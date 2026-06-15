భారత్, స్లోవేకియా బంధాలకు కొత్త అధ్యాయం- సమగ్ర భాగస్వామ్యానికి శ్రీకారం- మోదీ, ఫికో ద్వైపాక్షిక భేటీ
భారత్, స్లోవేకియా సంబంధాలను కాంప్రెహెన్సివ్ పార్ట్నర్షిప్ స్థాయికి పెంచినట్లు ప్రధాని మోదీ వెల్లడి- ఎఫ్టీఏ అమలుకు కలిసి పనిచేస్తామని స్పష్టం- రక్షణ, డిజిటల్ టెక్నాలజీ, అంతరిక్ష రంగాల్లో సహకారానికి కొత్త ఒప్పందాలు
Published : June 15, 2026 at 3:53 PM IST
Modi Slovokia Visit : స్లోవేకియా పర్యటనలో భాగంగా ఆ దేశ ప్రధాని రాబర్ట్ ఫికోతో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ద్వైపాక్షిక చర్చలు జరిపారు. ఈ సందర్భంగా భారత్- స్లోవేకియా సంబంధాలను 'కాంప్రెహెన్సివ్ పార్ట్నర్షిప్' స్థాయికి తీసుకెళ్లాలని ఇరు దేశాలు నిర్ణయించినట్లు మోదీ ప్రకటించారు. ఈ భాగస్వామ్యం ఉమ్మడి విలువలు, ప్రాధాన్యతలు, భవిష్యత్ లక్ష్యాలకు ప్రతీకగా నిలుస్తుందన్నారు.
ఇండియా-యూరోపియన్ యూనియన్ స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం (ఎఫ్టీఏ) ఖరారులో స్లోవేకియా అందించిన సహకారానికి ప్రధాని ఫికోకు మోదీ ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఈ ఒప్పందాన్ని వీలైనంత త్వరగా అమలు చేయడానికి కలిసి పనిచేస్తామని చెప్పారు. దీంతో ఇరు దేశాల పరిశ్రమలు, స్టార్టప్లు, వ్యాపార వర్గాలకు ప్రయోజనం చేకూరుతుందని పేర్కొన్నారు.
ఆటోమొబైల్, రైల్వే, అధునాతన తయారీ, గ్రీన్ టెక్నాలజీ రంగాల్లో సహకారాన్ని మరింత విస్తరించేందుకు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నట్లు వెల్లడించారు. డిజిటల్ టెక్నాలజీపై కుదిరిన అవగాహన ఒప్పందం ద్వారా డిజిటల్ పబ్లిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రంగంలో కొత్త అవకాశాలు ఏర్పడతాయని తెలిపారు. స్లోవేకియా విశ్వవిద్యాలయంలో 'ఇండియా చైర్ ఆన్ ఏఐ' ఏర్పాటు చేయడం సంతోషకరమన్నారు.
అంతరిక్ష రంగంలో ఇరు దేశాల మధ్య సహకారానికి అపార అవకాశాలు ఉన్నాయని పేర్కొన్న మోదీ, భారత్ అంతరిక్ష రంగం వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతోందని, ఈ ప్రయాణంలో భాగస్వామ్యం కావాలని స్లోవేకియా కంపెనీలను ఆహ్వానించారు. పౌర అణుశక్తి రంగం కూడా ఇరు దేశాలకు ప్రాధాన్య అంశమని చెప్పారు. రక్షణ సహకారం ఇరు దేశాల మధ్య ఉన్న పరస్పర విశ్వాసానికి, వ్యూహాత్మక అవగాహనకు నిదర్శనమని ప్రధాని మోదీ అన్నారు. ఈ రంగంలో కుదిరిన లెటర్ ఆఫ్ ఇంటెంట్ ద్వారా ఉమ్మడి అభివృద్ధి, సంయుక్త ఉత్పత్తి, రక్షణ పరిశ్రమల మధ్య భాగస్వామ్యానికి కొత్త ఊపు లభిస్తుందని తెలిపారు.