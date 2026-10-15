'PoKలో హక్కుల ఉల్లంఘనలపై నివేదిక ఎప్పుడు?'- ఐరాసకు భారత్ సూటి ప్రశ్న
పీవోకేలో ప్రజల హక్కుల పరిస్థితిపై ఐరాస ఎప్పుడు నివేదిక విడుదల చేస్తుందని భారత్ ప్రశ్నించింది. అక్కడ జరిగిన హత్యలపై విచారణ, ఇంటర్నెట్ ఆంక్షల తొలగింపు వంటి అంశాలపై పాకిస్థాన్ను ప్రశ్నించాలని కోరింది.
Published : October 15, 2026 at 8:20 AM IST
India On PoK Human Rights : పాకిస్థాన్ ఆక్రమిత కశ్మీర్ (పీవోకే)లో మానవ హక్కుల పరిస్థితిపై భారత్ మరోసారి గళమెత్తింది. అక్కడి ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలపై పాకిస్థాన్ ప్రభుత్వం తీసుకున్న చర్యల గురించి ఐక్యరాజ్యసమితి మానవ హక్కుల విభాగం (OHCHR) ఎప్పుడు నివేదిక విడుదల చేస్తుందని ప్రశ్నించింది. అక్కడ జరిగిన హత్యలపై విచారణ, ఇంటర్నెట్ ఆంక్షల తొలగింపు, అరెస్టయిన నాయకులకు న్యాయ సహాయం వంటి అంశాలపై సమాధానం చెప్పాలని కోరింది.
ఐక్యరాజ్యసమితి సాధారణ సభలోని మూడో కమిటీ 81వ సమావేశంలో బుధవారం భారత్ ఆ అంశాలను ప్రస్తావించింది. ఐక్యరాజ్యసమితిలో భారత శాశ్వత మిషన్ తరఫున ఫస్ట్ సెక్రటరీ అనుజ్ స్వరూప్ ఆ ప్రకటన చేశారు. మానవ హక్కుల విభాగం గతంలోనే పీవోకే పరిస్థితిపై పలు ప్రకటనలు చేసిందని గుర్తు చేశారు. అక్కడి ప్రజల సమస్యల పరిష్కారానికి పాకిస్థాన్ ప్రభుత్వం తీసుకున్న చర్యలపై నివేదిక ఇవ్వాలని కోరారు.
'హత్యలపై విచారణ జరపాలి'
పీవోకేలో భద్రతా బలగాల చేతిలో జరిగిన హత్యలపై వెంటనే, సమగ్రంగా, నిష్పక్షపాతంగా విచారణ జరపాలని ఐరాస మానవ హక్కుల విభాగం గతంలో కోరిన విషయాన్ని అనుజ్ స్వరూప్ ప్రస్తావించారు. నిరసనల్లో పాల్గొన్నవారి మరణాలకు సంబంధించిన అంశాలను కూడా తీవ్రంగా పరిగణించాలని సూచించారు. జాయింట్ అవామీ యాక్షన్ కమిటీకి చెందిన నిర్బంధిత నాయకులకు న్యాయవాదులను కలిసే అవకాశం కల్పించాలని, వారి కుటుంబ సభ్యులతో మాట్లాడేందుకు అనుమతించాలని గతంలో ఐరాస మానవ హక్కుల విభాగం కోరింది. చట్ట ప్రకారం విచారణ జరిపి, న్యాయమైన తీర్పు వచ్చేలా చూడాలని కూడా సూచించింది.
అయితే, ఈ అంశాలపై పాకిస్థాన్ ప్రభుత్వం ఏం చర్యలు తీసుకుంది? వాటిపై నివేదికను ఎప్పుడు విడుదల చేస్తారు? అని భారత్ ప్రశ్నించింది. ప్రజల హక్కుల విషయంలో పాకిస్థాన్ తన దేశంలోని పరిస్థితులను కూడా పరిశీలించుకోవాలని సూచించింది. ఖైబర్ పఖ్తున్ఖ్వా ప్రాంతంతో పాటు పాకిస్థాన్ ఆక్రమణలో ఉన్న రావలకోట్లోనూ ప్రజలకు హక్కులు అందుతున్నాయా అనే విషయాన్ని ఆ దేశం ఆలోచించుకోవాలని అనుజ్ స్వరూప్ వ్యాఖ్యానించారు.
'ఇంటర్నెట్ ఆంక్షలు ఎత్తివేయాలి'
పీవోకేలో ఇంటర్నెట్ సేవలపై ఆంక్షలు విధించడంపైనా భారత్ ప్రస్తావించింది. ఆ ప్రాంతమంతటా ప్రజలకు ఇంటర్నెట్ అందుబాటులో ఉండేలా చూడాలని ఐరాస మానవ హక్కుల విభాగం గతంలో కోరింది. స్థానిక ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను పరిష్కరించేందుకు వారితో అర్థవంతమైన రాజకీయ చర్చలు జరపాలని కూడా సూచించింది. ఈ ఏడాది జులైలో పీవోకేలో ఉద్రిక్తతలు పెరిగిన సమయంలో ఐరాస మానవ హక్కుల విభాగం చీఫ్ వోల్కర్ టర్క్ శాంతి పాటించాలని పిలుపునిచ్చారు.
ఆ నెల చివర్లో జరగాల్సిన ప్రాంతీయ ఎన్నికలకు ముందు అక్కడ నిరసనలు పెరిగాయి. జూన్ నుంచి ఎన్నికలకు ముందు వరకు జరిగిన పరిణామాల్లో నిరసనకారులతో పాటు భద్రతా సిబ్బంది కూడా ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు వార్తలు వచ్చాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. జులై 27న జరగాల్సిన ఎన్నికల నేపథ్యంలో చోటుచేసుకున్న మరణాలపై వెంటనే, సమగ్రంగా, నిష్పక్షపాతంగా విచారణ జరపాలని వోల్కర్ టర్క్ కోరారు. ఇంటర్నెట్ సేవల నిలిపివేతపై కూడా ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. అయితే, ఈ అంశాలపై పాకిస్థాన్ తీసుకున్న చర్యల గురించి నివేదిక ఎప్పుడు వస్తుందన్నదే ఇప్పుడు భారత్ ప్రధాన ప్రశ్నగా నిలిచింది.
ఐరాస వైఖరిపై భారత్ అసంతృప్తి
మానవ హక్కుల విషయంలో ఐరాస మానవ హక్కుల విభాగం వ్యవహరిస్తున్న తీరుపై భారత్ అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసింది. కొన్ని అంశాలపైనే ఎక్కువగా స్పందిస్తూ, మరికొన్ని చోట్ల జరిగిన హింసపై మౌనంగా ఉంటోందని అనుజ్ స్వరూప్ విమర్శించారు. భారత్ పొరుగు దేశాల్లోనూ, పాశ్చాత్య దేశాల్లోనూ నిరసనలపై హింసాత్మక చర్యలు జరిగినప్పటికీ వాటిపై తగినంతగా స్పందించలేదని అన్నారు. ఇలాంటి వైఖరి వల్ల అంతర్జాతీయ సంస్థలపై నమ్మకం తగ్గుతుందని పేర్కొన్నారు. మానవ హక్కుల విషయంలో అందరికీ ఒకే విధమైన ప్రమాణాలు ఉండాలని స్పష్టం చేశారు.
మహాత్మా గాంధీ నాయకత్వంలో సాగిన భారత స్వాతంత్ర్య పోరాటం అహింస, సమానత్వం వంటి విలువలకు ప్రాధాన్యం ఇచ్చిందని అనుజ్ స్వరూప్ గుర్తు చేశారు. ఇవే విలువలు భారత రాజ్యాంగంలోనూ ప్రతిబింబించాయని చెప్పారు. దేశంలోని ప్రతి పౌరుడికి రాజ్యాంగం ప్రాథమిక హక్కులను కల్పిస్తోందని తెలిపారు. భారత్లో ప్రజలు తమ హక్కులను వినియోగించుకునే సమయంలో ప్రజా శాంతి, భద్రతకు సంబంధించిన నిబంధనలను పాటిస్తారని చెప్పారు. చట్టాన్ని అమలు చేసే అధికారులు నిబంధనలకు అనుగుణంగానే పనిచేస్తారని, ఎవరికైనా సమస్యలు ఎదురైతే న్యాయస్థానాలను ఆశ్రయించే అవకాశం ఉందని వివరించారు.
ఐక్యరాజ్యసమితి మానవ హక్కుల మండలిలో సభ్యదేశంగా భారత్ వివిధ అంశాలపై చర్చల్లో నిర్మాణాత్మకంగా పాల్గొంటోందని తెలిపారు. భవిష్యత్తులోనూ మానవ హక్కుల విభాగంతో కలిసి పనిచేస్తామని, అయితే ఈ విషయంలో పక్షపాతం, ద్వంద్వ ప్రమాణాలకు తావుండకూడదని స్పష్టం చేశారు. జమ్ముకశ్మీర్, లద్దాఖ్ ప్రాంతాల ప్రజలకు కూడా దేశంలోని ఇతర ప్రాంతాల ప్రజలతో సమానంగా భారత రాజ్యాంగం ప్రాథమిక హక్కులను కల్పిస్తోందని అనుజ్ స్వరూప్ పేర్కొన్నారు. ఈ ప్రాంతాలు భారత్లో అంతర్భాగాలని స్పష్టం చేశారు.
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