష్టం చేసింది. అలాగే ఆ ప్రాంతంలో శాంతి, స్థిరత్వాన్ని పునరుద్ధిరించేందుకు దాడులకు ముగింపు పలకాలని పిలుపునిచ్చింది. అంతర్జాతీయ జలమార్గాల్లో నౌకాయానం, వాణిజ్యం ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా కొనసాగేందుకు అవసరమైన పరిస్థితులను వీలైనంత త్వరగా పునరుద్ధిరించాలని పేర్కొంది. సముద్ర మార్గాల్లో భద్రత తమకు అత్యంత ముఖ్యమైన అంశమని స్పష్టం చేసింది.
MEA Spokesperson Randhir Jaiswal (@MEAIndia) posts, "Statement on the attack on a commercial vessel MT On Peace, off the coast of Oman." https://t.co/0HRD7dajxl— Press Trust of India (@PTI_News) October 6, 2026
మరో నౌకను వెనక్కి మళ్లించిన ఐఆర్జీసీ
ఇదే సమయంలో హర్మూజ్ జలసంధిలో మరో వాణిజ్య నౌకను ఇరాన్ ఇస్లామిక్ రివల్యూషనరీ గార్డ్ కార్ప్స్ (ఐఆర్జీసీ) హెచ్చరించినట్లు యునైటెడ్ కింగ్డమ్ మారిటైమ్ ట్రేడ్ ఆపరేషన్స్ (యూకేఎంటీఓ) వెల్లడించింది. సోమవారం ఉదయం సుమారు 08:27 యూటీసీ సమయంలో ఈ ఘటన జరిగినట్లు తెలిపింది. ఒమన్లోని ఖసబ్కు ఉత్తరంగా దాదాపు 11 నాటికల్ మైళ్ల దూరంలో నౌక హర్మూజ్ జలసంధి గుండా ప్రయాణిస్తోంది. ఆ సమయంలో ఐఆర్జీసీ దళాలు నౌకను రేడియో ద్వారా హెచ్చరించి, తమ ఆదేశాలను పాటించకపోతే లక్ష్యంగా చేసుకుంటామని హెచ్చరించినట్లు తెలిపింది. దీంతో నౌక కెప్టెన్ ఆదేశాలను పాటించి తన ప్రయాణ దిశను మార్చుకున్నట్లు పేర్కొంది. ఈ ఘటనపై ప్రస్తుతం దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది. హర్మూజ్ ప్రాంతం గుండా ప్రయాణించే అన్ని నౌకలు అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉండాలని, అనుమానాస్పద కదలికలు కనిపిస్తే వెంటనే అధికారులకు సమాచారం ఇవ్వాలని సూచించింది.
యూఎన్లోనూ ఆందోళన వ్యక్తం చేసిన జైశంకర్
ఇటీవల ఐక్యరాజ్యసమితి 81వ సర్వసభ్య సమావేశంలో ప్రసంగించిన విదేశాంగ మంత్రి ఎస్ జైశంకర్ కూడా వాణిజ్య నౌకలు, నావికుల భద్రతపై ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. గల్ఫ్ ప్రాంతంతో పాటు ఎర్ర సముద్రం నుంచి నల్ల సముద్రం వరకు వాణిజ్య నౌకలు, నావికులపై దాడులు జరుగుతున్నాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ ఘటనల్లో భారతీయ నావికులతో పాటు ఇతర దేశాలకు చెందిన వారు కూడా ప్రాణాలు కోల్పోయారని, ఇలాంటి పరిణామాలు ఏమాత్రం ఆమోదయోగ్యం కాదని స్పష్టం చేశారు. వాణిజ్య నౌకల రక్షణ కోసం లైబీరియా సహా 23 భాగస్వామ్య దేశాలతో కలిసి భారత్ అంతర్జాతీయ కూటమిలో భాగస్వామిగా ఉన్నట్లు జైశంకర్ తెలిపారు. సముద్ర మార్గాల్లో నౌకలు, నావికుల భద్రతకు ఎలాంటి ముప్పు లేకుండా చూడాల్సిన బాధ్యత అన్ని దేశాలపైనా ఉందన్నారు.
ఫ్లైదుబాయ్ విమానాన్ని కూల్చేసేందుకు సిద్ధమైన ఇజ్రాయెల్- రంగంలోకి ఫైటర్ జెట్స్!
నల్ల సముద్రంలో వాణిజ్య నౌకపై దాడి- ముగ్గురు భారతీయులు సేఫ్- ఇద్దరు విదేశీయులు మృతి