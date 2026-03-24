కాలుష్యంలో నంబర్-1 పాకిస్థాన్- ఆరో స్థానంలో భారత్- దిల్లీ ప్లేస్ ఎంతంటే?
అత్యంత కాలుష్యమయ నగరంగా లోనీ- నాలుగో ప్లేస్లో దిల్లీ -10 అత్యంత కాలుష్యమయ నగరాల్లో 5 భారత్లోనే- వరల్డ్ ఎయిర్ క్వాలిటీ రిపోర్ట్ - 2025 విడుదల
Published : March 24, 2026 at 8:19 PM IST
World Air Quality Report 2025 : ప్రపంచంలో అత్యంత కాలుష్యమయ ఆరో దేశంగా భారత్ నిలిచింది. ఉత్తరప్రదేశ్లోని గాజియాబాద్ సమీపంలో ఉన్న లోనీ పట్టణం ప్రపంచంలోనే అత్యంత కాలుష్యమయ నగరంగా మారింది. ఈ జాబితాలో భారత రాజధాని నగరం దిల్లీ 4వ స్థానంలో నిలవడం ఆందోళనకరం. గాలిలోని ప్రమాదకరమైన పర్టిక్యులేట్ మ్యాటర్ (పీఎం) మోతాదును బట్టి ప్రపంచ దేశాలు, నగరాలకు ఈ ర్యాంకింగ్స్ను కేటాయించారు. ఈమేరకు వివరాలతో వరల్డ్ ఎయిర్ క్వాలిటీ రిపోర్ట్ - 2025ను స్విట్జర్లాండ్కు చెందిన ఎయిర్ క్వాలిటీ టెక్నాలజీ కంపెనీ ఐక్యూఎయిర్ విడుదల చేసింది. ఈ అధ్యయన నివేదికను రూపొందించేందుకు 143 దేశాల్లోని 9,446 నగరాల వాయు కాలుష్య తీవ్రత, గాలి నాణ్యత గణాంకాలను ఐక్యూఎయిర్ నిపుణులు విశ్లేషించారు. ఈ నివేదికను ఐక్యూఎయిర్ విడుదల చేయడం ఇది 8వసారి.
వరల్డ్ ఎయిర్ క్వాలిటీ రిపోర్టులోని కీలక అంశాలివీ
- ప్రపంచంలోనే అత్యంత కాలుష్యమయ దేశం పాకిస్థాన్.
- కాలుష్యంలో నంబర్ 1 స్థానంలో పాక్ ఉండగా, దాని తర్వాతి స్థానాల్లో బంగ్లాదేశ్(2), తజికిస్తాన్(3), చాద్(4), కాంగో(5), భారత్(6) ఉన్నాయి.
- ప్రపంచంలోని 10 అత్యంత కాలుష్యమయ నగరాల్లో 5 భారత్లోనే ఉన్నాయి. అవి, లోనీ(యూపీ), బైర్నీహట్ (మేఘాలయ), దిల్లీ, గాజియాబాద్(యూపీ), ఉలా - బిర్హ్ నగర్ (బంగాల్).
- ప్రపంచంలోని 25 అత్యంత కాలుష్యమయ నగరాలన్నీ భారత్, పాకిస్థాన్, చైనాలలోనే ఉన్నాయి. నాలుగు అత్యంత కాలుష్యమయ నగరాల్లో మూడు భారత్లోనే ఉండటం ఆందోళనకరం.
- ప్రపంచంలోనే నంబర్ 1 కాలుష్యమయ నగరంగా నిలిచిన యూపీకి చెందిన లోనీ గాలిలో పర్టిక్యులేట్ మ్యాటర్ (పీఎం 2.5) మోతాదు అత్యధికంగా 112.5 మైక్రోగ్రామ్స్/ క్యూబిక్ మీటర్ ఉంది. 2024 సంవత్సరంతో పోలిస్తే, 2025లో లోనీలోని గాలిలో పీఎం 2.5 మోతాదు దాదాపు 23 శాతం పెరిగింది. ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (డబ్ల్యూహెచ్ఓ) నిర్దేశించిన గాలి నాణ్యతా ప్రమాణాల కంటే 22 రెట్లు ఎక్కువగా ఇక్కడి గాలిలో పీఎం 2.5 మోతాదు పెరిగిపోయింది.
- ఈ సంవత్సరం విడుదల చేసిన నివేదికతో, గత సంవత్సరం విడుదలైన నివేదికను పోల్చి చూస్తే 54 దేశాల గాలిలో పీఎం2.5 మోతాదు గణనీయంగా పెరిగింది. ఇక ఇదే సమయంలో 75 దేశాల గాలిలో పీఎం2.5 మోతాదు తగ్గింది. 2 దేశాల గాలి నాణ్యతలో తేడా ఏమీ రాలేదు. ఈసారి కొత్తగా 12 దేశాల గాలి నాణ్యతా సమాచారాన్ని నివేదికలో కలిపారు.
- ఒక ఏడాది వ్యవధిలో గాలిలోని పీఎం2.5 మోతాదు 5 మైక్రోగ్రామ్స్/ క్యూబిక్ మీటర్కు మించి పెరగకూడదు అని డబ్ల్యూహెచ్ఓ 2021 సెప్టెంబరులో ప్రపంచ దేశాలకు నిర్దేశించింది. కేవలం 14 శాతం ప్రపంచ నగరాల్లోనే ఇందుకు అనుగుణమైన గాలి నాణ్యత ఉందని నివేదిక తెలిపింది. క్రితం సంవత్సరంతో పోలిస్తే, ఈ గాలి నాణ్యతా ప్రమాణాలను కలిగిన నగరాల సంఖ్య 17 శాతం తగ్గిందని పేర్కొంది.
- డబ్ల్యూహెచ్ఓ సూచించిన గాలి నాణ్యతా ప్రమాణాలను కేవలం 13 దేశాలు/ప్రదేశాలే అందుకున్నాయని వెల్లడించింది. ఈ జాబితాలో ఫ్రెంచ్ పోలీనేషియా, ప్యుయెర్టో రికో, యూఎస్ వర్జిన్ ఐలాండ్స్, బార్బడోస్, న్యూ సెలిడోనియా, బెర్ముడా, రీయూనియన్, అండోరా, ఆస్ట్రేలియా, గ్రెనడా, పనామా, ఎస్టోనియా ఉన్నాయని పేర్కొంది.
- వాతావరణ మార్పుల వల్ల చోటుచేసుకున్న కార్చిచ్చు ఘటనలు గత ఏడాది వ్యవధిలో ప్రపంచ గాలి నాణ్యతను దెబ్బతీశాయని నివేదిక చెప్పింది. ఈ ఘటనలతో కెనడా, అమెరికా, ఐరోపా దేశాలు బాగా ప్రభావితమయ్యాయి.
- ఐరోపా దేశాలు, కెనడాల్లో రికార్డు స్థాయిలో బయోమాస్ ఉద్గారాలు గాల్లోకి విడుదలయ్యాయి. దీంతో వాతావరణంలోకి 1,380 మెగాటన్నుల కార్బన్లు చేరాయి. ఉత్తర అమెరికాలో అత్యంత కాలుష్యమయ దేశంగా కెనడా నిలిచింది. ఈ ర్యాంకును కెనడా పొందడం ఇది రెండోసారి.
- అమెరికాలోని గాలిలో వార్షిక సగటు పీఎం2.5 మోతాదు 7.3 మైక్రోగ్రామ్స్/ క్యూబిక్ మీటర్కు పెరిగింది.
- అమెరికాలో అత్యంత కాలుష్యమయ నగరంగా ఎల్ పాసో నిలిచింది.
- గాలి నాణ్యత పరంగా అత్యంత స్వచ్ఛమైన అమెరికా నగరంగా సియాటెల్ నిలిచింది. వరుసగా రెండో ఏడాది సియాటెల్కే ఈ ర్యాంక్ దక్కింది. ఈ సిటీలోని గాలిలో పీఎం2.5 మోతాదు కేవలం 4.5 మైక్రోగ్రామ్స్/ క్యూబిక్ మీటర్లే.
- ఐరోపాలోని 23 దేశాల గాలిలో పీఎం2.5 మోతాదు పెరిగింది. ఇక ఇదే సమయంలో 18 ఐరోపా దేశాల్లో పీఎం2.5 మోతాదు తగ్గింది.
- ఉత్తర అమెరికాలోని కార్చిచ్చు ఘటనలు, ఆఫ్రికాలోని సహారా ఇసుక తుఫానుల ప్రభావంతో స్విట్జర్లాండ్, గ్రీస్ దేశాల వాతావరణంలో పీఎం2.5 మోతాదు 30 శాతం పెరిగింది.
- మాల్టా దేశంలో రికార్డు స్థాయిలో 24 శాతం మేర పీఎం2.5 మోతాదు తగ్గింది.
ట్రంప్ నిర్ణయంతో గాలి నాణ్యతపై పర్యవేక్షణ కరువు
డొనాల్డ్ ట్రంప్ 2025 జనవరి 20న రెండోసారి అమెరికా అధ్యక్షుడిగా బాధ్యతలను స్వీకరించారు. ఆ వెంటనే ఆయన పలు వివాదాస్పద నిర్ణయాలను తీసుకున్నారు. ఈక్రమంలోనే గ్లోబల్ ఎయిర్ క్వాలిటీ మానిటరింగ్ ప్రోగ్రాం అమలును ఆపేశారు. ఈ ప్రోగ్రాం అన్ని ప్రపంచ దేశాల్లో ఉన్న అమెరికా ఎంబసీలు, రాయబార కార్యాలయాల పరస్పర సమన్వయంతో అమలయ్యేది. ఈ ప్రోగ్రాం అమలు ఆగిపోవడంతో, 2025 మార్చి నుంచి ప్రపంచ దేశాల గాలి నాణ్యతపై నిర్దిష్ట సమాచారం లభించడం ఆగిపోయింది. దీనివల్ల 44 దేశాల్లోని గాలి నాణ్యతపై పర్యవేక్షణ తగ్గిపోయిందని, ఆరు దేశాలపై అస్సలు పర్యవేక్షణే లేకుండా పోయిందని సెంటర్ ఫర్ రీసెర్చ్ ఆన్ ఎనర్జీ అండ్ క్లీన్ ఎయిర్(CREA) సంస్థ తెలిపింది.
సరైన గణాంకాలు ఉంటేనే, గాలి నాణ్యతను తెలుసుకోవచ్చు
"గాలి నాణ్యత అనేది ప్రజల ఆరోగ్యానికి అత్యంత ముఖ్యమైంది. సరైన గణాంకాలతో శాస్త్రీయ విశ్లేషణ చేస్తేనే మనం పీల్చే గాలి నాణ్యత ఎలా ఉందో మనకు తెలుస్తుంది. గాలి నాణ్యత ఎంత ఉందో తెలిస్తేనే, మనం వాయు కాలుష్యాన్ని తగ్గించే చర్యలను సకాలంలో అమలు చేయగలుగుతాం. గాలిలోకి కాలుష్య ఉద్గారాల విడుదలను వీలైనంత మేరకు తగ్గిస్తేనే, మనం గాలి నాణ్యతను పెంచొచ్చు" అని ఐక్యూఎయిర్ సంస్థ గ్లోబల్ సీఈఓ ఫ్రాంక్ హ్యామ్స్ తెలిపారు.
ఏమిటీ పర్టిక్యులేట్ మ్యాటర్?
పర్టిక్యులేట్ మ్యాటర్ (పీఎం) అంటే అతిసూక్ష్మంగా ఉండే కాలుష్య కారకాలు. వీటిని మనం కేవలం మైక్రోస్కోపుతోనే చూడగలుగుతాం. మనం పీల్చే గాలి ద్వారా ఈ ప్రమాదకర కాలుష్య కారకాలు ఊపిరితిత్తుల్లోకి, రక్తంలోకి చేరి ఆరోగ్య సమస్యలు, చర్మ సమస్యలు, శ్వాసకోశ వ్యాధులను కలిగిస్తాయి. పరిశ్రమలు, వాహనాలు, నిర్మాణ పనులు, మంటలు, పొగల నుంచి పర్టిక్యులేట్ మ్యాటర్లు గాల్లోకి రిలీజ్ అవుతుంటాయి.