భారత్-పాక్ 'అణు' వివరాల మార్పిడి- పాక్‌ జైళ్లలో ఎంతమంది భారతీయులున్నారంటే?

35ఏళ్ల సంప్రదాయాన్ని కొనసాగించిన దౌత్యవెత్తలు - 167 మంది భారతీయ మత్స్యకారులు, పౌరులను వెంటనే విడుదల చేయాలని భారత్ డిమాండ్

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 1, 2026 at 6:21 PM IST

India-Pakistan Exchange Nuclear Lists : భారత్‌, పాకిస్థాన్‌లు తమ దేశాల్లోని అణుస్థావరాల జాబితాను వరుసగా 35వ ఏడాది పంచుకున్నాయి. ఒక దేశం అణు కేంద్రాలపై మరొక దేశం దాడి చేయకూడదనే 1988 నాటి ఒప్పందంలో భాగంగా ఈమేరకు వివరాలు మార్పిడి చేసుకున్నాయి. గత ఏడాది సైనిక ఘర్షణలతో ఇరుదేశాల మధ్య సంబంధాలు తీవ్రంగా ప్రభావితమైనప్పటికీ ఈ ప్రక్రియ కొనసాగింది. దౌత్యమార్గాల ద్వారా ఇరుదేశాలు ఏకకాలంలో ఈ ప్రక్రియ పూర్తి చేశాయి.

అణు స్థావరాల విషయంలో 1988 డిసెంబర్ 31న భారత్, పాక్‌లు సంబంధిత ఒప్పందంపై సంతకం చేశాయి. 1992 జనవరి 1 నుంచి ఏటా అణు సమాచారాన్ని ఇచ్చిపుచ్చుకుంటున్నాయి. ఇదే క్రమంలో 2008 నాటి కాన్సులర్ యాక్సెస్ ఒప్పందం కింద తమ కస్టడీలో ఉన్న పౌర ఖైదీలు, మత్స్యకారుల వివరాలను సైతం రెండు దేశాలు పంచుకున్నాయి. ఈ విషయాన్ని భారత విదేశాంగశాఖ వెల్లడించింది. ఈ జాబితాల ప్రకారం పాకిస్థాన్‌ చెరలో భారతీయులు, భారతీయులుగా పరిగణిస్తున్నవారు 257 మంది ఉన్నారు. వారిలో 58 మంది పౌర ఖైదీలు కాగా మిగతా 199 మంది మత్స్యకారులు. భారత కస్టడీలో పాక్‌ జాతీయులు, పాక్ జాతీయులుగా పరిగణిస్తున్న వారు 424 మంది ఉన్నారు. అందులో 391 మంది పౌర ఖైదీలు కాగా 33 మంది జాలరులు ఉన్నారు.

