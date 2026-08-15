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కశ్మీర్ అంశంపై నార్వే-పాక్ చర్చలు- తీవ్రంగా స్పందించిన భారత్​

పాకిస్థాన్‌లో పర్యటించిన నార్వే విదేశాంగ మంత్రి బార్త్ ఐడ్- ఈ టూర్‌లో పాక్‌తో కశ్మీర్ అంశంపై చర్చలు- తీవ్రంగా స్పందించిన భారత్- పీఓకేలో ఆరాచకాలపై దృష్టి పెట్టాలని అంతర్జాతీయ సమాజాన్ని కోరిన ఇండియా

India On Pok Violence
నార్వే విదేశాంగ మంత్రితో పాకిస్థాన్ ఫీల్డ్ మార్షల్ (AFP)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 15, 2026 at 1:03 PM IST

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India On Pok Violence : కశ్మీర్ అంశంపై నార్వే-పాకిస్థాన్ చర్చలు జరగడంపై భారత్ తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేసింది. పాకిస్థాన్ ఆక్రమిత కశ్మీర్ (పీఏకే)లో జరుగుతున్న అరాచకాలపై అంతర్జాతీయ సమాజం దృష్టి సారించాలని భారత్ పిలుపునిచ్చింది. జమ్ముకశ్మీర్, లద్ధాఖ్ ప్రాంతాలు భారత్‌లో అంతర్భాగమని పేర్కొంది. అవి ఎప్పటికీ దేశంతో విడదీయలేని భూభాగాలని పునరుద్ఘాటించింది. ప్రస్తుతం అంతర్జాతీయ సమాజం ఆందోళన చెందాల్సిన విషయం ఏమిటంటే పాక్ చట్టవిరుద్ధంగా ఆక్రమించిన పీఓకేలో జరుగుతున్న అరాచకాలు, సరిహద్దు అవతల ఉగ్రవాద కార్యకలాపాల కోసం పీఓకేను వినియోగించడం గురించేనని స్పష్టం చేసింది. నార్వే, పాకిస్థాన్ మధ్య కశ్మీర్ అంశంపై చర్చలు జరగడంపై విలేకరులు అడిగిన ప్రశ్నకు భారత విదేశాంగ శాఖ ప్రతినిధి రణధీర్ జైస్వాల్ ఈ మేరకు స్పందించారు.

రెండు రోజుల పర్యటన
నార్వే విదేశాంగ మంత్రి బార్త్ ఐడ్ పాకిస్థాన్‌లో రెండు రోజుల పాటు (ఆగస్టు 13,14 తేదీల్లో) పర్యటించారు. కాగా, గత దశాబ్ద కాలంలో నార్వే విదేశాంగ మంత్రి పాకిస్థాన్‌లో పర్యటించడం ఇదే మొదటిసారి. రెండు రోజుల పర్యటనలో భాగంగా గురువారం ఇస్లామాబాద్‌లో పాకిస్థాన్ ఉప ప్రధాని, విదేశాంగ మంత్రి ఇషాక్ దార్‌తో సమావేశమయ్యారు. అలాగే పాక్ సైన్యాధిపతి అసిమ్ మునీర్‌తో సహా ఆ దేశంలోని పలువురు ప్రముఖులు, నేతలతో భేటీ అయ్యారు. అయితే ఇస్లామాబాద్‌లో ఇషాక్ దార్‌‌తో జరిగిన సమావేశంలో కశ్మీర్ వివాదం సహా పలు అంశాలపై ఇరువురు నేతలు చర్చించారు. అలాగే తుర్కియే, పాకిస్థాన్, సౌదీ అరేబియా మధ్య ఇటీవల కుదిరిన రక్షణ ఒప్పందం, ఇరాన్ వివాదంపై కూడా పాక్, నార్వే దేశాల విదేశాంగ మంత్రులు చర్చలు జరిపారు.

జమ్ముకశ్మీర్ నుంచి అఫ్గానిస్థాన్ వరకు ఉన్న ప్రాంతీయ అంశాలపై పాకిస్థాన్ ఉప ప్రధాని ఇషాక్ దార్‌తో చర్చించానని నార్వే విదేశాంగ మంత్రి బార్త్ ఐడ్ ఉమ్మడి విలేకరులు సమావేశంలో వెల్లడించారు. అలాగే అఫ్గాన్‌తో ఉన్న సవాలుతో కూడిన సంబంధాలు, తాలిబన్ల కార్యకలాపాల గురించి చర్చించానన్నారు. జమ్ముకశ్మీర్ అంశంపై పాకిస్థాన్ పక్షం వివరణ ఇచ్చిందని పేర్కొన్నారు. మరోవైపు, జమ్ముకశ్మీర్ వివాదంపై ఐడ్‌కు వివరించానని పాక్ ఉప ప్రధాని ఇషాక్ దార్‌ స్పష్టం చేశారు. అలాగే సింధూ జలాల ఒప్పందం గురించి కూడా మాట్లాడానని తెలిపారు.

నార్వేతో భారత్, పాక్‌కూ మంచి సంబంధాలు
నార్వే విదేశాంగ మంత్రి బార్త్ ఐడ్ రెండు రోజుల పాక్ పర్యటన ఇరు దేశాల మధ్య ఉన్నత స్థాయి సంబంధాలను మరింత బలోపేతం చేసేలా ఉందని పాకిస్థాన్ విదేశాంగ కార్యాలయం పేర్కొంది. ఒకప్పుడు అంతర్జాతీయ వివాదాలలో మధ్యవర్తిగా చురుకైన పాత్ర పోషించిన నార్వేకు, అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య శాంతి చర్చలకు మధ్యవర్తిత్వం వహించిన పాక్‌కు మధ్య ఇటీవల కాలంలో దౌత్య సంబంధాలు పెరిగాయి. అలా అని నార్వేతో భారత్‌కూ మంచి దౌత్య సంబంధాలు ఉన్నాయి. అయినప్పటికీ కశ్మీర్ అంశం గురించి నార్వే- పాకిస్థాన్‌‌లు చర్చలు జరపడంపై భారత్ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలైన జమ్ముకశ్మీర్, లద్ధాఖ్‌లు దేశంలో విడదీయలేని భూభాగాలని ఇండియా స్పష్టం చేసింది. పీఓకేలో జరుగుతున్న హింసపై ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. అక్కడ జరుగుతున్న ఆరాచకాలపై దృష్టి సారించాలని అంతర్జాతీయ సమాజానికి (పరోక్షంగా నార్వేకి) పిలుపునిచ్చింది.

'ఆ విషయం తీవ్ర అభ్యంతరకరం'
మరోవైపు, ఈ అంశంపై భారత మాజీ విదేశాంగ కార్యదర్శి కన్వల్ సిబల్ స్పందించారు. పాక్ విదేశాంగ మంత్రి ఇషాక్ దార్‌తో తాను చర్చించిన ప్రాంతీయ సమస్యగా జమ్ముకశ్మీర్‌ను నార్వే విదేశాంగ మంత్రి బార్త్ ఐడ్ ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించడంపై ఆయన తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. బార్త్ ఐడ్ జమ్ముకశ్మీర్‌ను ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించకుండా, కేవలం ప్రాంతీయ సమస్యలపై చర్చించినట్లు చెప్పి ఉంటే సరిపోయేదని అన్నారు. అలా చేస్తే ఎల్లప్పుడూ కశ్మీర్ సమస్యపై అంతర్జాతీయ దృష్టిని ఉంచాలని కోరుకునే పాకిస్థాన్‌కు సంతృప్తి కలిగేది కాదన్నారు.

పీఓకేలో హింస
కాగా, పాకిస్థాన్ ఆక్రమిత కశ్మీర్ గత కొన్ని రోజులుగా హింసతో అట్టుడుకుతోంది. పీఓకేలో అసెంబ్లీ ఎన్నికల సందర్భంగా హింస చెలరేగింది. ఈ క్రమంలో నిరసనకారులపై పాక్ హింసాత్మక చర్యలకు పాల్పడుతోందని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఈ నిరసనలకు నాయకత్వం వహించిన 'జాయింట్ అవామీ యాక్షన్ కమిటీ'ని ఉగ్రవాద వ్యతిరేక చట్టాల కింద జూన్‌లో పాక్ ప్రభుత్వం నిషేధించింది. అయినప్పటికీ నిరసనకారులు తగ్గట్లేదు.

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