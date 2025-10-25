జమ్ముకశ్మీర్ ఎప్పటికీ మా దేశంలో భాగమే- POKలో చేష్టలను అంతం చేయాలి: ఐరాసలో భారత్
యూఎన్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ బహిరంగ చర్చలో భారత్ శాశ్వత ప్రతినిధి పర్వతనేని హరీశ్
Published : October 25, 2025 at 8:34 AM IST
India On Pakistan Today : జమ్మూకశ్మీర్ ఎప్పటికీ తమ దేశంలో భాగమని ఐక్యరాష్ట్ర సమితిలో భారత్ శాశ్వత ప్రతినిధి పర్వతనేని హరీశ్ పునరుద్ఘాటించారు. పాక్ ఆక్రమిత కశ్మీర్ ప్రాంతంలో జరుగుతున్న తీవ్రమైన మానవ హక్కుల ఉల్లంఘనలను అంతం చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. 80వ యూఎన్ దినోత్సవం సందర్భంగా శుక్రవారం (స్థానిక కాలమానం) జరిగిన యూఎన్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ బహిరంగ చర్చలో పాల్గొన్న ఆయన పలు వ్యాఖ్యలు చేశారు.
విడదీయరాని భాగం!
"పాకిస్థాన్ అక్రమంగా ఆక్రమించిన ప్రాంతాల్లో, ప్రజలు సైనిక ఆక్రమణ, క్రూరత్వం, వనరుల అక్రమ దోపిడీకి వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు చేస్తున్నారు. ఈ ప్రాంతాల్లో జరుగుతున్న మానవ హక్కుల ఉల్లంఘనలను పాకిస్థాన్ తక్షణం ఆపాలి" అని హరీశ్ గట్టిగా చెప్పారు. జమ్ముకశ్మీర్ ఎల్లప్పుడూ భారత్లో అంతర్భాగమని, విడదీయరాని భాగమని ఈ సందర్భంగా హరీశ్ పునరుద్ఘాటించారు.
#WATCH | PR of India to the UN, Parvathaneni Harish's complete address at the UNSC Open Debate on ‘The United Nations Organization: Looking into the Future’— ANI (@ANI) October 25, 2025
(Source: India at UN, NY/X) pic.twitter.com/67rUwFwtfz
పాక్కు అవి అర్థం కాని విషయాలు!
"జమ్ముకశ్మీర్ భారత్లో ఎప్పటికీ అంతర్భాగంగా ఉంటుంది. అక్కడి ప్రజలు భారత్ బలమైన ప్రజాస్వామ్య సంప్రదాయాలు, రాజ్యాంగ హక్కుల ప్రకారం తమ ప్రాథమిక హక్కులను వినియోగిస్తున్నారు. కానీ, ఈ భావనలు పాకిస్థాన్కు అర్థం కాని విషయాలు" అని ఆయన విమర్శించారు. పాకిస్థాన్లో ప్రజాస్వామ్య విలువలు, మానవ హక్కులు లేని పరిస్థితిని ఆయన ఈ సందర్భంగా ఎత్తి చూపారు.
వసుధైవ కుటుంబం: భారత్ దృక్పథం
భారత్ వసుధైవ కుటుంబం సిద్ధాంతాన్ని హరీశ్ ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేశారు. ప్రపంచాన్ని ఒక కుటుంబంగా చూసే ఈ దృక్పథం, న్యాయం, గౌరవం, అవకాశాలు, సంపదను అందరికీ అందించాలనే లక్ష్యంతో ఉంటుందని ఆయన తెలిపారు. "ఈ దృక్పథం మా ప్రపంచ దృష్టికోణానికి ఆధారం. అందుకే భారత్ ఎల్లప్పుడూ అన్ని సమాజాలు, ప్రజల కోసం న్యాయం, గౌరవం, అవకాశాలు, సంపద కోసం నిలబడుతుంది. అంతర్జాతీయ సహకారం, బహుపాక్షిక విధానాలపై భారత్ నమ్మకం ఉంచింది," అని ఆయన వివరించారు.
గ్లోబల్ సవాళ్లపై దృష్టి!
యూఎన్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ బహిరంగ చర్చలో, హరీశ్ యూఎన్ చారిత్రక సాఫల్యాలను గుర్తు చేశారు. రెండో ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత యూఎన్ స్థాపన ద్వారా అంతర్జాతీయ శాంతి, భద్రతలకు ఒక ఆశాకిరణంగా నిలిచిందని ఆయన అన్నారు. "యూఎన్ వలసవాద వ్యతిరేక ఉద్యమాలకు మద్దతు ఇచ్చింది, గ్లోబల్ సౌత్లో కొత్త దేశాల ఆవిర్భావానికి దోహదపడింది, ఆర్థిక వృద్ధి, సామాజిక అభివృద్ధి, సంపద కోసం లక్ష్యాలను నిర్దేశించింది. మహమ్మారులు, ఉగ్రవాద నిరోధం, వాతావరణ మార్పుల వంటి గ్లోబల్ సవాళ్లపై దృష్టి సారించింది" అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
అయితే, యూఎన్ ప్రస్తుత ప్రాముఖ్యం, చట్టబద్ధత, విశ్వసనీయత, సమర్థతపై ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయని హరీశ్ గుర్తు చేశారు. "ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద బహుపాక్షిక సంస్థగా యూఎన్ ఈ సవాళ్లను ఎదుర్కొంటోంది. ఇప్పుడు జరిగిన చర్చ ఈ సమయంలో చాలా ముఖ్యమైనది," అని ఆయన అన్నారు. 1945 అక్టోబర్ 24 1945న యూఎన్ చార్టర్ అమలులోకి వచ్చింది. సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్లోని ఐదు శాశ్వత సభ్య దేశాలతో సహా పలు దేశాలు చార్టర్ను ఆమోదించడంతో యూఎన్ అధికారికంగా ఆవిర్భవించింది.
'ఐక్యరాజ్యసమితిలో భారత్ది కీలక పాత్ర'- UN ప్రతినిధి స్టీఫెన్
'అఫ్గానిస్థాన్ ఉగ్రస్థావరంగా మారకుండా చూడాలి'- ప్రపంచ దేశాలకు భారత్ పిలుపు