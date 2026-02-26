ETV Bharat / international

ప్రపంచానికి మేలుచేసే గొప్ప శక్తులుగా భారత్, ఇజ్రాయెల్‌ : ప్రధాని మోదీ

భారత్​-ఇజ్రాయెల్​ కలిసికట్టుగా పనిచేస్తున్నాయ్​- మా ద్వైపాక్షిక భాగస్వామ్య ఫలాలు ప్రపంచానికి అందుతాయ్​- ప్రధాని మోదీ కీలక వ్యాఖ్యలు

Indian PM Modi meets Israel President Herzog
Indian PM Modi meets Israel President Herzog (DD)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 26, 2026 at 3:36 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Modi About India Israel Force : ప్రపంచానికి మేలుచేసే గొప్ప శక్తులుగా భారత్, ఇజ్రాయెల్‌ వెలుగొందుతున్నాయని భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ అన్నారు. చాలా విభాగాల్లో ఇరుదేశాలు బలంగా, కలిసికట్టుగా పనిచేస్తున్నాయని ఆయన తెలిపారు. భారత్, ఇజ్రాయెల్‌‌ల ద్వైపాక్షిక భాగస్వామ్యం, సహకారం ఫలాలు యావత్ ప్రపంచానికి అందుతున్నాయని చెప్పారు. గురువారం రోజు ఇజ్రాయెల్ అధ్యక్షుడు ఇసాక్ హెర్జోగ్‌తో భేటీ సందర్భంగా మోదీ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. వ్యూహాత్మకంగా ఇరుదేశాల సంబంధాలు బలోపేతం అవుతున్నాయని, యావత్ ప్రపంచంలో ఈ బంధానికి సముచిత ప్రాధాన్యత లభిస్తోందన్నారు. సైన్స్, ఆవిష్కరణలు, ఉన్నత విద్యాసంస్థలు వంటి విభాగాల్లో ఇజ్రాయెల్‌కు అద్భుత నైపుణ్యం ఉందని ప్రధాని మోదీ కొనియాడారు. ప్రత్యేకించి జల వనరుల సమర్ధ నిర్వహణ, వ్యవసాయ సాంకేతికత వంటి విభాగాల్లో ఇజ్రాయెలీ టెక్నాలజీని, పద్ధతులను భారత్ పాటిస్తోందన్నారు. వాటి వల్ల అమోఘమైన ఫలితాలు వస్తున్నాయని ఆయన చెప్పారు.

TAGGED:

INDIA AND ISRAEL FOR GLOBAL GOOD
INDIA ISRAEL RELATIONS
PM MODI ISRAEL VISIT 2026
PM MODI ISRAEL TOUR
MODI ABOUT INDIA ISRAEL FORCE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.