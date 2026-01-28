ETV Bharat / international

భారత్​-అమెరికా వాణిజ్య ఒప్పందం- ఏ క్షణమైనా ఖరారు కావచ్చు!

అమెరికాతో భారత్​ వాణిజ్య ఒప్పందం ఏ క్షణంలోనైనా ఖరారు కావొచ్చు- విదేశాంగ వర్గాలు వెల్లడి

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 28, 2026 at 10:07 PM IST

1 Min Read
India US Trade Agreement Updates : అమెరికాతో వాణిజ్య ఒప్పందం ఏ క్షణంలోనైనా ఖరారు కావొచ్చని విదేశాంగ వర్గాలు తెలిపాయి. ఐరోపా సమాఖ్యతో మదర్‌ ఆఫ్‌ ఆల్‌ డీల్స్‌గా అభివర్ణించే స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం సిద్ధమైన వేళ ఈ ప్రకటన వెలువడడం గమనార్హం. భారత్-ఐరోపా సమాఖ్య ఎఫ్‌టిఏపై చర్చల సమయంలోనే, భారత్-అమెరికా ఒప్పందంపై చర్చలు గణనీయమైన పురోగతి సాధించాయని విదేశాంగ శాఖాధికారులు పేర్కొన్నారు. ఇరుపక్షాల మధ్య మిగిలింది కేవలం లాంఛనమైన ప్రక్రియ మాత్రమేనని వివరించారు. భారత్‌-అమెరికా ద్వైపాక్షిక వాణిజ్య ఒప్పందం (BTA) త్వరలో కుదనుందని ఇటీవల దావోస్‌లో అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ తెలిపారు. గతేడాది ఫిబ్రవరిలో బీటీఏ కుదుర్చుకోవాలని భారత్‌-అమెరికా నిర్ణయించాయి.

ప్రస్తుత ఇరుదేశాల ద్వైపాక్షిక వాణిజ్యం 191 బిలియన్‌ డాలర్లుగా ఉండగా, 2030 నాటికి 500 బిలియన్‌ డాలర్లకు చేర్చాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాయి. ఈ ఒప్పందం ఇప్పటికే కుదరాల్సి ఉన్నా పాడి, వ్యవసాయం మార్కెట్‌లో స్వదేశీ రైతులకే కేంద్రం ప్రాధాన్యత ఇవ్వడంతో అది వాయిదా పడుతూ వస్తోంది. భారత్‌-పాక్‌ ఘర్షణలను ఆపానన్న ట్రంప్‌ ప్రకటనను భారత్‌ కొట్టిపారేయడం, రష్యా ఆయిల్‌ కొనుగోలు చేయడం వంటి విషయాలు కూడా ట్రంప్‌ కోపానికి కారణమైందన్న వాదనలు వినిపించాయి.

