'9/11 మాస్టర్ మైండ్స్కు ఆశ్రయమిచ్చిన వారే- లష్కరే, జైషేలను కాపాడుతున్నారు': ఉగ్రవాదంపై ఐరాసలో భారత్ ఫైర్
ఉగ్రవాదంపై ఐక్యరాజ్యసమితిలో భారత్ కీలక కామెంట్స్- ఉగ్రవాదానికి ఆశ్రయం కల్పిస్తున్న వాతావరణాన్ని అంతం చేయాలని పిలుపు
Published : September 17, 2026 at 7:15 AM IST
India On Terror Networks At UN : అఫ్గానిస్థాన్లో ప్రస్తుత సంక్షోభం, ప్రాంతీయ భద్రతా సవాళ్లపై ఐక్యరాజ్యసమితి భద్రతా మండలిలో భారత్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. ఎలాంటి భద్రత, గౌరవం లేకుండా మిలియన్ల కొద్దీ అఫ్గాన్లను బలవంతంగా వెనక్కి పంపడాన్ని ఐరాసలో భారత శాశ్వత ప్రతినిధి, రాయబారి పార్వతనేని హరీశ్ తీవ్రంగా తప్పుబట్టారు. అదే సమయంలో, సరిహద్దు ఉగ్రవాద నెట్వర్క్లకు, ముఖ్యంగా లష్కరే తోయిబా, జైషే మహమ్మద్ లాంటి ఉగ్ర సంస్థలకు అండగా నిలుస్తున్న ‘అనుకూల వాతావరణాన్ని’ అంతం చేయాల్సిన అవసరం ఉందని పిలుపునిచ్చారు.
9/11 ఉగ్రదాడి చేసిన వారు అడవుల్లో లేరు: హరీశ్
9/11 ఉగ్రదాడికి 25 ఏళ్లు పూర్తైన సందర్భంగా హరీశ్ ఈ అంశంపై మాట్లాడారు. ఈ దాడి చేసిన అల్-ఖైదా అగ్రనేతలు ఎవరూ మారుమూల అడవులలోనో, కొండ గుహల్లోనో తలదాచుకోలేదని భారత్ స్పష్టం చేసింది. ఈ ప్లాన్కు నిధులు సమకూర్చిన లాడెన్ సరిహద్దుల్లోని అడవుల్లో కాకుండా, అత్యంత భద్రత గల ఒక మిలటరీ సంచార సముదాయంలో ఉన్నాడని, ఆపరేషన్ నెప్ట్యూన్ స్పియర్ ద్వారా అతనిని అక్కడే మట్టుపెట్టిన విషయాన్ని ఆయన గుర్తు చేశారు. ఈ ఆపరేషన్ ప్రధాన సూత్రధారి ఖైద్ షేక్ మొహమ్మద్ సాధారణ నివాస గృహంలో, హైజాకర్ల సెల్ను సమన్వయం చేసిన రమ్జీ బిన్అల్షిబ్ ఒక పట్టణ కేంద్రంలో ఆశ్రయం పొందినట్లు స్పష్టం చేశారు. ఈ ఉదంతాలను బట్టి ఉగ్రవాదులు ఎప్పుడూ అజ్ఞాతంలో లేరని, వారికి కొందరు కావాలనే రక్షణ కల్పించారని పార్వతనేని హరీశ్ విమర్శలు గుప్పించారు.
#WATCH | At the UN Security Council Quarterly Meeting on the Situation in Afghanistan, Permanent Representative of India to the UN in New York, Ambassador Parvathaneni Harish, says, "We reiterate our deep concern about the humanitarian plight of the Afghan returnees... A forcible… pic.twitter.com/hAcqw0Ds6T— ANI (@ANI) September 16, 2026
లష్కరే, జైషే సంస్థలను అణచివేయాల్సిందే
9/11 సూత్రధారులకు ఏ వాతావరణమైతే ఆశ్రయం కల్పించిందో, అదే నేడు లష్కరే తోయిబా, జైషే మహమ్మద్ (లాంటి ఉగ్రవాద సంస్థలకు, వాటి అనుబంధ నెట్వర్క్లకు రక్షణ కల్పిస్తోందని హరీశ్ పేర్కొన్నారు. ఈ ఉగ్ర సంస్థలు ఐరాస ఆంక్షల నుంచి తప్పించుకోవడానికి వేర్వేరు పేర్లతో కొత్త రూపాలు దాల్చుతున్నాయని, వాటి నాయకత్వానికి, శిక్షణా శిబిరాలకు ఎలాంటి శిక్ష పడకుండా కొందరు తెరవెనుక కాపాడుతున్నారని దుయ్యబట్టారు. ఉగ్రవాదానికి ఊతమిచ్చే ఇలాంటి ఆశ్రయాలను అంతర్జాతీయ సమాజం సంయుక్తంగా అణచివేయాలని, లేకపోతే అమాయక పౌరులు ప్రాణాలు కోల్పోయే ప్రమాదం కొనసాగుతుందని హరీశ్ హెచ్చరించారు.
అఫ్గానిస్థాన్ దుస్థితిపై
అఫ్గానిస్థాన్ నుంచి స్వదేశానికి వెళ్తున్న ప్రజల దయనీయ పరిస్థితిని పార్వతనేని హరీశ్ సభ దృష్టికి తెచ్చారు. 2025లో సుమారు 2.9 మిలియన్ల మంది, 2026 ఆగస్టు 22 నాటికి మరో 1.15 మిలియన్ల మంది అఫ్గాన్లు బలవంతంగా స్వదేశానికి తిప్పి పంపినట్లు నివేదికలు చెబుతున్నాయని ఆయన ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ప్రపంచ దేశాల ద్వంద్వ వైఖరిని ఎత్తిచూపుతూ ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా 3 మిలియన్లకు పైగా ప్రజలను ఇలా బలవంతంగా పంపిస్తే పెద్ద ఎత్తున రాజకీయ ప్రకంపనలు, అత్యవసర మానవతా సాయం అందేవని, కానీ అఫ్గాన్ల విషయంలో అలాంటి స్పందన కరవు కావడం బాధాకరమని పేర్కొన్నారు. శరణార్థుల ప్రక్రియ ఎప్పుడూ స్వచ్ఛందంగా, సురక్షితంగా ఉండాలని కోరిన భారత్, ఐరాస ఏజెన్సీలతో కలిసి తాము నివాసాలు, ఆహారంతో పాటు కుటుంబ టెంట్లను అందజేస్తూ మానవతా సాయం అందిస్తున్నట్లు తెలిపారు.
9/11 దాడుల నేపథ్యం
సెప్టెంబర్ 11, 2001న 19 మంది అల్-ఖైదా ఉగ్రవాదులు నాలుగు వాణిజ్య విమానాలను హైజాక్ చేసి అమెరికాపై భీకర దాడికి పాల్పడ్డారు. న్యూయార్క్లోని వరల్డ్ ట్రేడ్ సెంటర్, వర్జీనియాలోని పెంటగాన్ను ఢీకొట్టడంతో పాటు మరో విమానం కూలిపోయింది. ఈ ఘటనలో 2,977 మంది అమాయకులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ దాడుల తర్వాతే ప్రపంచవ్యాప్తంగా అమెరికా ఉగ్రవాద వ్యతిరేక పోరాటాన్ని ఉధృతం చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో, ఉగ్రవాదానికి ఊతమిచ్చే దేశాల తీరు మారాలని, అంతర్జాతీయ సమాజం ఏకమై ఈ 'మృతకూపం' లాంటి ఉగ్రవాద ఆశ్రయాలను పూర్తిగా తొలగించాలని డిమాండ్ చేస్తోంది.
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