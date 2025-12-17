Telangana Panchayat Elections Results2025

భారత్​, ఇథియోపియా నేచురల్ పార్టనర్స్​- రెండు దేశాల మధ్య మంచి సంబంధాలు: మోదీ

ఇథియోపియా దేశ పార్లమెంటులో మోదీ ప్రసంగం

Modi Ethiopia Visit
Modi Ethiopia Visit (PTI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 17, 2025 at 12:40 PM IST

Modi Ethiopia Visit : ప్రాంతీయ శాంతి, భద్రత, అనుసంధానంలో భారత్​, ఇథియోపియా సహజ భాగస్వాములని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అన్నారు. ఇథియోపియాలో ఉంటే సొంతింట్లో ఉన్నట్లుందని తెలిపారు. ఆ దేశ పార్లమెంటులో మోదీ ప్రసంగించారు. "ఇథియోపియా, గుజరాత్‌ రెండూ సింహాలకు ప్రసిద్ధి. ఈ దేశంతో భారత్‌కు సత్సంబంధాలున్నాయి. ప్రపంచమంతా వసుధైక కుటుంబమైంది. భారతీయ టీచర్లు చాలా మంది ఇథియోపియాలో సేవలు అందిస్తున్నారు. ఇక్కడ అత్యధిక విదేశీ పెట్టుబడిదారులుగా భారతీయులే ఉన్నారు. వీరు వివిధ రంగాల్లో పెట్టుబడులు పెట్టి ఉపాధి కల్పిస్తున్నారు" అని మోదీ తెలిపారు.

