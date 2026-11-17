భారత్, ఆసియాన్ దేశాలు కలిసి పనిచేయాలి- శాంతి, స్థిరత్వానికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి: మోదీ
India Asean Summit 2026 : భారత్, ఆసియాన్ దేశాలు పరస్పర సహకారంతో ముందుకు సాగాలని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పిలుపునిచ్చారు. పోటీ కంటే సహకారానికే ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని స్పష్టం చేశారు.
Published : November 17, 2026 at 12:16 PM IST
ప్రపంచంలో ప్రస్తుతం ఒకదాని తర్వాత మరొకటి సంక్షోభాలు ఎదురవుతున్నాయని, ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో దేశాల మధ్య పోటీ కంటే పరస్పర సహకారం ఎంతో అవసరమని భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అభిప్రాయపడ్డారు. శాంతి, స్థిరత్వం, స్పష్టమైన విధానాలతోనే భవిష్యత్తును నిర్మించుకోవాలని సూచించారు. భారత్, ఆసియాన్ దేశాలు ఈ దిశగా కలిసి పనిచేయాలని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పిలుపునిచ్చారు. ఫిలిప్పీన్స్ రాజధాని మనిలాలో జరిగిన 23వ భారత్-ఆసియాన్ సదస్సులో ఆయన మాట్లాడారు.
WATCH LIVE: PM Narendra Modi’s remarks at ASEAN-India summit in Philippines #pmmodi #philippines #aseansummit #india #narendramodi #live https://t.co/mbJ5Ahg8rE— ANI (@ANI) November 17, 2026
#WATCH | Manila, Philippines: Prime Minister Narendra Modi participates in the 23rd ASEAN-India Summit (Source: Host broadcaster via Reuters) https://t.co/jucGfOGD2E— ANI (@ANI) November 17, 2026