అణుఇంధనం నుంచి రక్షణ వరకు కీలక ఒప్పందాలు- భారత్-ఆస్ట్రేలియా ప్రధానుల ద్వైపాక్షిక చర్చలు
అణుఇంధన రంగంలో కీలక ఒప్పందంపై సంతకాలు చేసిన భారత్, ఆస్ట్రేలియా- భారత్కు యురేనియం సరఫరాకు మార్గం సుగమమవుతుందని ప్రధాని మోదీ వెల్లడి
Published : July 9, 2026 at 11:33 AM IST
India Australia Deal : ఆస్ట్రేలియా పర్యటనలో ఉన్న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, ఆ దేశ ప్రధాని ఆంథోనీ అల్బనీస్తో ద్వైపాక్షిక చర్చలు జరిపారు. అనంతరం సంయుక్త మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడిన మోదీ అణుఇంధనం, రక్షణ, కీలక ఖనిజాలు, ఇండో-పసిఫిక్ భద్రత తదితర రంగాల్లో కీలక ఒప్పందాలు కుదిరినట్లు ప్రకటించారు. అలాగే ఆస్ట్రేలియా- భారత్ భాగస్వామిని క్రికెట్తో పోల్చారు. మెల్బోర్న్ను ప్రపంచ క్రీడల రాజధానిగా అభివర్ణించారు. అక్కడ క్రీడల గురించి మాట్లాడకుండా ఉండటం అంటే క్రికెట్లో టాస్ గెలిచి మ్యాచ్ ప్రారంభించకపోవడంతో సమానమని చమత్కరించారు. భారత్-ఆస్ట్రేలియా సంబంధాల్లో క్రికెట్ ఒక దౌత్య భాషలా మారిందన్నారు. తమ సమావేశాల ఎజెండా వన్డే మ్యాచ్లా లక్ష్యసాధనతో ఉంటుందని, నిర్ణయాలు టీ20 మ్యాచ్లా వేగంగా ఉంటాయని, ఇరు దేశాల భాగస్వామ్యం టెస్ట్ మ్యాచ్లా దీర్ఘకాలికంగా, బలంగా కొనసాగుతుందని వ్యాఖ్యానించారు.