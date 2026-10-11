'సైన్యానిదే పాలన- సైన్యమే చట్టం'- మైనారిటీల హక్కులపై పాక్కు ఐరాస వేదికగా భారత్ కౌంటర్
మైనారిటీల హక్కులకు సంబంధించి పాకిస్థాన్ చేసిన ఆరోపణలను ఐక్యరాజ్యసమితిలో భారత దౌత్యవేత్త ఆర్ మైథిలి ఖండించారు. పాకిస్థాన్లో సైన్యం చేతిలోనే చట్టం, పాలన ఉందని విమర్శించారు.
Published : October 11, 2026 at 10:19 PM IST
India Slams Pakistan at UN : మైనారిటీల హక్కుల విషయంలో భారత్పై పాకిస్థాన్ చేసిన ఆరోపణలను ఐక్యరాజ్యసమితి వేదికగా భారత్ తీవ్రంగా ఖండించింది. తమ దేశంలోని మైనారిటీల హక్కులు, పత్రికా స్వేచ్ఛకు సంబంధించిన దారుణ పరిస్థితుల నుంచి దృష్టి మళ్లించడానికే భారత్పై ఆరోపణలు చేస్తోందని విమర్శించింది. పాకిస్థాన్లో సైన్యమే పాలన, సైన్యం చేతిలోనే చట్టం ఉందని వ్యాఖ్యానించింది. 'జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో చట్టబద్ధ పాలన' అనే అంశంపై ఐక్యరాజ్యసమితి జనరల్ అసెంబ్లీ ఆరో కమిటీ సమావేశం నిర్వహించారు. ఇందులో పాకిస్థాన్ చేసిన వ్యాఖ్యలకు భారత్ తరఫున దౌత్యవేత్త మైథిలి ఆర్ సమాధానం ఇచ్చారు. ఐరాసలో ఇతర దేశాలకు చట్టబద్ధ పాలనపై పాఠాలు చెప్పే పాకిస్థాన్ మాత్రం, తన దేశంలో అందుకు విరుద్ధంగా వ్యవహరిస్తోందని ఆమె ఆరోపించారు. పాకిస్థాన్లో న్యాయవ్యవస్థ స్వతంత్రత పూర్తిగా దెబ్బతింటోందని, పౌరులను సైనిక కోర్టుల్లో విచారిస్తున్నారని ఇంకా రాజకీయ ప్రతిపక్షాల్ని అణచివేస్తున్నారని మైథిలి విమర్శించారు. 'ఐక్యరాజ్యసమితిలో పాకిస్థాన్ ఇతరులకు చట్టబద్ధ పాలన గురించి ఉపన్యాసాలు ఇస్తోంది. కానీ ఆ దేశంలో సైన్యమే పాలన. సైన్యమే చట్టం.' అని స్పష్టం చేశారు.