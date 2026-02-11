ETV Bharat / international

భారత్, పాక్ సైనిక ఘర్షణ అణ్వస్త్ర యుద్ధంగా మారి ఉండేది- అప్పటికే 10 యుద్ధ విమానాలను కూల్చుకున్నారు: ట్రంప్

భారత్​, పాక్​ వార్​ను నేనే ఆపా- లేకుంటే అణు యుద్ధానికి దారితీసేది- మళ్లీ పాడిందే పాడిన డొనాల్డ్​ ట్రంప్

Donald Trump
Donald Trump (Associated Press)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 11, 2026 at 9:50 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Trump On India Pak War : గతేడాది జరిగిన భారత్, పాక్ సైనిక ఘర్షణ అణ్వస్త్ర యుద్ధంగా మారి ఉండేదని, దాన్ని తానే ఆపానని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ పునరుద్ఘాటించారు. నిజంగానే భారత్, పాక్ సైనిక ఘర్షణ న్యూక్లియర్ వార్‌కు దారితీసేదని, వాళ్లు 10 యుద్ధ విమానాలనూ కూల్చుకున్నారని ఆయన తెలిపారు. సుంకాల హెచ్చరిక ద్వారా ఆ సైనిక ఘర్షణను ఆపానని ట్రంప్ వెల్లడించారు. తాను ఇప్పటిదాకా 8 యుద్ధాలను ఆపానని, వాటిలో 6 యుద్ధాలను సుంకాలతోనే ఆపానన్నారు. ఒకవేళ యుద్ధాన్ని ఆపకుంటే, సుంకాలను విధిస్తాను అని ఆయా దేశాలను హెచ్చరించినట్లు అమెరికా అధ్యక్షుడు తెలిపారు. సైనిక ఘర్షణతో ప్రజలు చనిపోవడాన్ని చూడాలని తాను భావించడం లేదని స్పష్టం చేశానన్నారు. తాజాగా అమెరికాకు చెందిన ఓ మీడియా సంస్థకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ట్రంప్ ఈ వివరాలను వెల్లడించారు.

TAGGED:

TRUMP ON INDIA PAKISTAN NUCLEAR WAR
TRUMP ON OPERATION SINDOOR
INDIA PAKISTAN WAR 2025
INDIA PAKISTAN MILITARY CLASH
TRUMP ON INDIA PAK WAR

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.